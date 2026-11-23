Sau giai đoạn kinh doanh nhiều khó khăn, một số doanh nghiệp thép đã ghi nhận lợi nhuận cải thiện rõ rệt trong 9 tháng đầu năm 2026. Dù vậy, cổ phiếu của phần lớn doanh nghiệp trong ngành vẫn giao dịch dưới vùng giá cuối năm trước, cho thấy sự phục hồi trên báo cáo tài chính chưa đủ sức tạo lực đẩy cho thị giá.

LỢI NHUẬN NGÀNH THÉP TĂNG MẠNH TRONG QUÝ 3/2026

Hoạt động kinh doanh của một số doanh nghiệp thép đã có chuyển biến tích cực trong 9 tháng đầu năm 2026. Nổi bật nhất là Tập đoàn Hòa Phát (mã chứng khoán: HPG) khi doanh nghiệp ghi nhận mức tăng trưởng cao ở cả doanh thu và lợi nhuận, nhờ sản lượng tiêu thụ cải thiện và công suất mới dần đóng góp vào kết quả kinh doanh.

Trong quý 3/2026, Hòa Phát đạt doanh thu hơn 62.200 tỷ đồng, tăng khoảng 71% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 8.265 tỷ đồng, cao hơn gấp đôi cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, doanh thu đạt khoảng 170.274 tỷ đồng, tăng gần 55%, còn lợi nhuận sau thuế đạt gần 23.746 tỷ đồng, tăng hơn hai lần.

Kết quả này nối tiếp đà tăng trưởng từ năm 2025, khi Hòa Phát hưởng lợi từ sản lượng thép tiêu thụ trong nước và việc mở rộng công suất thép cuộn cán nóng (HRC) tại Dung Quất 2.

Công ty Cổ phần Thép Nam Kim (mã chứng khoán: NKG) cũng ghi nhận kết quả tích cực hơn so với cùng kỳ. Doanh thu quý 3 đạt khoảng 5.472 tỷ đồng, tăng 45%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt gần 128 tỷ đồng, tăng hơn 150%. Sau 9 tháng, doanh thu doanh nghiệp đạt khoảng 12.884 tỷ đồng, tăng hơn 10%; lợi nhuận sau thuế gần 252 tỷ đồng, tăng khoảng 22%.

Với Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE (mã chứng khoán: VGS), doanh thu quý 3 đạt gần 2.139 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ, còn lợi nhuận sau thuế vượt 96 tỷ đồng, tăng khoảng 51%. Lũy kế 9 tháng, doanh thu đạt hơn 6.205 tỷ đồng và lợi nhuận gần 200 tỷ đồng, tăng hơn 42%.

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC (mã chứng khoán: SMC) cũng bước đầu thoát khỏi tình trạng thua lỗ. Trong quý 3, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận khoảng 30 tỷ đồng, đảo chiều so với khoản lỗ gần 78 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng, SMC lãi khoảng 75 tỷ đồng, dù doanh thu giảm hơn 30%.

Ở chiều ngược lại, Tập đoàn Hoa Sen (mã chứng khoán: HSG) có kết quả kém tích cực hơn về lợi nhuận. Doanh thu quý 3 đạt hơn 10.384 tỷ đồng, tăng khoảng 24%, nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ đạt khoảng 56 tỷ đồng, giảm hơn 36% so với cùng kỳ. Tính chung 9 tháng, doanh thu tăng hơn 11%, lên khoảng 29.353 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 561 tỷ đồng, gần như đi ngang.

Tổng công ty Thép Việt Nam (mã chứng khoán: TVN) là trường hợp ghi nhận mức tăng lợi nhuận đột biến. Quý 3, doanh nghiệp báo lãi hơn 1.160 tỷ đồng, cao gấp nhiều lần cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, doanh thu đạt khoảng 40.532 tỷ đồng, tăng gần 29%, còn lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1.814 tỷ đồng, tăng hơn ba lần.

Tuy nhiên, kết quả này có đóng góp đáng kể từ thu nhập tài chính và hoạt động thoái vốn, do đó không nên xem toàn bộ mức tăng lợi nhuận là thành quả đến từ hoạt động sản xuất, kinh doanh thép cốt lõi.

CỔ PHIẾU DÒ ĐÁY, VỐN HÓA BỐC HƠI

Tính đến phiên giao dịch sáng ngày 23/11, phần lớn các mã cổ phiếu thép lớn vẫn thấp hơn đáng kể so với vùng giá cuối năm 2025, trong đó có những cổ phiếu đã giảm hơn 20%.

Ở nhóm đầu ngành, cổ phiếu HPG đang giao dịch quanh 20.300 đồng/cổ phiếu, thấp hơn khoảng 14% so với mức giá điều chỉnh cuối năm 2025.

Với quy mô cổ phiếu lưu hành lớn, biến động thị giá của HPG cũng tạo ra ảnh hưởng đáng kể đến giá trị vốn hóa toàn ngành. Theo dữ liệu thị trường, vốn hóa HPG tại thời điểm gần nhất vẫn ở mức hàng trăm nghìn tỷ đồng, song đã thu hẹp đáng kể so với cuối năm ngoái.

Cổ phiếu HSG cũng chưa cho thấy tín hiệu đảo chiều rõ rệt. Cổ phiếu này giao dịch quanh 10.100 đồng/cổ phiếu trong phiên sáng 23/11, thấp hơn khoảng 16% so với vùng giá điều chỉnh hơn 12.100 đồng cuối năm trước.

Tại Thép Nam Kim, thị giá cổ phiếu NKG sáng 23/11 ở mức 12.350 đồng/cổ phiếu. So với vùng giá điều chỉnh cuối năm 2025, cổ phiếu này vẫn thấp hơn khoảng 8%.

Dù đã phục hồi so với vùng đáy trong tháng 10, NKG vẫn chưa lấy lại được mặt bằng giá cao hơn từng thiết lập trong năm và thị giá giảm hơn 600 tỷ đồng xuống còn chưa đến 6.000 tỷ đồng.

Ở nhóm doanh nghiệp quy mô nhỏ hơn, áp lực phân hóa thể hiện rõ. Mã VGS giao dịch quanh 19.100 đồng/cổ phiếu trong phiên sáng 23/11, thấp hơn khoảng 23% so với mức giá điều chỉnh khoảng 24.800 đồng cuối năm trước.

Trong khi đó, mã SMC có mức giá gần nhất 8.800 đồng/cổ phiếu tại phiên 20/11, giảm khoảng 33% so với vùng 13.150 đồng cuối năm 2025. Đây là một trong những cổ phiếu thép giảm mạnh nhất trong nhóm được thống kê.

Cổ phiếu của Tập đoàn Thép Tiến Lên (TLH) cũng đang ở vùng giá thấp, với mức 3.030 đồng/cổ phiếu tại phiên 20/11. Cổ phiếu Pomina (POM) đứng tại 2.700 đồng/cổ phiếu trong phiên sáng 23/11 và mã này hiện diện trong diện cảnh báo và hạn chế giao dịch

Trái chiều với phần lớn cổ phiếu cùng ngành, TVN vẫn giữ được mức giá cao hơn cuối năm trước trong phần lớn thời gian năm 2026. Tuy nhiên, cổ phiếu này cũng đã điều chỉnh về 8.800 đồng/cổ phiếu trong phiên sáng 23/11, thấp hơn vùng 9.200 đồng ghi nhận vào giữa tháng 11.

Sự khác biệt giữa thị giá và kết quả kinh doanh cho thấy nhà đầu tư không chỉ nhìn vào tốc độ tăng trưởng lợi nhuận trong một vài quý. Khả năng duy trì biên lợi nhuận, triển vọng tiêu thụ, sức khỏe tài chính và chất lượng các khoản thu nhập cũng là những yếu tố quyết định mức định giá mà thị trường dành cho từng doanh nghiệp.

TỶ GIÁ THỬ THÁCH BIÊN LỢI NHUẬN

Bên cạnh triển vọng tiêu thụ, biến động tỷ giá và giá nguyên liệu đầu vào đang tạo thêm sức ép lên hoạt động sản xuất của doanh nghiệp thép. Theo báo cáo ngành thép của TCBS Research, mức độ ảnh hưởng khác nhau tùy thuộc vào mô hình sản xuất, cơ cấu nguyên liệu và khả năng chuyển phần chi phí tăng thêm sang giá bán.

Với các nhà sản xuất thép lò cao như Hòa Phát, quặng sắt và than mỡ là hai nguyên liệu đầu vào chủ yếu, phần lớn phải nhập khẩu và chiếm trên 70% giá vốn của tập đoàn. Theo mặt bằng giá giữa tháng 11/2026, để sản xuất một tấn HRC bằng công nghệ lò cao cần khoảng 451 USD, trong đó riêng quặng sắt và than mỡ chiếm khoảng 331 USD.

Kim ngạch nhập khẩu quặng và khoáng sản trong 8 tháng đầu năm 2026 đạt 3,1 tỷ USD, tăng 55% so với cùng kỳ; nhập khẩu than đá đạt 6,3 tỷ USD, tăng 35%. Tuy nhiên, các số liệu này bao gồm cả nguyên liệu phục vụ những ngành sản xuất khác, không chỉ riêng hoạt động luyện thép, nên chủ yếu phản ánh xu hướng gia tăng nhu cầu nhập khẩu.

Theo tính toán của TCBS Research, mỗi khi VND mất giá 1%, giá vốn của Hòa Phát có thể tăng khoảng 1.255 tỷ đồng mỗi năm. Mức tăng này tương đương 3,4% lợi nhuận gộp và 3,7% lợi nhuận sau thuế trong 4 quý gần nhất. Dù vậy, tác động lên biên lợi nhuận có thể được giảm nhẹ khi giá HRC trong nước điều chỉnh theo giá nhập khẩu quy đổi.

Độ trễ chuyển chi phí sang giá bán phụ thuộc vào lượng hàng tồn kho. Với Hòa Phát, thời gian luân chuyển hàng tồn kho trong quý 3/2026 vào khoảng 93 ngày. Điều này đồng nghĩa doanh nghiệp có thể phải hấp thụ một phần biến động tỷ giá và nguyên liệu trong một khoảng thời gian trước khi giá bán được điều chỉnh tương ứng.

Rủi ro tỷ giá cũng hiện hữu ở các doanh nghiệp tôn mạ như Hoa Sen, Thép Nam Kim và Tôn Đông Á (GDA), dù nhóm này mua khoảng 75-80% HRC từ các nhà sản xuất trong nước.

Nguyên nhân là Hòa Phát và Formosa vẫn định giá HRC bằng USD, dựa trên mặt bằng giá nhập khẩu. Vì vậy, việc mua hàng từ nhà sản xuất nội địa không đồng nghĩa doanh nghiệp tôn mạ hoàn toàn tránh được tác động từ biến động tỷ giá.

TCBS ước tính, trong kịch bản sản xuất quy năm theo nhịp quý 3/2026, Hòa Phát sản xuất 14,8 triệu tấn thép thô và tiêu thụ 8 triệu tấn HRC. Nếu giá quặng sắt tăng 10 USD/tấn, lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp có thể giảm khoảng 6.070 tỷ đồng mỗi năm; sau thuế, mức ảnh hưởng tương đương 17,7% lợi nhuận sau thuế 4 quý gần nhất. Với than mỡ, mỗi 10 USD/tấn tăng thêm có thể khiến lợi nhuận giảm khoảng 2.655 tỷ đồng, tương đương 7,7% lợi nhuận sau thuế.

Ở chiều ngược lại, giá HRC tăng 10 USD/tấn có thể giúp Hòa Phát tăng lợi nhuận khoảng 2.050 tỷ đồng. Nếu giá thép xây dựng và phôi thép cùng tăng, lợi ích từ giá bán có thể lên khoảng 3.900 tỷ đồng, tương đương 64% tác động bất lợi từ giá quặng.

Tổng hợp các yếu tố, TCBS ước tính nếu VND mất giá 1%, lợi nhuận trước thuế của Hòa Phát giảm khoảng 1.255 tỷ đồng; mức giảm tại Hoa Sen là 280 tỷ đồng, Nam Kim 127 tỷ đồng và Tôn Đông Á 115 tỷ đồng.

Xét theo tỷ lệ lợi nhuận sau thuế 4 quý gần nhất, mức ảnh hưởng lần lượt khoảng 3,7%, 36%, 41,8% và 35,8%. Với Tổng công ty Thép Việt Nam, mỗi 1% biến động tỷ giá có thể khiến lợi nhuận trước thuế giảm khoảng 204 tỷ đồng, tương đương 9,2% lợi nhuận sau thuế.

Đối với năm 2027, kịch bản cơ sở của TCBS cho thấy lợi nhuận trước thuế Hòa Phát có thể giảm khoảng 2.840 tỷ đồng, tương đương 8,3% lợi nhuận sau thuế 4 quý gần nhất.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ nền giá HRC so sánh cao: giá bình quân 4 quý gần nhất ở mức 547 USD/tấn, trong khi giả định giá HRC năm 2027 là 520 USD/tấn. Mức giảm này có thể làm lợi nhuận giảm khoảng 10.380 tỷ đồng, lớn hơn khoản tiết kiệm 7.540 tỷ đồng từ quặng sắt và than mỡ.

Đối với nhóm tôn mạ, kịch bản cơ sở có phần thuận lợi hơn khi giá HRC năm 2027 thấp hơn khoảng 27 USD/tấn so với bình quân 4 quý gần nhất, trong khi giá kẽm chỉ cao hơn khoảng 5%.

Với giả định tỷ lệ chuyển giá đạt 67%, lợi nhuận của Hoa Sen có thể tăng 262 tỷ đồng và Nam Kim tăng 172 tỷ đồng. Tuy nhiên, mô hình này chưa tính đến khoản lỗ tồn kho phát sinh khi giá HRC giảm.

Theo ước tính của TCBS, mức giảm 27 USD/tấn của HRC có thể khiến Hoa Sen ghi nhận khoản lỗ một lần từ lượng HRC tồn kho khoảng 250 tỷ đồng, còn Nam Kim khoảng 210 tỷ đồng.

Các khoản lỗ này có quy mô tương đương hoặc lớn hơn phần lợi nhuận tăng thêm dự kiến trong cả năm. Trong trường hợp doanh nghiệp không thể chuyển phần tăng giá kẽm sang giá bán, lợi nhuận của Hoa Sen có thể giảm 33% trong kịch bản cơ sở và 129% trong kịch bản bất lợi.

Các chuyên gia phân tích cho rằng tỷ giá chủ yếu tạo ra rủi ro chuyển giao chi phí trong ngắn hạn, thay vì nhất thiết làm suy giảm biên lợi nhuận trong dài hạn. Do giá HRC và thép thanh trong nước có xu hướng bám sát giá nhập khẩu quy đổi, doanh nghiệp có khả năng điều chỉnh giá bán để bù đắp phần chi phí tăng thêm. Dù vậy, quá trình này thường có độ trễ và chỉ phát huy hiệu quả khi nhu cầu tiêu thụ trong nước đủ mạnh.