Cổ phiếu TTF đối mặt với khả năng bị hủy niêm yết bắt buộc

Sơ đồ giá cổ phiếu TTF trên TradingView.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM lưu ý công ty về khả năng cổ phiếu TTF của Công ty cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành bị hủy niêm yết bắt buộc.

Cụ thể: ngày 14/10/2026, HOSE đã ban hành thông báo về tình trạng cổ phiếu TTF. Theo đó, cổ phiếu TTF bị theo dõi ở 02 tình trạng sau:

Một là, giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu TTF theo Quyết định số 253/QĐ-SGDHCM ngày 19/04/2022 của Tổng Giám đốc HOSE do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/06/2026 là -3.584,48 tỷ đồng căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên soát xét năm 2026, cổ phiếu chưa đáp ứng quy định tại điểm b Khoản 4 Điều 40 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 22/QĐ-HĐTV ngày 16/03/2026 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Hai là, cổ phiếu TTF đồng thời bị theo dõi ở diện hạn chế giao dịch theo Quyết định số 782/QĐ-SGDHCM ngày 14/10/2026 của Tổng Giám đốc HOSE do tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét năm 2026 quá 45 ngày so với thời hạn quy định, thuộc trường hợp chứng khoán bị hạn chế giao dịch tại điểm a khoản 1 Điều 42 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 22/QĐ-HĐTV ngày 16/03/2026 của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Theo Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2026 của TTF, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam từ chối đưa ra kết luận về báo cáo tài chính bán niên năm 2026.

Căn cứ quy định tại điểm h khoản 1 Điều 120 tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019 như sau: ‘7. cổ phiếu của công ty đại chúng bị hủy bỏ niêm yết khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:...h) Tổ chức kiểm toán không chấp nhận thực hiện kiểm toán hoặc có ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính năm gần nhất của tổ chức niêm yết hoặc có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với báo cáo tài chính năm trong 03 năm liên tiếp ”, HOSE lưu ý công ty về khả năng cổ phiếu TTF bị hủy niêm yết bắt buộc nếu tổ chức kiểm toán từ chối cho ý kiến đối với Báo cáo tài chính năm 2026.

Theo báo cáo tài chính riêng giữa niên độ năm 2026 đã soát xét, TTF ghi nhận doanh thu thuần trước và sau soát xét không thay đổi với 522,5 tỷ đồng - tăng 176,1 tỷ đồng so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế riêng của công ty ghi nhận mức âm 313,9 tỷ đồng, lỗ tăng thêm 57,5 tỷ đồng so với báo cáo tự lập.

Lợi nhuận sau thuế riêng của công ty ghi nhận mức âm 313,9 tỷ đồng (giảm 323,0 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2025 đang có lãi 9,0 tỷ đồng). Mặc dù doanh thu thuần tăng 176,1 tỷ đồng (tương ứng tăng 50,8%), nhưng lợi nhuận sụt giảm mạnh nguyên nhân chủ yếu do công ty phải trích lập bổ sung dự phòng nợ phải thu.

Còn trên Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2026, TTF ghi nhận doanh thu thuần không đổi đạt 596,6 tỷ đồng - tăng 180,6 tỷ đồng so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế hợp nhất sau soát xét ghi nhận mức âm 327,1 tỷ đồng, lỗ tăng thêm 56,9 tỷ đồng so với báo cáo tự lập - so với mức lãi 4,8 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước. Theo TTF, sự sụt giảm này xuất phát từ việc Tập đoàn thực hiện trích lập bổ sung dự phòng nợ phải thu.

Theo báo cáo của đơn vị kiểm toán, cơ sở của việc từ chối đưa ra kết luận xuất phát từ việc chưa thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để xác định khả năng thu hồi của một số khoản công nợ phải thu, trả trước và đầu tư đối với các đối tác chiến lược kéo dài qua nhiều kỳ.

Cụ thể: tại ngày 30/06/2026, công ty ghi nhận các khoản phải thu, trả trước cho người bán và đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn liên quan đến một số nhóm đối tác chiến lược và khách hàng thương mại. Dưới tác động từ bối cảnh khó khăn chung của thị trường, tiến độ thu hồi một số khoản công nợ phát sinh từ các kỳ trước bị chậm lại, dẫn đến việc xuất hiện các số dư quá hạn.

Về phương án xử lý: Ban Tổng Giám đốc và Ban điều hành đang quyết liệt làm việc trực tiếp với từng đối tác để thúc đẩy tiến độ giao hàng, đối chiếu công nợ và yêu cầu các bên ký kết lộ trình thanh toán rõ ràng, tất toán các nghĩa vụ đến hạn.

Đồng thời, công ty đang đôn đốc các đối tác cung cấp đầy đủ hồ sơ năng lực tài chính và văn bản cam kết dòng tiền thu hồi hàng tuần nhằm bổ sung bằng chứng kiểm toán chắc chắn cho kỳ kế toán cuối năm.

Bên cạnh việc tập trung xử lý các vướng mắc về tài chính, Ban lãnh đạo tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cốt lõi nhằm nâng cao kết quả sản xuất kinh doanh như mở rộng thị trường xuất khẩu; Đẩy mạnh khai thác sâu các thị trường truyền thống có biên lợi nhuận ổn định (Mỹ, Châu Âu), đồng thời chủ động mở rộng tệp khách hàng tại các thị trường tiềm năng mới như khu vực Châu Á, Australia và Đông Á nhằm gia tăng mạnh mẽ sản lượng đơn hàng, tối ưu hóa tối đa công suất vận hành của các nhà máy;

Phát triển mảng doanh thu Dự án; chủ động tiếp cận, bám sát và tham gia đấu thầu các gói thầu cung cấp nội thất từ các Chủ đầu tư bất động sản lớn, uy tín trong nước.

Công ty đã hoàn tất công tác chuẩn bị về mặt năng lực kỹ thuật và quy trình sản xuất cho một số dự án trọng điểm, sẵn sàng triển khai thi công để ghi nhận doanh thu lớn trong giai đoạn cuối năm 2026 và cả năm 2027.