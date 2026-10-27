Cổ phiếu tài chính kéo lùi chỉ số, VN-Index khép lại trong sắc đỏ nhẹ

Trong phiên giao dịch buổi sáng, VN-Index mở cửa sát mốc tham chiếu 1.763,55 điểm và nhanh chóng bật tăng lên vùng đỉnh cao nhất trong ngày tại 1.772,62 điểm. Lúc này, độ rộng thị trường ghi nhận 111 mã xanh và 146 mã đỏ. Tuy nhiên, áp lực chốt lời đã xuất hiện khiến chỉ số thu hẹp đà tăng và bắt đầu xu hướng điều chỉnh giằng co đi ngang dưới tham chiếu cho đến hết giờ nghỉ trưa.

Bước sang phiên giao dịch buổi chiều, áp lực bán có phần gia tăng đẩy chỉ số lùi xuống mức thấp nhất ngày tại 1.758,6 điểm vào đầu giờ chiều. Mặc dù VN-Index có nhịp hồi phục đáng kể vượt lên lại sát mốc tham chiếu về cuối phiên nhưng chỉ số không thể giữ được sắc xanh và chính thức khép lại ngày giao dịch trong sắc đỏ nhẹ.

Kết phiên, Vn-Index đóng cửa tại mốc 1.761,87 điểm, giảm nhẹ 1,68 điểm tương ứng 0,1%. Tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường đạt hơn 631,68 triệu cổ phiếu, với tổng giá trị khớp lệnh và thỏa thuận tương ứng đạt 13.922,25 tỷ đồng.

Về giao dịch của khối ngoại, khối này duy trì trạng thái bán ròng rõ nét với tổng giá trị bán ròng đạt hơn 440,69 tỷ đồng. Trong đó, khối lượng mua vào hơn 1.193,47 tỷ đồng nhưng bán ra hơn 1.634,16 tỷ đồng.

Diễn biến VN-Index phiên 27/10 (Ảnh: FireAnt).

Bản đồ nhiệt thị trường chứng khoán tiếp tục phản ánh bức tranh tổng thể với số lượng các mã phân bổ ở trạng thái giằng co và nhiều mã đứng giá, cho thấy dòng tiền đang có xu hướng chờ đợi.

Nhóm Tài chính chịu áp lực điều chỉnh diện rộng và đóng vai trò là tâm điểm kéo lùi chỉ số chung. Các mã ngân hàng lớn ghi nhận sắc đỏ bao gồm TCB giảm 0,74%, SSB giảm 0,63%, VPB giảm 1,69%, TPB giảm 1,55%, LPB giảm 2,54%, CTG giảm 0,82%, EIB giảm 1,46%, VIX giảm 1,6%, ORS giảm 2,26%.

Mặc dù vậy, một số cổ phiếu vẫn ngược dòng giữ được sắc xanh nhẹ như MSB tăng 1,61%, NAB tăng 1,2%, VIB tăng 1,08%, MBB tăng 0,51% hay SHS tăng 0,81%, trong khi các mã như ACB, VCB, SSI, VCI duy trì trạng thái đứng giá.

Nhóm Bất động sản thể hiện sự phân hóa mạnh mẽ với sắc xanh đỏ đan xen rõ rệt. Các mã ghi nhận đà tăng gồm có VIC tăng 1,35%, TCH tăng 1,68%, VRE tăng 0,41%, KDH tăng 1,3%, VC3 tăng 1,35%.

Ngược lại, sắc đỏ phủ lên nhiều cổ phiếu lớn và trung bình như VHM giảm 0,63%, DXG giảm 0,99%, HDC giảm 3,38%, PDR giảm 0,85%, KBC giảm 0,38%, CEO giảm 0,88%, DIG giảm 1,71%, trong khi NVL và VPI đứng giá.

Nhóm Nguyên vật liệu xuất hiện những điểm sáng tăng trưởng ấn tượng tại một số cổ phiếu. Tiêu biểu có MSR tăng mạnh 5,48%, NKG tăng 2,12%, HHP tăng 3,51%, HSG tăng 0,91% và HPG tăng 0,48%. Tuy nhiên, áp lực giảm giá vẫn hiện hữu tại một số mã như GEL giảm 1,04% và DCM giảm 2,12%.

Nhóm Tiêu dùng thiết yếu duy trì trạng thái ổn định và giao dịch giằng co quanh tham chiếu. Cổ phiếu MSN tăng 0,55%, BAF tăng 1,01%. Trong khi đó, MCH, VNM, SBT đứng giá, còn HAG giảm 1,37% cùng một số mã nhỏ khác chìm trong sắc đỏ.

Nhóm Tiêu dùng không thiết yếu ghi nhận diễn biến tích cực ở một số cổ phiếu bán lẻ lớn. Nổi bật có MWG tăng 1,2%, VPL tăng 1,16%, DGW tăng 0,65%. Chiều giảm ghi nhận PNJ giảm 2,29%, PET giảm 3,45%, FRT giảm 0,41% và HUT giảm 0,75%.

Nhóm Năng lượng ghi nhận sắc đỏ chiếm ưu thế toàn diện. Cổ phiếu BSR giảm 1,7%, PVT giảm 1,9%, PVS giảm 6,59% cùng các mã khác trong ngành suy yếu.

Nhóm Công nghiệp ghi nhận mức độ sụt giảm đáng kể ở nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn và vừa. Cụ thể, GMD giảm 3,25%, GEX giảm 1,93%, HAH giảm 2,52%, VSC giảm 1,38%, GEE giảm 0,71%, VEC giảm 4,21% và LPS giảm 3,43%. Dù vậy, nhóm này vẫn ghi nhận lực cầu nâng đỡ tại một số mã như CII tăng 1,84%, VJC tăng 0,68%, CTD tăng 1,35%, cùng các mã đứng giá hoặc tăng nhẹ như VTP và VCC.