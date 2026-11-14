Cổ phiếu TIG lao dốc không phanh, doanh nghiệp lên tiếng

Từ mức khoảng 8.500 đồng/cổ phiếu hồi đầu năm, TIG của CTCP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long hiện chỉ còn 2.700 đồng/cổ phiếu. Đáng chú ý, chỉ trong 6 phiên giao dịch liên tiếp kể từ ngày 6/11 mã chứng khoán này đã giảm hết biên độ, khiến thị giá mất 43,75%.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 13/11, TIG tiếp tục giảm sàn 10% so với giá tham chiếu, xuống còn 2.700 đồng/cổ phiếu. Áp lực bán thể hiện rõ qua thanh khoản khi khối lượng khớp lệnh đạt hơn 34,36 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch hơn 94 tỷ đồng.

Với 193,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, lượng cổ phiếu được giao dịch trong phiên tương đương gần 18% tổng số cổ phiếu của doanh nghiệp. Đây là mức thanh khoản đáng chú ý trong bối cảnh TIG đang trải qua chuỗi phiên giảm sàn liên tiếp.

Tình hình cổ phiếu TIG của CTCP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (Ảnh: SSI).

Giải trình về diễn biến giá cổ phiếu, TIG cho biết nguyên nhân chủ yếu đến từ các yếu tố cung cầu trên thị trường. Theo doanh nghiệp, thị trường chứng khoán thời gian qua liên tục suy giảm theo quán tính, tạo áp lực bán và ảnh hưởng đến tâm lý cổ đông. Việc cổ phiếu TIG giảm sàn liên tiếp xuất phát từ diễn biến cung cầu của thị trường.

Về hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp cho biết các lĩnh vực cốt lõi như đầu tư, phát triển dự án bất động sản, năng lượng tái tạo và các dự án khác vẫn đang được triển khai theo kế hoạch. TIG khẳng định không có biến động bất thường từ nội tại doanh nghiệp gây ảnh hưởng đến giá cổ phiếu.

Dù vậy, báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 cho thấy kết quả kinh doanh của TIG đang đi xuống. Trong quý, doanh nghiệp ghi nhận 106 tỷ đồng doanh thu thuần, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 2 tỷ đồng, giảm 72% so với mức hơn 7 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của TIG đạt khoảng 404 tỷ đồng, giảm 50% so với mức 810 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 6 tỷ đồng, giảm 87% so với 45 tỷ đồng của 9 tháng đầu năm 2025.

Tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt khoảng 3.960 tỷ đồng, giảm 2,9% so với mức 4.079 tỷ đồng tại thời điểm đầu năm.

Năm 2026, TIG đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 1.200 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 250 tỷ đồng. Với kết quả doanh thu thuần đạt khoảng 404 tỷ đồng sau 3 quý, doanh nghiệp mới hoàn thành khoảng 34% kế hoạch doanh thu năm.

Trước đó, từ cuối năm 2024, TIG bắt đầu tái cơ cấu danh mục đầu tư, định hướng dịch chuyển nguồn vốn sang lĩnh vực bất động sản. Các dự án trọng tâm của doanh nghiệp gồm khu nghỉ dưỡng Vườn Vua tại Phú Thọ và dự án TIG Infinity tại số 108 Nguyễn Trãi, Hà Nội.

Đến tháng 4/2026, doanh nghiệp thành lập liên danh tổng thầu với CSCEC2, đơn vị thuộc Tổng công ty Xây dựng Nhà nước Trung Quốc (CSCEC), hướng đến tham gia các dự án hạ tầng, giao thông, công nghiệp và năng lượng.

Ở chiều cơ cấu danh mục đầu tư, HĐQT TIG cũng đã thông qua phương án chuyển nhượng toàn bộ 51% vốn góp tại CTCP Công nghệ và Thương mại Hàng Hiệu Việt cho bà Nguyễn Thúy Hằng. Thương vụ dự kiến được thực hiện trong quý IV/2026.