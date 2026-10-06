Cổ phiếu TPB được khuyến nghị khả quan

Theo MBS, lợi nhuận trước thuế năm 2026/2027 của Ngân hàng TMCP Tiên Phong (HSX: TPB) được dự báo lần lượt tăng 12,9%/13,6%.

Tăng trưởng lợi nhuận được hỗ trợ bởi tăng trưởng tín dụng duy trì ở mức cao, dự kiến 14,8%/13,5% trong năm 2026/2027, cao hơn so với phần lớn các ngân hàng tư nhân trong phạm vi theo dõi của MBS, ngoại trừ nhóm ngân hàng nhận chuyển giao bắt buộc.

Động lực tăng trưởng tín dụng chính của TPB đến từ mảng SME và sự phục hồi chọn lọc của tín dụng bán lẻ.

MBS dự báo, biên lợi nhuận ròng (NIM) của TPB giảm về 2,9% trong năm 2026 và 2,8% trong năm 2027 do chi phí vốn còn neo cao. Tuy nhiên, áp lực chi phí vốn được kỳ vọng phần nào bù đắp bởi cơ cấu tín dụng dịch chuyển sang các khoản vay có lợi suất tốt hơn, và cho vay trung-dài hạn chuyển sang lãi suất thả nổi.

Diễn biến giá cổ phiếu TPB (nguồn dữ liệu: Fireant).

Bên cạnh đó, khả năng duy trì chi phí tín dụng là yếu tố quan trọng giúp TPB tăng trưởng lợi nhuận hai chữ số trong 2026-2027, khi NIM chưa phục hồi rõ rệt.

MBS kỳ vọng, chất lượng tài sản của TPB cải thiện nhẹ vào cuối năm 2026 và duy trì tương đối ổn định trong năm 2027 khi tỷ lệ nợ xấu hình thành mới/ bình quân dư nợ hiện giảm so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, tỷ lệ nợ nhóm 2 gia tăng so với cùng kỳ, cùng với việc TPB tiếp tục đẩy mạnh tín dụng SME trong bối cảnh mặt bằng lãi suất còn ở mức cao, là những yếu tố cần tiếp tục theo dõi.

Tỷ lệ bao phủ nợ xấu của TPB được kỳ vọng tiếp tục cải thiện khi ngân hàng duy trì mức trích lập phù hợp, qua đó củng cố bộ đệm dự phòng.

Theo đó, MBS dự báo, chi phí tín dụng duy trì quanh 1.0% trong giai đoạn 2026-2027, giúp áp lực trích lập được kiểm soát và hỗ trợ tăng trưởng lợi nhuận.

Hiện TPB đang giao dịch ở mức P/B thấp ngang đáy thuế quan (9/4/2025) và tại P/B 2026F khoảng 0.77x, tức thấp hơn 35% so với trung vị P/B 3 năm và 5 năm, trong khi ROE 2026F vẫn duy trì trên 16%.

MBS khuyến nghị khả quan và xác định giá mục tiêu của TPB là 16.600 đồng/ cổ phiếu dựa trên hai phương pháp định giá gồm thu nhập thặng dư và so sánh P/B, với luận điểm đầu tư: Tăng trưởng tín dụng khả quan so với trung bình ngành, chất lượng tài sản cải thiện nhẹ, chi phí tín dụng được duy trì và định giá hấp dẫn.