Sau phiên tăng điểm chủ yếu nhờ lực đỡ từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn, thị trường chứng khoán quay lại trạng thái điều chỉnh trong ngày 17/11. Độ rộng thị trường không có nhiều thay đổi so với phiên trước, nhưng khi thiếu đi lực kéo đủ mạnh từ nhóm trụ, VN-Index không còn duy trì được sắc xanh.

Kết phiên, VN-Index giảm 10,17 điểm, tương đương 0,59%, xuống 1.726,72 điểm. Trên sàn HoSE, số cổ phiếu giảm giá tiếp tục áp đảo với 207 mã, trong khi chỉ có 110 mã tăng.

Chỉ số chính duy trì dưới tham chiếu trong suốt phiên giao dịch, có thời điểm lùi về 1.715 điểm, tương đương mức giảm hơn 21 điểm trước khi lực cầu xuất hiện giúp thu hẹp đà giảm.

Áp lực điều chỉnh tập trung rõ nét nhất ở nhóm năng lượng. Lượng bán chủ động gia tăng khiến hàng loạt cổ phiếu dầu khí giảm sâu, đưa nhóm này trở thành ngành giảm mạnh nhất thị trường với mức giảm bình quân hơn 3,8%.

Trong rổ VN30, BSR và GAS là hai cổ phiếu giảm mạnh nhất, lần lượt mất 4,72% và 3,71%. Đà giảm không chỉ tập trung ở hai đại diện này mà còn lan rộng sang nhiều mã khác như PVT giảm 5,26%, PVS giảm hơn 3,1%, POS, PVB và PVD cùng giảm trên 2%.

Sức ép từ nhóm dầu khí cũng góp phần kéo VN30 giảm hơn 7 điểm. Kết phiên, rổ chỉ số này chỉ có 8 mã tăng giá. MCH tiếp tục dẫn đầu chiều tăng với mức tăng 1,38%, dù biên độ đã thu hẹp đáng kể so với phiên trước. STB tăng 1,12%, trong khi các cổ phiếu còn lại chủ yếu chỉ neo nhẹ trên tham chiếu.

Ở chiều giảm, ngoài BSR và GAS, nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn cũng mất hơn 1% giá trị như LPB, SSB, FPT và GVR. Đáng chú ý, VCB và BID đồng loạt giảm trên 2%, cùng GAS và BSR trở thành những nhân tố gây sức ép đáng kể lên VN-Index.

Trong bức tranh phần lớn nhóm ngành suy yếu, cổ phiếu chứng khoán có diễn biến tích cực hơn khi hồi phục sau phiên giảm mạnh trước đó. Tuy nhiên, mức phục hồi chưa đủ bù đắp những gì đã mất, đồng thời sự phân hóa trong ngành vẫn khá rõ.

Một số mã tăng giá gồm VCK, TCX, SHS và CTS. Trong khi đó, các cổ phiếu lớn như HCM, SSI và MBS đóng cửa tại mức tham chiếu. Diễn biến này cho thấy dòng tiền đã quay lại một phần với nhóm chứng khoán, nhưng chưa tạo được sự đồng thuận trên toàn ngành.

Đáng chú ý, thanh khoản thị trường tăng lên cùng áp lực bán. Giá trị giao dịch của nhóm VN30 đạt hơn 8.400 tỷ đồng, tăng 28% so với phiên trước. Trên toàn sàn HoSE, giá trị mua bán đạt hơn 14.900 tỷ đồng, tăng 25%.

Dù thị trường trong nước giảm điểm, mức điều chỉnh của VN-Index vẫn tương đối hạn chế nếu đặt cạnh diễn biến tại nhiều thị trường lớn trên thế giới. Trước đó, Nasdaq giảm 2,5%, Dow Jones giảm 1,41% và S&P 500 giảm 1,92%. Tại châu Á, Nikkei 225 mất 1,34%, trong khi KOSPI giảm hơn 2,5%.

Ở thị trường Việt Nam, khối ngoại quay lại bán ròng hơn 359 tỷ đồng trên HoSE sau hai phiên mua ròng liên tiếp. FPT chịu áp lực bán lớn nhất với giá trị bán ròng hơn 146 tỷ đồng, tiếp đến là VCB với hơn 102 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, MSN dẫn đầu danh sách được mua ròng với giá trị hơn 146 tỷ đồng. Đáng chú ý, giá trị bán ra của nhà đầu tư nước ngoài không thay đổi nhiều, trong khi lực mua bị thu hẹp, khiến chênh lệch mua - bán gia tăng trong phiên 17/11.

Diễn biến chỉ số VN-Index trong thời gian qua

Khuyến nghị chưa vội mở mua mới

Chứng khoán Kirin (CSI)

Biên độ dao động của VN-Index đang được siết chặt và chỉ số tiến gần đến những vùng giá then chốt. Diễn biến trong các phiên tới được kỳ vọng sẽ giúp hình thành bản lề cho xu hướng tiếp theo của thị trường chung.

Tuy nhiên, thanh khoản vẫn chưa có dấu hiệu trở lại khi thấp hơn 25% so với mức bình quân 20 phiên, trong khi tâm lý thận trọng tiếp tục bao trùm thị trường. CSI cho rằng độ mở thị trường chưa cải thiện và dòng tiền chưa quay lại, do đó khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ danh mục hiện tại, chưa vội mở mua thêm.

Nhìn thấy cơ hội tích lũy tại vùng giá hấp dẫn

Chứng khoán OCBS

Dù tâm lý nhà đầu tư chưa thực sự cải thiện, những nhịp điều chỉnh vừa qua đã đưa mặt bằng giá nhiều cổ phiếu về vùng hấp dẫn hơn. Đây là yếu tố có thể mở ra cơ hội cho lực cầu tích lũy và bắt đáy.

Dù vậy, thị trường có thể cần thêm thời gian để hấp thụ áp lực bán và tạo nền cân bằng trước khi hình thành động lực tăng mới. OCBS khuyến nghị nhà đầu tư không nên quá bi quan, nhưng cần kiên nhẫn và duy trì tỷ trọng danh mục hợp lý trong giai đoạn dòng tiền còn suy yếu.

Với hoạt động giao dịch ngắn hạn, nhà đầu tư có thể tận dụng những nhịp rung lắc về vùng hỗ trợ để giải ngân từng phần vào các cổ phiếu có nền giá tích cực và dòng tiền duy trì sôi động. Ngược lại, cần hạn chế mua đuổi khi xu hướng thị trường chưa được xác nhận, đồng thời kiểm soát margin và duy trì sức mua dự phòng để chủ động trước những biến động bất ngờ.

VN-Index vượt xu hướng giảm kéo dài từ tháng 9

Chứng khoán SHS

Thị trường tiếp tục giao dịch kém tích cực khi áp lực bán gia tăng mạnh hơn ở nhiều nhóm cổ phiếu. Điểm sáng đáng chú ý là một số cổ phiếu thuộc nhóm điện vẫn ghi nhận diễn biến tích cực.

Theo SHS, VN-Index đang dần đi đến giai đoạn cuối của xu hướng tích lũy ngắn hạn. Trong kịch bản tích cực, chỉ số cần vượt lên trên đường xu hướng giảm kéo dài từ tháng 9/2026 đến nay, đồng thời nhận được sự đồng thuận từ VN30 với tín hiệu tăng trưởng ngắn hạn trở lại.

Tuy nhiên, thanh khoản và dòng tiền vẫn trong xu hướng suy giảm, chưa xuất hiện nhiều động lực cho thấy tình trạng này có thể sớm cải thiện. Do đó, SHS khuyến nghị nhà đầu tư chỉ xem xét gia tăng tỷ trọng khi VN-Index vượt lên trên xu hướng giảm ngắn hạn và xác nhận trạng thái tăng trưởng.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được Thương gia trích dẫn nguyên văn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.