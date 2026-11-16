Cổ phiếu TIG tăng trần sau giải trình giảm sàn 5 phiên liên tiếp

Sau chuỗi 6 phiên giảm sàn liên tiếp, cổ phiếu TIG của CTCP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long đã bất ngờ đảo chiều, tăng kịch trần trong phiên sáng nay. Diễn biến giá này diễn ra ngay sau khi ban lãnh đạo doanh nghiệp công bố văn bản giải trình gửi cơ quan quản lý.

Kết phiên sáng 16/11, giá mã TIG tăng kịch trần 7,4% lên mức 2.900 đồng/cổ phiếu. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 5,2 triệu đơn vị với giá trị tương đương 13,63 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại ghi nhận mua vào với khối lượng 236.000 cổ phiếu, tổng giá trị 600 triệu đồng.

Trước đó, cổ phiếu TIG trải qua giai đoạn điều chỉnh mạnh, giảm hết biên độ liên tiếp, khiến thị giá bốc hơi đáng kể và thanh khoản có thời điểm rơi vào trạng thái trắng bên mua.

Cụ thể, từ ngày 6/11 đến ngày 13/11, cổ phiếu TIG đã giảm sàn 6 phiên liên tiếp, từ 4.800 đồng về 2.700 đồng/cổ phiếu, tức giảm 43,8%. So với mức khoảng 8.500 đồng/cổ phiếu hồi đầu năm, mã TIG hiện đã giảm khoảng 68%.

Giá cổ phiếu TIG tăng trần trong phiên sáng nay sau 6 phiên giảm sàn liên tiếp (Ảnh: Trading View).

Theo đó, doanh nghiệp đã có văn bản giải trình gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và HNX về việc cổ phiếu giảm sàn 5 phiên liên tiếp. Phía Tập đoàn khẳng định mọi hoạt động sản xuất, đầu tư và triển khai dự án của công ty vẫn diễn ra bình thường, đúng tiến độ và không có bất kỳ biến động bất thường nào tác động tiêu cực đến nội tại doanh nghiệp.

Ban lãnh đạo cũng nhấn mạnh việc cổ phiếu giảm giá sâu trong các phiên vừa qua hoàn toàn xuất phát từ tâm lý chung của nhà đầu tư cùng quy luật cung cầu tự nhiên trên thị trường, nằm ngoài sự kiểm soát của công ty và doanh nghiệp không có bất kỳ hành động nào tác động đến giá giao dịch.

Giữa lúc cổ phiếu liên tục lao dốc, bà Nguyễn Hồ Hương Ly - con gái Chủ tịch Nguyễn Phúc Long đã đăng ký mua thêm 5 triệu cổ phiếu TIG. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 15/11 đến 15/12/2026, thông qua phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Đây là lần thứ hai trong thời gian ngắn, con gái Chủ tịch TIG đăng ký mua cổ phiếu doanh nghiệp. Trước đó, trong giai đoạn từ ngày 11/9 - 9/10, bà Ly đã mua thành công 500.000 cổ phiếu, qua đó trở thành cổ đông của tập đoàn.

Nếu hoàn tất giao dịch gần nhất, lượng cổ phiếu nắm giữ của bà sẽ tăng từ 500.000 lên 5,5 triệu đơn vị, tương đương 2,85% vốn doanh nghiệp.

Về tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 cho thấy kết quả kinh doanh của TIG đang đi xuống. Cụ thể, doanh nghiệp ghi nhận 106 tỷ đồng doanh thu thuần, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 2 tỷ đồng, giảm 72% so với mức hơn 7 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của TIG đạt khoảng 404 tỷ đồng, giảm 50% so với mức 810 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 6 tỷ đồng, giảm 87% so với 45 tỷ đồng của 9 tháng đầu năm 2025.