Đóng cửa phiên giao dịch ngày 27/11, cổ phiếu TTC của Tập đoàn Tiến Thịnh giảm sàn xuống 4.600 đồng/cổ phiếu. Đây là phiên thứ 6 liên tiếp cổ phiếu này "lau sàn".

Trước đó, Tập đoàn này đã có văn bản giải trình về việc cổ phiếu giảm sàn trong 5 phiên giao dịch liên tiếp, từ ngày 19/11 đến 26/11/2026.

Diễn biến cổ phiếu TT6 của Tập đoàn Tiến Thịnh

Theo văn bản số 14/2026/TT6/CV-CK ngày 27/11/2026, Tập đoàn Tiến Thịnh cho biết diễn biến cổ phiếu TT6 giảm sàn 5 phiên liên tiếp là diễn biến khách quan. Giá cổ phiếu trong thời gian này biến động theo cung, cầu trên thị trường chứng khoán.

Theo tìm hiểu, Tập đoàn Tiến Thịnh thành lập tháng 12/2014, ngành nghề chính của công ty là sấy, gia công các mặt hàng nông sản. Thời điểm cuối tháng 9/2026, doanh nghiệp có 139 nhân viên. Doanh nghiệp có 1 công ty con, với tỷ lệ biểu quyết là 52%.

Doanh thu tăng nhưng lợi nhuận giảm mạnh

Theo báo cáo tài chính quý III/2026, Tập đoàn Tiến Thịnh ghi doanh thu thuần đạt 264,1 tỷ đồng, tăng 248,4%.

Tuy nhiên, giá vốn hàng bán tăng mạnh hơn doanh thu, lên 249,7 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 326,2%. Điều này khiến lợi nhuận gộp của doanh nghiệp giảm 16,5%, còn 14,4 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính đạt 1,2 tỷ đồng. Chi phí tài chính tăng 50,3%, lên 4,8 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay chiếm 4,3 tỷ đồng, tăng 36,8%.

Tình hình kinh doanh của TT6.

Chi phí bán hàng tăng 129%, lên 5,8 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 13,7%, còn 2,5 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế quý III/2026 của Tiến Thịnh đạt 2,3 tỷ đồng, giảm 72,4% so với mức 8,5 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của Tiến Thịnh đạt 475 tỷ đồng, tăng 109,2% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận sau thuế đạt 12,1 tỷ đồng, giảm 20,8% so với mức 15,3 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Như vậy, dù doanh thu tăng trưởng mạnh, lợi nhuận của doanh nghiệp vẫn chịu áp lực từ giá vốn và chi phí hoạt động. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần trong 9 tháng đạt khoảng 2,6%, thấp hơn mức khoảng 6,8% cùng kỳ năm trước.

Tài sản vượt 531 tỷ đồng, nợ vay gần 184 tỷ đồng

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Tiến Thịnh đạt gần 532 tỷ đồng, tăng khoảng 9% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm phần lớn với 416 tỷ đồng, tăng 13,9%.

Đáng chú ý, các khoản phải thu ngắn hạn đạt 297,2 tỷ đồng, tăng 17,9% so với đầu năm. Riêng khoản trả trước cho người bán lên tới 280 tỷ đồng, tăng 42,5%, chiếm khoảng 52,7% tổng tài sản.

Trong khi đó, hàng tồn kho giảm 10,1%, còn 92,9 tỷ đồng. Tiền và các khoản tương đương tiền đạt 3,8 tỷ đồng, tăng đáng kể so với mức 559,9 triệu đồng đầu năm. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 10,1 tỷ đồng, chủ yếu là tiền gửi có kỳ hạn.

Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp đạt 248,2 tỷ đồng, tăng 4,6% so với đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn chiếm 234,7 tỷ đồng, còn nợ dài hạn là 13,6 tỷ đồng.

Tổng dư nợ vay và nợ thuê tài chính đạt 183,8 tỷ đồng, giảm khoảng 9,8% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đạt 172,8 tỷ đồng, giảm 5,4%; vay và nợ thuê tài chính dài hạn đạt 11 tỷ đồng, giảm 47,9%.

Vốn chủ sở hữu của Tiến Thịnh đạt 283,7 tỷ đồng, tăng 13,2% so với đầu năm. Vốn điều lệ của doanh nghiệp đạt hơn 244 tỷ đồng, trong đó, ông Phạm Tiến Hoài nắm 67,75% vốn.

Về giao dịch với các bên liên quan, Tiến Thịnh phát sinh khoản cho thành viên Hội đồng quản trị mượn tiền 34,9 tỷ đồng, đồng thời ghi nhận khoản trả tiền mượn 47,4 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm trước, giá trị cho mượn tiền giảm 34,2%, trong khi khoản trả tiền mượn giảm 13,1%.

Về cam kết bảo lãnh, Chủ tịch HĐQT Tiến Thịnh đã sử dụng tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu cá nhân để bảo đảm cho các khoản vay của công ty tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – Chi nhánh Cần Thơ, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) – Chi nhánh Cần Thơ và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) – Chi nhánh 10 TP.HCM.

Báo cáo cũng cho biết Tiến Thịnh có giao dịch với một số bên liên quan khác, gồm Công ty Cổ phần Hạnh Nguyên Logistics, Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Xuất khẩu Phú Thịnh và Công ty Cổ phần Dịch vụ HG.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Tiến Thịnh phát sinh 7,1 tỷ đồng phí lưu kho và 4 tỷ đồng phí kéo container, dịch vụ với Hạnh Nguyên Logistics. Đối với Phú Thịnh, doanh nghiệp ghi nhận khoản mua tài sản cố định trị giá 64,8 triệu đồng. Các giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ với bên liên quan được thực hiện theo giá thỏa thuận.