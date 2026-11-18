Tính từ mức đỉnh thiết lập hồi đầu năm, VCB đã giảm gần 31% giá trị, lùi về vùng thấp nhất trong hơn 19 tháng qua.

Cụ thể, khép lại phiên giao dịch ngày 17/11/2026, VCB tiếp tục giảm 2,07% xuống mức 52.100 đồng/cổ phiếu. Đây là vùng giá đóng cửa thấp nhất kể từ ngày 09/04/2025, thời điểm cổ phiếu chốt phiên ở mức 51.690 đồng. Nếu so với mức đỉnh 75.370 đồng/cổ phiếu thiết lập hôm 14/01/2026, thị giá VCB hiện đã mất 23.270 đồng, tương đương mức giảm 30,9% sau giai đoạn tăng nóng hồi đầu năm.

Yếu tố chính đè nặng lên diễn biến của VCB đến từ làn sóng bán ròng miệt mài của nhà đầu tư nước ngoài. Chỉ trong 12 phiên giao dịch đầu tháng 11, khối ngoại đã xả ròng gần 786 tỷ đồng cổ phiếu VCB, tương ứng khoảng 14,62 triệu đơn vị.

Đáng chú ý, có tới 11/12 phiên ghi nhận trạng thái bán ròng, trong khi lực mua ròng hiếm hoi duy nhất chỉ xuất hiện vào ngày 13/11. Áp lực xả hàng tập trung mạnh nhất vào các phiên đầu tháng, với giá trị bán ròng hơn 155 tỷ đồng trong ngày 02/11 và gần 219 tỷ đồng trong ngày 3/11.

Tiếp đà xả, đến phiên 17/11, khối ngoại lại bán ròng thêm hơn 102 tỷ đồng (khoảng 1,95 triệu cổ phiếu), tạo sức ép rất lớn lên diễn biến giá của một trong những mã có vốn hóa lớn nhất thị trường.

Ảnh minh họa

Trái ngược hoàn toàn với diễn biến tiêu cực trên bảng điện, bức tranh kinh doanh của Vietcombank lại ghi nhận đà tăng trưởng tích cực.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, trong 9 tháng đầu năm 2026, ngân hàng đạt khoảng 40.440 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng hơn 22% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức lãi trước thuế 9 tháng cao nhất trong lịch sử hoạt động của Vietcombank, thể hiện năng lực duy trì đà tăng trưởng bất chấp môi trường tài chính còn nhiều biến động.

Xét riêng quý III/2026, ngân hàng thu về 11.218 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, gần như đi ngang so với nền so sánh rất cao của cùng kỳ năm 2025 là 11.239 tỷ đồng.

Song song với tăng trưởng lợi nhuận, quy mô hoạt động của nhà băng này cũng không ngừng được mở rộng. Tính đến cuối tháng 9/2026, tổng tài sản của Vietcombank đã vượt 2,68 triệu tỷ đồng, tăng gần 10% so với thời điểm cuối năm 2025.

Diễn biến hiện tại đang phác họa một sự phân hóa sâu sắc giữa nền tảng cơ bản và thị giá cổ phiếu VCB. Mặc dù kết quả kinh doanh liên tục thiết lập kỷ lục mới, thị giá VCB vẫn ngậm ngùi lùi về vùng đáy 19 tháng dưới sức ép chốt lời dồn dập và kéo dài từ dòng vốn ngoại.