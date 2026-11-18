Kết phiên, VN Index giảm 1,37%, xuống còn 1.703 điểm. Bên bán chiếm ưu thế rõ rệt với 272 mã giảm, gấp hơn 4 lần số mã tăng (64 mã).

Áp lực lên chỉ số đến từ hàng loạt cổ phiếu vốn hóa lớn như VIC, VCB, VHM, VPB, LPB, BID, HPG, CTG, STB, GVR và FPT. Ở chiều ngược lại, SAB, KDH, HVN và MSB tăng giá nhưng lực đỡ cho chỉ số khá hạn chế.

Bên cạnh đó, việc khối ngoại bán ròng, tập trung vào nhiều mã vốn hóa lớn, càng gây sức ép lên chỉ số khi nhóm cổ phiếu trụ đồng loạt suy yếu. Phiên hôm nay, khối ngoại bán ròng gần 1.120 tỷ đồng trên HoSE. Cụ thể, FPT tiếp tục dẫn đầu danh sách bán ròng với 225 tỷ đồng. Các mã VIC, MBB, VCB, VHM và SHB cũng chịu áp lực bán ròng từ nhóm nhà đầu tư này.

Thanh khoản HoSE tăng so với phiên trước, với hơn 755 triệu cổ phiếu được giao dịch, tương ứng giá trị 17.188 tỷ đồng.

Với VN Index chỉ còn cách mốc 1.700 điểm khoảng 3 điểm, diễn biến đáng chú ý trong các phiên tới là sức mua quanh vùng này. Nếu nhóm cổ phiếu trụ ổn định và số mã giảm thu hẹp, thị trường có thể lấy lại cân bằng. Ngược lại, nếu áp lực bán vẫn lan rộng trong lúc thanh khoản tiếp tục tăng, VN Index có thể lùi dưới mốc 1.680 điểm.