Cổ phiếu TTF của Gỗ Trường Thành tiếp tục gặp áp lực

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM vừa quyết định đưa cổ phiếu CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (HOSE: TTF) vào diện cảnh báo từ ngày 11/11/2026 do vốn chủ sở hữu tại thời điểm cuối quý III/2026 chỉ còn 20 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với quy mô vốn điều lệ hơn 4.100 tỷ đồng.

Theo HOSE, căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, vốn chủ sở hữu của Gỗ Trường Thành tại ngày 30/9/2026 đạt 20,37 tỷ đồng, trong khi vốn điều lệ của doanh nghiệp ở mức hơn 4.100 tỷ đồng.

Đây là trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 40 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

TTF ghi nhận khoản lỗ sau thuế 26 tỷ đồng trong quý III/2026 (Ảnh: TTF).

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu cổ phiếu TTF rơi vào diện cảnh báo. Trước đó, theo Quyết định số 253, cổ phiếu này đã bị duy trì diện cảnh báo do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/6/2026 âm 3.584 tỷ đồng.

Không chỉ chịu sức ép từ tình trạng tài chính suy yếu, cổ phiếu TTF còn đang thuộc diện hạn chế giao dịch theo Quyết định số 782. Nguyên nhân là Gỗ Trường Thành chậm nộp báo cáo tài chính bán niên năm 2026 đã được soát xét quá 45 ngày so với thời hạn quy định.

Trước đó, HOSE cũng đã lưu ý về khả năng cổ phiếu TTF bị hủy niêm yết bắt buộc nếu tổ chức kiểm toán tiếp tục từ chối đưa ra ý kiến đối với báo cáo tài chính năm 2026. Trong bối cảnh này, doanh nghiệp dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 vào ngày 21/12 tới, với ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự là 20/11.

Về hoạt động kinh doanh, bức tranh tài chính của Gỗ Trường Thành tiếp tục kém tích cực khi doanh thu tăng nhưng thua lỗ ngày càng nặng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 870 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, công ty lỗ sau thuế 353 tỷ đồng, trái ngược với khoản lãi 7 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025.

Riêng trong quý III/2026, doanh thu thuần đạt 273 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ. Khoản lỗ sau thuế ghi nhận 26 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu TTF tiếp tục giao dịch ở vùng thị giá thấp. Phiên chiều ngày 6/11 mã này giảm 2,8%, xuống còn 1.040 đồng/cổ phiếu.