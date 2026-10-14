Cổ phiếu trụ 'phá đáy', VN-Index rơi về sát mốc 1700 điểm

Vn-Index đã thủng đáy tháng 8.

Chốt phiên sáng VHM đã rất yếu, giảm 1,4% nhưng giao dịch khá chậm, chỉ khớp được 79,5 tỷ đồng. Mức giảm này cũng chưa khiến VHM thủng đáy trung hạn. Tuy nhiên sang phiên chiều trạng thái giao dịch đã thay đổi hoàn toàn.

Một lượng cổ phiếu lớn xuất hiện ở bên bán và hạ giá liên tục cực nhanh từ khoảng 1h30 đã nhanh chóng gia tăng quán tính giảm của VHM. Vài nhịp nảy nhẹ đều thất bại trong xu hướng lao dốc này và VHM đóng cửa bốc hơi 5,28% so với tham chiếu, tức là rieng chiều nay giảm thêm 3,94% nữa. Thanh khoản buổi chiều cũng cao gấp 8 lần phiên sáng, xác nhận có lực bán đột biến.

Cùng nhịp với VHM, VIC cũng lao dốc nhanh từ khoảng 1h30 nhưng sau đó có một đợt bắt đáy, giá nảy lên còn cao hơn mức chốt phiên sáng. Tuy nhiên 15 phút cuối đợt liên tục và ATC giá VIC chịu thêm sức ép. Đóng cửa VIC giảm 1,62%, riêng chiều nay giảm 0,77% so với cuối phiên sáng.

Ảnh hưởng điểm số ít hơn là VPL và VRE cũng lao dốc tương tự VIC, chấp nhận đóng cửa sát giá thấp nhất. VPL giảm 3,31% và VRE giảm 1,54%. Tính riêng 4 cổ phiếu nhóm Vin đã lấy đi hơn 12 điểm trong tổng mức giảm 14,55 điểm của VN-Index.

Thống kê rổ VN30 chiều có 12 cổ phiếu giảm giá so với phiên sáng nhưng ngoài 4 mã nhóm Vin, chỉ thêm LPB và SSB là biến động mạnh. SSB chốt phiên sáng giảm 0,92%, đóng cửa mất 4,28%, tức là phiên chiều giảm 3,4%. LPB cũng trượt sâu thêm 1,17%, đóng cửa giảm 3,05%.

Ngược lại rổ này cũng có 11 cổ phiếu cải thiện giá, đáng tiếc đều chỉ hồi rất ít. HPG là điểm sáng duy nhất khi tăng thêm 1,46%, đóng cửa tăng tổng cộng 1,71%. FPT, GAS, CTG cũng nằm trong nhóm cải thiện và vốn hóa khá tốt, nhưng biên độ đều nhỏ. Trong khi đó xét về vốn hóa, VCB, BID cũng nằm trong nhóm suy yếu chiều nay và vốn hóa rất lớn.

VN30-Index đóng cửa giảm 0,46% với 10 mã xanh và 17 mã đỏ. Chỉ số này ít bị ảnh hưởng hơn từ nhóm Vin nhờ HPG tăng 1,71%, MBB tăng 1,57%, FPT tăng 1,42%, VIB tăng 1,09%. Các cổ phiếu này vốn hóa không lớn trong VN-Index nhưng lại khá cao trong VN30-Index. Thanh khoản rổ blue-chips chiều nay tăng gần 50% so với phiên sáng nhưng chủ yếu do giao dịch của nhóm Vin khi chiếm tới gần một phần ba.

Điều khá bất ngờ là giao dịch ở phần còn lại của thị trường lại khá tích cực trong bối cảnh VN-Index lao dốc. Cụ thể, độ rộng chỉ số lúc đóng cửa ghi nhận 128 mã xanh và 163 mã đỏ, tốt hơn nhiều thời điểm chốt phiên sáng (91 mã xanh và 180 mã đỏ). Số mã tăng mạnh từ 1% trở lên là 52 mã so với 35 mã trong buổi sáng.

Thanh khoản của các cổ phiếu ngoài rổ VN30 chiều nay cũng tăng khoảng 450 tỷ đồng so với phiên sáng, mức tăng không nhiều nhưng khi kết hợp với mặt bằng giá cải thiện là tín hiệu của hoạt động giao dịch khá chủ động từ bên mua.

Ngoài những cổ phiếu đã mạnh sẵn từ sáng là MBB, VIB, chiều nay xuất hiện thêm FPT, HPG thanh khoản tương ứng 402,9 tỷ và 399,3 tỷ đồng. Midcap có MSB khớp 255,9 tỷ, giá tăng 1,03%; VCI khớp 153,2 tỷ, giá tăng 1,36%. Nhóm thanh khoản thấp hơn có HSG tăng 4,48%, DCM tăng 3,18%, NKG tăng 6,82%, BVH tăng 1,88% đều khớp quá 50 tỷ đồng mỗi mã. Sàn HoSE còn bất ngờ có 9 cổ phiếu kịch trần dù hầu hết đều thanh khoản thấp.

Thống kê sàn HoSE có 46,8% số cổ phiếu giao dịch xuất hiện biên độ phục hồi quá 1% so với giá thấp nhất ngày. Đây là kết quả tốt hơn nhiều so với diễn biến VN-Index đóng cửa ở sát giá thấp nhất. Biên độ phục hồi phản ánh hệ quả của dòng tiền bắt đáy nâng đỡ giá ngược hướng với chỉ số.

Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay tiếp tục bán ròng khoảng 403,4 tỷ đồng trên HoSE, sau khi đã bán ròng 368,9 tỷ buổi sáng. Các cổ phiếu bị xả lớn nhất là VIC -153 tỷ, VHM -151,9 tỷ, FRT -94,1 tỷ, FPT -67,4 tỷ, TCB -63,3 tỷ, VPB -62,8 tỷ. Phía mua ròng có MBB +100,6 tỷ, STB +43,9 tỷ, HPG +28,8 tỷ.