Cổ phiếu tài chính giảm sâu, VN-Index mất hơn 10 điểm

Phiên giao dịch sáng nay ghi nhận VN-Index mở cửa tại mốc 1.773,75 điểm và ngay lập tức ghi nhận trạng thái giằng co với biên độ hẹp. Chỉ số có nhịp bứt phá nhẹ hướng lên vùng cao nhất phiên tại 1.781,45 điểm trong khoảng giữa buổi sáng nhờ một số cổ phiếu trụ.

Tuy nhiên, áp lực bán về nửa cuối phiên sáng khiến điểm quay đầu đi xuống, lùi về sát vùng 1.768 điểm.

Nhóm blue-chips sáng nay không làm tốt nhiệm vụ nâng đỡ điểm số khi chỉ có VIC, GAS là hai trụ duy nhất đỡ điểm cho VN-Index sáng nay.

Bước sang khung giờ giao dịch buổi chiều, VN-Index duy trì đà lao dốc xuyên suốt nửa đầu phiên. Chỉ số liên tục đi xuống, thủng các mốc hỗ trợ gần và chạm mức đáy thấp nhất trong ngày tại 1.759,84 điểm vào khoảng 14h - 14h15.

Về giai đoạn cuối phiên chiều, lực cầu bắt đáy bất ngờ xuất hiện giúp chỉ số có nhịp hồi phục trở lại mốc 1.763 điểm và chốt phiên chính thức tại 1,763.55 điểm, giảm 10,6 điểm (-0,6%). Thanh khoản toàn thị trường ghi nhận tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 605,22 triệu cổ phiếu, với tổng giá trị giao dịch khoảng 13.528,79 tỷ đồng.

Về giao dịch của khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng mạnh với giá trị khoảng 890,9 tỷ đồng. Tổng khối lượng bán ra hơn 71,51 triệu đơn vị trong tổng số hơn 34,27 triệu đơn vị mua vào.

Diễn biến VN-Index phiên 26/10 (Ảnh: FireAnt).

Thị trường chứng khoán trong phiên giao dịch hôm nay thể hiện rõ sắc thái giằng co và phân hóa mạnh mẽ khi áp lực điều chỉnh bao trùm phần lớn các nhóm ngành trọng điểm.

Nhóm ngành Tài chính đóng vai trò là tâm điểm chịu áp lực lớn nhất khi hầu hết các cổ phiếu trụ đều đồng loạt sụt giảm. Điển hình như TCB giảm 1,17%, EIB giảm 3,92%, VIX giảm 1,57%, SHB giảm 1,83%, HDB giảm 1,55%, VPB giảm 2,07%, VCB giảm 1,23%, MBB giảm 1,26%, SSI giảm 0,75%, TPB giảm 0,77%, VIB giảm 1,76%, SHS giảm 3,13%, ORS giảm 3,13%, TCX giảm 1,53%, BID giảm 1,46%, LPB giảm 2,48%, VRE giảm 2,8%,

Chỉ có một số ít mã giữ tham chiếu hoặc khởi sắc như MSB, ACB, PGI đứng giá, còn HCM tăng 0,63%, OCB tăng 1,85%.

Nhóm Bất động sản ghi nhận diễn biến phân hóa đan xen sắc xanh đỏ rõ nét, trong đó lực đỡ chủ lực đến từ VIC tăng 0,21% và CEO tăng 0,87%. Trong khi đó, sắc đỏ áp đảo từ VHM giảm 0,62%, NVL giảm 0,47%, VPI giảm 1,05%, DXG giảm 3,35%, PDR giảm 3,70%, KDH giảm 2,32%, DIG giảm 1,97%, TCH giảm 0,83%, NLG giảm 1,29%.

Nhóm Công nghiệp chịu áp lực điều chỉnh sâu tại nhiều mã lớn như GEX giảm 3,32%, VSC giảm 3,97%, GEE giảm 2,90%, GMD giảm 3,15%, CII giảm 2,51%. Song vẫn xuất hiện những điểm sáng như VJC tăng 1,77%, VGC tăng 4,04%, HAH tăng 0,39%.

Nhóm Tiêu dùng thiết yếu với sắc đỏ chiếm phần lớn khi MSN giảm 1,62%, SBT giảm 0,72%, DEC giảm 1,22%, HAS giảm 0,34%. Ngược lại, PAN tăng 1,1%, VNM đứng giá, BAF giảm nhẹ 0,63%.

Nhóm Nguyên vật liệu chứng kiến sự phân hoá rõ rệt khi HPG giảm 0,24%, MSR giảm 0,93%, NKG giảm 1,47% nhưng bù lại GVR tăng 8,94% và GEL tăng 0,17%.

Nhóm Năng lượng duy trì trạng thái giao dịch khá tích cực với lực hút dòng tiền tốt đẩy BSR tăng 1,2%, PVD tăng 0,27%, PLX tăng 0,56%. Còn lại PVT giảm 0,21% và PVS giảm 0,62%,

Nhóm Tiêu dùng không thiết yếu chứng kiến MWG giảm 0,93%, DGW giảm 2,16%, FRT giảm 1,33% đi cùng nhịp hồi phục của HUT tăng 0,8%, PNJ đứng giá.

Cuối cùng, nhóm Công nghệ thông tin ghi nhận mã đầu tàu FPT giảm 1,75%.