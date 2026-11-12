Cổ phiếu toàn cầu tăng điểm nhờ đà phục hồi của nhóm công nghệ

Trong khi đó, đồng USD tiếp tục đà tăng trước kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất.

Giao dịch viên tại sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN phát

Tại Phố Wall, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite dẫn đầu đà tăng khi khép phiên cộng thêm 1,6% lên 25.466,19 điểm. Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,5% lên 52.486,37 điểm, chỉ số S&P 500 tăng 1,3% lên 7.619,39 điểm.

Động lực chính trên thị trường đến từ CoreWeave khi công ty này công bố kết quả kinh doanh quý III/2026 tốt hơn dự kiến và đưa ra triển vọng tích cực, giúp xoa dịu những lo ngại về khả năng huy động vốn cho các kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng AI.

CoreWeave ước tính doanh thu năm nay sẽ đạt từ 13 - 13,3 tỷ USD, vượt các dự báo trước đó. Cổ phiếu của công ty đã tăng vọt gần 25%. Đợt tăng này cũng kéo theo sự khởi sắc của các cổ phiếu phần cứng, phần mềm và chất bán dẫn liên quan đến AI.

Nhóm cổ phiếu công nghệ đang có xu hướng phục hồi nhờ lực mua bắt đáy, sau đợt bán tháo tuần trước do thị trường lo ngại về khả năng thắt chặt quy định quản lý AI. Cổ phiếu của hãng bán dẫn Nvidia cũng ghi nhận mức tăng 3% sau hai ngày lao dốc vì vụ bê bối liên quan đến Giám đốc điều hành (CEO) Jensen Huang và cuộc điều tra của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI).

Đáng chú ý, chứng khoán Mỹ vẫn tăng điểm bất chấp các tín hiệu từ giới chức Fed về khả năng tăng lãi suất vào tháng 12 để kiềm chế lạm phát. Đồng USD đã chạm mức cao nhất kể từ tháng 5/2025, sau khi một quan chức cấp cao của Fed đề cập đến khả năng tăng lãi suất thêm 0,5 điểm phần trăm trong tháng tới.

Tại châu Âu, các thị trường London, Paris và Frankfurt đều đi lên. Tại London, chỉ số FTSE 100 tăng 0,8% lên 10.835,47 điểm. Chỉ số CAC của Paris 40 tăng 0,7% lên 8.332,87 điểm, còn chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt, tăng 1,2% lên 26.662,77 điểm.

Tại Việt Nam, chỉ số VN-Index tăng 3,83 điểm, tương ứng 0,22%, lên 1.746,90 điểm, trong khi chỉ số HNX-Index giảm 0,53 điểm xuống 255,73 điểm.