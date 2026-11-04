Cổ phiếu tăng diện rộng, ngân hàng, chứng khoán dẫn sóng

Sắc xanh tràn ngập trong nhóm cổ phiếu thanh khoản cao nhất, trong đó bao gồm nhiều mã vừa và nhỏ.

VN30-Index chốt phiên sáng tăng 1,05% với 22 mã xanh và 5 mã đỏ, tốt hơn nhiều mức tăng của VN-Index (+13,01 điểm). Thanh khoản của rổ VN30 giảm 13% so với sáng hôm qua nhưng toàn sàn HoSE khớp lệnh lại tăng hơn 6%. Thống kê cho thấy các cổ phiếu ngoài nhóm VN30 đã tăng giao dịch gần 688 tỷ đồng.

Đà tăng của các chỉ số đang được dẫn dắt bởi cổ phiếu ngân hàng với VCB tăng 1,87%, CTG tăng 1,16%, VPB tăng 1,65%, STB tăng 1,8%. Ngoài ra cũng có một số blue-chips khác mạnh như VHM tăng 1,13%, MSN tăng 1,44%, MWG tăng 1,11%, FPT tăng 4,56%... Toàn sàn HoSE đang có 121 cổ phiếu tăng quá 1% thì VN30 đóng góp 13 mã.

Tuy VN-Index không thực sự mạnh nhưng giao dịch sáng nay khá tích cực và sôi động. Thị trường khởi động chậm nhưng càng về cuối càng mạnh. Bản thân chỉ số này và VN30 cũng đang chốt ở mức cao nhất phiên sáng. Quan sát độ rộng thị trường, tương quan giá thay đổi tích cực từ khoảng 10h40 trở đi với sắc xanh lan rộng dần và trở nên áp đảo. Chốt phiên sàn HoSE ghi nhận 207 mã tăng và 76 mã giảm.

Thay đổi này xác nhận sự chủ động từ bên mua rõ nét dần theo thời gian. Lúc độ rộng kém nhất HoSE có 109 mã tăng/107 mã giảm, nghĩa là cả trăm cổ phiếu đã tăng tốc sau đó. Điều này giúp biên độ tăng thực tế trong phiên mạnh hơn nhiều so với mức tham chiếu. Cụ thể, nếu tính từ giá thấp nhất thì HoSE có tới 188 mã tăng quá 1%, nhiều hơn đáng kể so với 121 mã tăng mức này khi tính từ tham chiếu.

Cổ phiếu chứng khoán đang giao dịch nổi bật với cả biên độ tăng lẫn thanh khoản. Toàn nhóm này chỉ sót lại DSE giảm 0,3% nhưng tới 25 mã tăng vượt 2%. Thanh khoản cực tốt là SSI khớp 278,5 tỷ đồng, giá tăng 2,87%; VIX khớp 245,9 tỷ, giá tăng 4,24%; VCI khớp 135,6 tỷ, giá tăng 3,17%; VND khớp 124,4 tỷ, giá tăng 4,6%; TCX khớp 95,5 tỷ, giá tăng 6,6%.

Diễn biến VN-Index sáng nay.

Toàn sàn HoSE sáng nay có 13 cổ phiếu khớp lệnh vượt ngưỡng trăm tỷ đồng thì 7 mã thuộc nhóm ngân hàng, chứng khoán. Nhóm Midcap cũng đóng góp đáng chú ý với TCH tăng 5,44%, DXG tăng 5,56%, CII tăng 3,86%, KDH tăng 3,08%. Những cổ phiếu này cũng khớp lệnh quanh 80 tỷ đồng trở lên.

Giao dịch trong rổ VN30 sáng nay chỉ chiếm 48,4% tổng giá trị khớp sàn HoSE, thị phần thấp nhất 10 phiên sáng trở lại đây. Đó đã là nhờ một vài cổ phiếu như FPT, SSI, HPG giao dịch rất sôi động. Ba cổ phiếu này thậm chí chiếm 34,5% tổng khớp cả rổ. Điều này cho thấy dòng tiền đang dịch chuyển đáng chú ý sang các cổ phiếu vừa và nhỏ, mà nhóm chứng khoán và bất động sản tầm trung như mới thống kê ở trên là tiêu biểu.

Hoạt động chốt lời vẫn đang xuất hiện nhưng sức ép từ bên bán chưa tạo hiệu ứng giảm giá quá nhiều. Thống kê trong 121 cổ phiếu tăng giá mạnh nhất sáng nay thì 74% vẫn đang chốt được ở giá cao nhất hoặc có dư mua sát giá cao nhất. Như vậy lực cầu chủ động không chỉ đẩy giá lên cao dần mà vẫn đang chống đỡ được áp lực bán ra.

Nhà đầu tư nước ngoài cũng đang giảm mạnh quy mô bán ra. Cụ thể, khối này chỉ xả 823,2 tỷ đồng trên HoSE, giảm 32% so với sáng hôm qua. Vị thế ròng còn -178,7 tỷ đồng, thấp nhất 9 phiên sáng gần nhất. Các cổ phiếu bị bán ròng nhiều chỉ có ACB -53,3 tỷ, MBB -40,2 tỷ, SSI -38,2 tỷ, HDB -32,7 tỷ, KDH -26 tỷ, VIC -22,4 tỷ, BSR -21 tỷ. Phía mua ròng có FPT +95,1 tỷ, MSN +24,6 tỷ, HPG +20,8 tỷ.

VN-Index sáng nay tiếp tục có nhịp lùi xuống dưới mốc 1700 điểm, sâu nhất tới 1692,36 điểm nhưng kết phiên lại quay lên 1712,63 điểm. Diễn biến này phụ thuộc đáng kể vào cổ phiếu ngân hàng kết hợp với VHM. Đây cũng là phiên có sự cộng hưởng hiếm hoi của nhiều blue-chips, dù tác động điểm số không nhiều.