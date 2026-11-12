Cổ phiếu VHC, VPB, DXG và HHV được khuyến nghị theo dõi

Giao dịch chứng khoán tại Công ty cổ phần Chứng khoán MB (MBS). Ảnh: MBS

Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) khuyến nghị trung lập đối với cổ phiếu CTCP Vĩnh Hoàn (mã chứng khoán: VHC), với giá mục tiêu 54.400 đồng/cổ phiếu, cao hơn 9% so với giá đóng cửa ngày 10/11/2026 là 49.900 đồng/cổ phiếu.

BVSC xác định giá mục tiêu VHC dựa trên kết hợp bốn phương pháp FCFF, FCFE, P/E và P/B. Hiện VHC đang giao dịch ở mức P/E 8,3 lần, thấp hơn mức trung bình một năm là 8,5 lần. Theo BVSC, mức thuế chống bán phá giá khả quan tại Mỹ và khả năng đa dạng hóa thị trường có thể hỗ trợ VHC trong đàm phán đơn hàng, trong bối cảnh chính sách thuế quan còn nhiều biến động.

Đối với cổ phiếu Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (mã chứng khoán: VPB), Công ty Chứng khoán BIDV (BSC) duy trì khuyến nghị mua với giá mục tiêu năm 2026 là 31.800 đồng/cổ phiếu, cao hơn 43% so với giá ngày 11/11/2026.

BSC nhận định VPB ghi nhận kết quả kinh doanh quý III/2026 tích cực, lợi nhuận bám sát dự báo. Tuy nhiên, NIM thu hẹp trong quý III và ban lãnh đạo kỳ vọng NIM riêng lẻ ổn định quanh 4,4% từ quý IV/2026, tương đương quý III/2026; cả năm có thể giảm nhẹ 0,2 điểm % so với năm 2025.

BSC cũng lưu ý nợ nhóm 2 tăng lên 3,56%, tăng 0,40 điểm % so với quý trước, trong khi tỷ lệ bao phủ nợ xấu giảm còn 54% do VPB tăng cường xử lý nợ xấu. CAR hợp nhất đạt 13,84%.

VPB đang tiến hành đợt chào bán riêng lẻ 5% và đàm phán với một nhà đầu tư nước ngoài theo lộ trình được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. BSC giữ nguyên dự phóng lợi nhuận trước thuế năm 2026 và 2027 lần lượt ở mức 39.246 tỷ đồng và 49.020 tỷ đồng, tương ứng tăng 28% và 25%. P/B dự phóng năm 2026 đạt 1,06 lần, thấp hơn 20% so với mức trung bình 5 năm.

Với cổ phiếu CTCP Tập đoàn Đất Xanh (DXG – sàn HOSE), Công ty Chứng khoán Tiên Phong (TPS) khuyến nghị mua với giá mục tiêu 14.000 đồng/cổ phiếu.

TPS cho biết DXG đã vượt trendline giảm nối hai đỉnh tháng 5/2026 và tháng 8/2026, củng cố mô hình hai đáy hình thành từ tháng 7/2026 với đáy quanh 9.300 đồng/cổ phiếu. Khối lượng giao dịch phiên 6/11 gấp 2,6 lần bình quân 20 phiên, xác nhận tín hiệu breakout.

Giá DXG hiện ở mức 11.000 đồng/cổ phiếu, nằm trên EMA10/20/50, là các vùng hỗ trợ ngắn hạn, nhưng vẫn dưới EMA100/200, là các vùng kháng cự trung và dài hạn. TPS nhận định xu hướng ngắn hạn đã đảo chiều tăng, trong khi xu hướng trung và dài hạn cần thêm thời gian xác nhận.

Theo TPS, 4/5 chỉ báo gồm RSI, CMF, Stochastic và CCI đồng thuận xu hướng tăng, trong khi Aroon ở mức 28,57% chưa xác nhận. Stochastic và CCI đã vào vùng quá mua, do đó DXG có thể xuất hiện rung lắc ngắn hạn. Điều kiện duy trì xu hướng là giá giữ vững vùng hỗ trợ EMA10/20/50 ở 10.360-10.520 đồng/cổ phiếu.

Đối với cổ phiếu CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (HHV – sàn HOSE), Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) duy trì khuyến nghị mua với mức định giá hợp lý 12.799 đồng/cổ phiếu.

Theo VCBS, triển vọng trung hạn của HHV được hỗ trợ bởi backlog xây lắp dồi dào, biên lợi nhuận cải thiện, kỳ vọng nhận hỗ trợ ngân sách cho các dự án BOT và mở rộng danh mục PPP với tỷ lệ vốn Nhà nước tham gia cao hơn.

VCBS ước tính doanh thu và lợi nhuận thuần năm 2026 của HHV lần lượt đạt 4.218 tỷ đồng và 799 tỷ đồng, tăng 10,9% và 18,9% so với năm trước, tương ứng EPS 1.177 đồng/cổ phiếu.

HHV đã ký mới hơn 5.300 tỷ đồng hợp đồng xây lắp trong 9 tháng năm 2026. Biên lợi nhuận gộp xây lắp tăng lên 12,1%, so với 4,9% cùng kỳ năm 2025. VCBS cho biết nguồn việc gối đầu đến từ cao tốc Đà Nẵng - Chu Lai, dự kiến khởi công quý I/2027, cùng các dự án mở rộng cao tốc.

HHV cũng kỳ vọng nhận khoảng 6.860 tỷ đồng vốn ngân sách Nhà nước theo Nghị định 122/2026/NĐ-CP cho hầm Đèo Cả và cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, có thể giải ngân từ cuối năm 2026 đến quý I/2027, tương đương khoảng 39% dư nợ vay. Lưu lượng tại Cù Mông tăng 51,1% và Bắc Giang - Lạng Sơn tăng 25,2% tiếp tục hỗ trợ doanh thu BOT.

VCBS cho biết HHV đang đề xuất 9 dự án PPP với tổng mức đầu tư hơn 230.000 tỷ đồng. Tỷ lệ vốn Nhà nước tại các dự án PPP mới có thể lên đến 50%, riêng dự án Đồng Đăng - Trà Lĩnh gần 70%, qua đó giảm áp lực tài chính cho nhà đầu tư, dù hiệu quả đầu tư phụ thuộc vào cấu trúc vốn và điều khoản hợp đồng.