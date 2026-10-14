Cổ phiếu trụ gây sức ép, VN Index lùi về 1.700 điểm

Dù VN Index giảm sâu, độ rộng thị trường không quá tiêu cực với 163 mã giảm và 128 mã tăng trên sàn HoSE. Đáng chú ý, số mã tăng trần còn nhiều hơn số mã giảm sàn, lần lượt là 9 mã và 5 mã.

Theo thống kê, 5 mã giảm sàn là ADG, KOS, SRC, SC5, TSA. Phía ngược lại, các mã tăng trần gồm VAF, BCE, HID, DAH, CSV, IDI, NKG, OGC, QCG.

Ở chiều nâng đỡ thị trường, HPG và MBB đóng góp tích cực nhất nhưng tổng cộng chỉ mang về hơn 1 điểm. Trong khi phía tạo áp lực, VIC và VHM kéo chỉ số giảm 11,3 điểm.

Thanh khoản tiếp tục là điểm trừ khi sàn HoSE ghi nhận 580 triệu cổ phiếu được khớp lệnh, tương ứng giá trị 13.532 tỷ đồng. Đáng chú ý, VIC và VHM dù tạo sức ép lên thị trường nhưng lại dẫn đầu về mức đóng góp thanh khoản với giá trị giao dịch lần lượt đạt 683 tỷ đồng và 708 tỷ đồng.

Khối ngoại tiếp tục gây áp lực khi bán ròng phiên thứ 16 liên tiếp, với giá trị 770 tỷ đồng trên HoSE. Trong đó, VIC và VHM đứng đầu danh sách bị bán ròng, lần lượt đạt 153 tỷ đồng và 151 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài tập trung mua ròng các mã MBB, STB, HPG, HDB và MSN.