Cổ phiếu SpaceX tăng 4,83% khi Elon Musk mở rộng kế hoạch tặng cổ phiếu cho trẻ em Mỹ. Ảnh: Reuters.

Cổ phiếu SpaceX tăng 4,83% phiên giao dịch rút ngắn ngày 27/11, trong bối cảnh chỉ số Nasdaq đi lên và CEO Elon Musk mở rộng kế hoạch tặng cổ phiếu của công ty cho trẻ em Mỹ.

Nhiều cổ phiếu công nghệ khác cũng tăng mạnh trong phiên, trong đó Micron, Qualcomm, Lumentum và Tesla đều ghi nhận mức tăng trên 5%. Diễn biến này cho thấy nhóm công nghệ đang phục hồi sau đợt bán tháo mạnh hồi đầu tuần.

SanDisk là cổ phiếu biến động mạnh nhất phiên khi tăng vọt 15,96%, trong bối cảnh nhà đầu tư quay trở lại với một số mã được hưởng lợi từ làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI).

Hôm 27/11, ông Musk đăng trên mạng xã hội X: “Tôi tiếp tục tặng thêm một cổ phiếu SpaceX cho tất cả trẻ em ở Mỹ mỗi năm”.

Sau tuyên bố này, cổ phiếu SpaceX có thời điểm tăng hơn 7% trong phiên giao dịch ngoài giờ trên Blue Ocean ATS, hệ thống giao dịch thay thế dành cho cổ phiếu Mỹ, hoạt động vào ban đêm.

Thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa hôm thứ Năm nhân dịp Lễ Tạ ơn và kết thúc phiên giao dịch sớm vào lúc 13h ngày 27/11 (giờ miền Đông).

Trước kỳ nghỉ lễ, cổ phiếu SpaceX đã chốt phiên 25/11 với mức tăng 1,3%.

Cam kết mới nhất của ông Musk được đưa ra sau khi SpaceX hôm 25/11 thông báo sẽ tặng một cổ phiếu loại A cho mỗi tài khoản Trump Accounts đang hoạt động. Đây là chương trình tài khoản đầu tư được hưởng ưu đãi thuế dành cho trẻ em Mỹ.

Ông Musk cũng cam kết sẽ cá nhân đóng góp một khoản tương ứng với phần quà của công ty.

Trong một bài đăng khác trên X, tỷ phú cho hay SpaceX sẽ chuyển cổ phiếu đóng góp vào tháng tới. Khoản tặng từ cá nhân ông sẽ được thực hiện sau khi thời hạn hạn chế giao dịch cổ phiếu (lock-up) kết thúc vào tháng 6 năm sau.

Theo Nhà Trắng, tính đến tháng 10, gần 70 triệu tài khoản Trump Accounts đã được mở.

Kể từ khi chương trình được triển khai hồi tháng 7, các gia đình và bạn bè đã đóng góp hơn 1 tỷ USD vào những tài khoản này. Tổng số tiền gửi từ tất cả nguồn vượt 9 tỷ USD, theo CNBC.

Cũng trong ngày 25/11, Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) thông báo cấp phép cho SpaceX triển khai 1 triệu vệ tinh trung tâm dữ liệu thuộc chòm vệ tinh Starmind của công ty.

Phát biểu trên chương trình “Squawk on the Street” của CNBC hôm 27/11, Chủ tịch FCC Brendan Carr nhận định quyết định cấp phép cho SpaceX có thể tạo ra tác động lan tỏa đối với toàn ngành.

“Không chỉ SpaceX mà nhiều doanh nghiệp khác trong thị trường này cũng sẽ được hưởng lợi. Xét cho cùng, chúng tôi muốn tất cả cùng cạnh tranh và thành công. Tôi cho rằng sẽ có nhiều doanh nghiệp tham gia lĩnh vực này trong thời gian tới”, ông Carr nói.