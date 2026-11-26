Kết thúc phiên giao dịch ngày 26/11, cổ phiếu THD tăng kịch trần 9,92%, lên 55.400 đồng/cổ phiếu. Đáng chú ý, mã này mở cửa tại mức giá sàn 45.400 đồng/cổ phiếu trước khi đảo chiều tăng hết biên độ.

Trong phiên, THD ghi nhận khối lượng giao dịch 334.400 cổ phiếu, tương ứng giá trị 15,26 tỷ đồng. Với gần 385 triệu cổ phiếu đang niêm yết, vốn hóa thị trường của Thaiholdings đạt 21.329 tỷ đồng, tăng khoảng 1.925 tỷ đồng sau một phiên.

Đà tăng trở lại của THD xuất hiện sau 4 phiên giảm sàn liên tiếp, khiến cổ phiếu này mất khoảng 34% thị giá trong chưa đầy một tuần. Đây cũng là chuỗi giảm sàn dài nhất của THD trong hơn 2 năm qua.

Tuy nhiên, mức tăng trong phiên 26/11 chưa đủ bù đắp đợt giảm giá trước đó. So với mức đỉnh 212.500 đồng/cổ phiếu thiết lập hồi tháng 6/2026, thị giá THD hiện thấp hơn gần 74%. Vốn hóa doanh nghiệp cũng đã giảm khoảng 60.500 tỷ đồng so với thời điểm đạt đỉnh.

Trước đợt điều chỉnh này, THD từng có nhịp tăng giá mạnh, với thị giá tăng hơn 6,8 lần chỉ trong khoảng 7 tuần, đưa cổ phiếu này vào nhóm tăng giá mạnh trên sàn HNX.

Diễn biến giá cổ phiếu THD từ đầu năm đến nay. Nguồn: TradingView

Về hoạt động kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Thaiholdings ghi nhận 946 tỷ đồng doanh thu thuần và 106 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 16% và 45% so với cùng kỳ năm trước. Với kết quả này, doanh nghiệp đã vượt 16% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tại ngày 30/9/2026, Thaiholdings ghi nhận khoản đầu tư 2.881 tỷ đồng vào Công ty CP Tập đoàn Thaigroup, tương ứng 48% vốn điều lệ doanh nghiệp này. Thaiholdings không có dư nợ vay tài chính.

Thaiholdings từng gắn liền với tên tuổi ông Nguyễn Đức Thụy (bầu Thụy), trước khi ông thoái toàn bộ vốn tại doanh nghiệp vào tháng 6/2022. Hiện ông Nguyễn Chí Kiên giữ chức Chủ tịch HĐQT Thaiholdings.

Ở lĩnh vực bất động sản, hồi tháng 7/2026, Thaiholdings cùng CTCP Du lịch Kim Liên và CTCP Đầu tư Xây dựng Thái Sơn (thành viên Vingroup) đề xuất triển khai dự án Hanoi Twin Towers 99 tại số 5-7 Đào Duy Anh, Hà Nội.

Theo phương án đề xuất, dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 3-3,5 tỷ USD, quy mô 99 tầng nổi và 6 tầng hầm, chiều cao dự kiến 568 m. Nếu được triển khai theo quy mô này, công trình sẽ vượt chiều cao 452 m của Petronas Twin Towers tại Malaysia.

Liên quan đến dự án này, Công ty CP Du lịch Kim Liên mới đây đã dừng phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu chỉ 4 ngày sau khi triển khai. Cụ thể, ngày 31/8/2026, doanh nghiệp bắt đầu thực hiện phương án chào bán, nhưng đến ngày 4/9, HĐQT ban hành nghị quyết dừng các thủ tục đăng ký mua, nộp tiền và chuyển nhượng quyền mua cổ phần.

Theo nghị quyết, việc dừng chào bán nhằm thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến dự án Hanoi Twin Towers 99 và bảo đảm quyền lợi cổ đông. Doanh nghiệp cho biết sẽ xem xét triển khai lại phương án vào thời điểm phù hợp.