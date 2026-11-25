Cổ phiếu TIG hồi phục lên 2.800 đồng sau chuỗi 6 phiên giảm sàn và giải trình của doanh nghiệp

Sau chuỗi phiên giảm sâu kéo dài, cổ phiếu của Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long đang ghi nhận những nhịp hồi phục trở lại trên sàn HNX. Kết thúc phiên giao dịch ngày 25/11/2026, thị giá TIG tăng 3,7% lên mốc 2.800 đồng mỗi cổ phiếu, đi kèm khối lượng khớp lệnh đạt hơn 4,5 triệu đơn vị, tương ứng khoảng 2,5% tổng lượng cổ phiếu đang lưu hành của doanh nghiệp.

Trước khi xuất hiện nhịp hồi, mã cổ phiếu này đã trải qua chuỗi 6 phiên giảm sàn liên tiếp kéo dài từ ngày 6 đến ngày 13/11/2026. Riêng trong phiên giao dịch ngày 13/11/2026, thanh khoản cổ phiếu TIG tăng đột biến lên hơn 34 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị giao dịch đạt hơn 94 tỷ đồng.

Áp lực bán tiếp tục duy trì trong các phiên kế tiếp, kéo thị giá TIG lùi về mức 2.500 đồng mỗi cổ phiếu vào cuối phiên ngày 20/11/2026, xác lập vùng giá thấp nhất kể từ tháng 3/2020. Đối chiếu với mức giá 5.100 đồng mỗi cổ phiếu ghi nhận vào cuối tháng 10/2026, cổ phiếu của Tập đoàn Đầu tư Thăng Long đã mất 51% giá trị chỉ trong vòng ba tuần giao dịch.

Liên quan đến biến động giá trên sàn, trong văn bản giải trình công bố ngày 12/11/2026, Tập đoàn Đầu tư Thăng Long cho biết chuỗi giảm sàn của cổ phiếu xuất phát hoàn toàn từ yếu tố cung cầu trên thị trường. Doanh nghiệp khẳng định các mảng kinh doanh cốt lõi bao gồm đầu tư, phát triển bất động sản, năng lượng tái tạo và những dự án khác vẫn đang được triển khai đúng kế hoạch, không có biến động bất thường từ nội tại doanh nghiệp tác động đến giá cổ phiếu.

Chứng khoán BIDV dừng bán giải chấp cổ phiếu của Chủ tịch, con gái đăng ký chi 14 tỷ đồng mua vào

Khi thị giá cổ phiếu giảm mạnh trên sàn, ông Nguyễn Phúc Long, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Đầu tư Thăng Long, đã liên tiếp bị công ty chứng khoán bán giải chấp cổ phiếu TIG. Cụ thể, vào phiên ngày 16/11/2026, ông Long bị bán giải chấp 3,5 triệu cổ phiếu, sau đó tiếp tục bị bán thêm 2,7 triệu cổ phiếu trong phiên giao dịch ngày 19/11/2026.

Tổng cộng trong vòng 4 ngày, Chủ tịch Hội đồng quản trị TIG đã bị bán giải chấp 6,2 triệu cổ phiếu. Qua các giao dịch này, lượng cổ phiếu do ông Nguyễn Phúc Long nắm giữ giảm từ hơn 38,1 triệu đơn vị xuống còn hơn 31,9 triệu đơn vị, kéo tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ giảm từ 19,68% xuống còn 16,48%. Cùng ngày 19/11/2026, Công ty cổ phần Chứng khoán BIDV (BSC, mã chứng khoán: BSI) phát thông báo dừng bán giải chấp cổ phiếu TIG của ông Nguyễn Phúc Long do đã thu hồi đầy đủ nghĩa vụ nợ.

Ở chiều giao dịch ngược lại, bà Nguyễn Hồ Hương Ly, con gái Chủ tịch Nguyễn Phúc Long, đã đăng ký mua vào 5 triệu cổ phiếu TIG để phục vụ nhu cầu đầu tư tài chính cá nhân. Thời gian thực hiện giao dịch dự kiến kéo dài từ ngày 17/11 đến ngày 15/12/2026 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Nếu hoàn tất toàn bộ lượng cổ phiếu đăng ký, bà Ly sẽ nâng khối lượng sở hữu từ 500.000 đơn vị lên 5,5 triệu đơn vị, tương đương 2,84% vốn điều lệ của doanh nghiệp. Tạm tính theo giá đóng cửa 2.800 đồng mỗi cổ phiếu phiên ngày 25/11/2026, ước tính bà Ly cần chi khoảng 14 tỷ đồng cho giao dịch này.

Về kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính lũy kế 9 tháng đầu năm 2026 cho thấy hiệu quả hoạt động của Tập đoàn Đầu tư Thăng Long suy giảm mạnh so với cùng kỳ. Doanh thu thuần ba quý đạt hơn 404 tỷ đồng, giảm khoảng 50% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 5,8 tỷ đồng, giảm 87% so với mức hơn 45 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2025, trong đó phần lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt hơn 5 tỷ đồng, giảm gần 89%.