Cổ phiếu thép 'đồng khởi', PNJ lại giảm sàn

PNJ lại giảm sàn sau phiên tăng trần cuối tuần trước. Nguồn: Vietstock Finance

Kết phiên 12/10, VN-Index giảm 14,11 điểm xuống mốc 1.720,98 điểm. Ngược chiều, HNX-Index tăng 3,09 điểm và UPCoM-Index tăng 0,49 điểm. Thanh khoản ở mức thấp với tổng giá trị giao dịch đạt hơn 14.000 tỷ đồng, trong đó khối ngoại chiếm hơn 3.000 tỷ đồng.

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp đà bán ròng, với giá trị bán ròng 615 tỷ đồng. Trong đó, TCB bị bán ròng mạnh nhất với 115 tỷ đồng, tiếp đến là PNJ 105 tỷ đồng, FPT 92 tỷ đồng, VIX 61 tỷ đồng; VIC, SSI, ACB hơn 40 tỷ đồng…

Ở chiều mua, HPG dẫn đầu với giá trị mua ròng 128 tỷ đồng, vượt xa các cổ phiếu còn lại. HDB đứng thứ hai với 31 tỷ đồng, tiếp theo là NVL 18 tỷ đồng, VIB 16 tỷ đồng…

Tuần trước, khối ngoại bán ròng gần 14.000 tỷ đồng trên toàn thị trường; song phần lớn là giao dịch thỏa thuận tại cổ phiếu MCH với giá trị hơn 9.000 tỷ đồng.

VPB tăng giá 6 phiên liên tiếp

Áp lực lớn nhất lên VN-Index phiên hôm nay đến từ bộ đôi vốn hóa lớn nhất thị trường. VIC của Vingroup giảm 2,88%, lùi về giá 219.000 đồng/cp; trong khi VHM của Vinhomes giảm 3,18%, lùi về giá 63.900 đồng/cp.

Các mã bluechip gây ảnh hưởng đáng kể đến chỉ số khác là SSB -3,27%, GAS -2,11%, VPL -2,23%, VRE -1,73%, FPT -1,38%, MSN -1,48%, BSR -1,45%.

Ngược chiều, HPG, SHB và VPB là ba mã có đóng góp nhất trong việc giữ thị trường không giảm sâu hơn. HPG tăng gần 3% lên giá 20.700 đồng/cp, SHB tăng 4% lên giá 10.400 đồng/cp, VPB tăng 2,52% lên giá 24.400 đồng/cp. Nhóm VN30 còn có ACB, CTG, HDB, MBB, SAB, SSI, TCB, TCX, VIB, VNM giữ sắc xanh với mức tăng nhẹ.

VPB của VPBank có phiên tăng giá thứ 6 liên tiếp, đóng cửa ở mức cao nhất trong một năm gần đây. Mã ngân hàng này có dấu hiệu hồi phục từ hồi giữa tháng trước.

VPBank vừa hoàn tất phát hành hơn 2,06 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức vào cuối tháng 9 vừa qua, nâng vốn điều lệ từ 79.339 tỷ đồng lên 100.000 tỷ đồng, trở thành ngân hàng thứ hai có vốn điều lệ đạt mức này, sau MB.

Nhóm thép được "bắt đáy", nhóm dầu khí điều chỉnh

Xét về nhóm ngành, nhóm cổ phiếu thép có diễn biến tích cực nhất. Cùng với bứt phá của HPG là NKG +6,9%, HSG +3,5%, TVN +3,16%, VGS +7,64%. Nhóm này bật tăng sau khi thị giá bị chiết khấu sâu thời gian qua. NKG đang giao dịch ở vùng dưới mệnh giá, đóng cửa phiên ở mốc 9.930 đồng/cp. HSG cũng đang ở vùng mệnh giá, kết phiên ở mốc 10.250 đồng/cp.

Nhóm tích cực khác là xây dựng, với CII +2,93%, VCG +2,93%, HHV +2,86%, DPG +2,23%, LCG +1,91%, FCN +2,45%, BCE tăng trần…

Ngược chiều, nhóm tiêu cực nhất là dầu khí với đồng loạt các mã kết phiên trong sắc đỏ. PLX -3,1%, BSR -1,45%, PVD -1,65%, OIL -2,92%; PVS, PVP, VTO giảm hơn 1%...

Các nhóm khác phân hóa trong biên độ hẹp. Nhóm bất động sản tăng đáng kể có NVL +1,8%, KDH +2,2%, HQC +4,6%, HDC +1,5%, CRE +5%, SZC +3,3%. Nhóm chứng khoán có một số mã nhỏ thu hút dòng tiền, gồm VUA +11,11%, VFS +3,13%, SBS +2,56%, PSI +2,63%, AAS +4%.

PNJ không giữ được đà hồi phục của phiên thứ Sáu tuần trước. Áp lực bán mạnh khiến mã lại nằm sàn, giảm về mốc 18.150 đồng/cp, khớp lệnh hơn 19 triệu đơn vị.

Tuần trước, PNJ có 3 phiên thoát khỏi trạng thái nằm sàn và bật tăng kịch trần vào phiên thứ Sáu, qua đó chấm dứt chuỗi 13 phiên giảm liên tiếp.