Cổ phiếu PNJ và KOS 'rơi tự do', NVL đã thoát sàn

Trong phiên giao dịch ngày 30/9, cổ phiếu PNJ của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận tiếp tục bị bán tháo. Mã này giảm hết biên độ xuống 26.600 đồng/cp, với hơn 26,1 triệu cổ phiếu dư bán tại giá sàn, trong khi tổng khối lượng khớp lệnh cả phiên chỉ khoảng 2,3 triệu đơn vị.

Đây là phiên giảm sàn thứ ba liên tiếp và cũng là phiên giảm thứ bảy liên tục của PNJ.

Đáng chú ý, chuỗi giảm mạnh của PNJ bắt đầu từ phiên 28/9. Khi đó, cổ phiếu mở cửa tại 33.000 đồng/cp nhưng nhanh chóng chịu áp lực bán và kết phiên tại 30.700 đồng/cp. Sau ba phiên, thị giá PNJ giảm khoảng 19%, kéo vốn hóa doanh nghiệp từ 15.709 tỷ đồng xuống còn 13.611 tỷ đồng. Như vậy, chỉ trong ba phiên giao dịch, vốn hóa PNJ đã giảm khoảng 2.098 tỷ đồng.

Diễn biến tiêu cực của cổ phiếu xuất hiện trong bối cảnh PNJ chuẩn bị trình cổ đông một loạt nội dung đáng chú ý tại Đại hội đồng cổ đông bất thường dự kiến diễn ra ngày 21/10.

Theo phương án điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026, PNJ dự kiến đạt doanh thu 39.057 tỷ đồng, tăng khoảng 10% so với năm 2025. Tuy nhiên, doanh nghiệp dự kiến ghi nhận khoản dự phòng 7.071 tỷ đồng cho tổn thất có thể phát sinh từ chính sách thu đổi hàng hóa đã bán.

Sau khi hạch toán khoản dự phòng này, PNJ dự kiến lỗ trước thuế 6.059 tỷ đồng và lỗ sau thuế 6.271 tỷ đồng trong năm 2026.

Bên cạnh kế hoạch kinh doanh điều chỉnh, PNJ mới đây cũng bổ sung tờ trình về phương án phát hành riêng lẻ tối đa 550 triệu cổ phiếu, dự kiến thực hiện trong giai đoạn từ quý IV/2026 đến quý II/2027.

Doanh nghiệp đồng thời trình phương án hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, với giá trị tối đa 4.602,8 tỷ đồng, thực hiện từ quý IV/2026 đến hết năm 2027.

Cổ phiếu PNJ, KOS, NVL ghi nhận lao dốc chỉ trong các phiên đầu tuần. Nguồn TradingView

Một cổ phiếu khác gây chú ý trong những phiên đầu tuần là NVL của Novaland. Trong phiên 28/9 và 29/9, NVL giảm hết biên độ từ mức 11.700 đồng/cpxuống 11.050 đồng/cp, với tổng khối lượng giao dịch trong 2 phiên lên tới khoản 33 triệu cổ phiếu được sang tay.

Đến phiên 30/9, thị giá tiếp tục giảm xuống 10.200 đồng/cp, gần như không biến động nhiều so với lúc mở cửa. Tuy nhiên, thanh khoản NVL tăng vọt, với hơn 97 triệu cổ phiếu được giao dịch trong phiên.

Diễn biến của NVL diễn ra sau khi Bộ Nông nghiệp và Môi trường có văn bản gửi UBND các địa phương về việc rà soát, xử lý các dự án tồn đọng, khó khăn, vướng mắc của Novaland.

Theo nội dung văn bản, các địa phương được đề nghị trên cơ sở kết quả rà soát để kiến nghị biện pháp xử lý phù hợp, bảo đảm khách quan, chính xác và đúng quy định. Bộ cũng lưu ý việc xem xét từng trường hợp cụ thể nhằm xác định khả năng áp dụng cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 29/2026/QH16 và các văn bản hướng dẫn.

Trong danh sách dự án được đề cập có Khu dân cư Thạnh Mỹ Lợi B và Khu tái định cư Bình Khánh - The Water Bay, đều là những dự án quy mô lớn của Novaland tại khu vực phía Đông TP. HCM.

Trong khi đó, cổ phiếu KOS của CTCP KOSY tiếp tục nối dài chuỗi giảm sàn. Phiên 30/9 đánh dấu phiên thứ 8 liên tiếp mã này giảm hết biên độ.

Từ mức 30.050 đồng/cp tại phiên mở cửa ngày 21/9, KOS liên tục giảm sàn và đến cuối phiên 30/9 còn 16.950 đồng/cp, tương đương mức giảm hơn 43% chỉ sau chưa đầy hai tuần giao dịch.

Áp lực bán tại KOS tiếp tục ở mức cao. Kết phiên 30/9, cổ phiếu này còn dư bán giá sàn khoảng 32 triệu đơn vị, trong khi chỉ có 13.300 cổ phiếu được khớp lệnh.

Diễn biến cổ phiếu KOS lao dốc trong bối cảnh một số công ty chứng khoán có yếu tố liên quan đến nhà đầu tư, tổ chức Hàn Quốc đã thực hiện điều chỉnh, giảm giá và yêu cầu xử lý tài sản bảo đảm trong khoảng thời gian rất ngắn, khoảng 2 ngày.

Theo doanh nghiệp, thời gian xử lý gấp khiến KOSY chưa có đủ thời gian để chủ động phối hợp, thu xếp các phương án tài chính, xử lý tài sản và nguồn tiền liên quan một cách đồng bộ.

KOSY cho rằng việc nhiều công ty chứng khoán đồng thời thực hiện xử lý tài sản bảo đảm đã tạo áp lực cung lớn trên thị trường. Lượng cổ phiếu KOS được đưa ra bán tại giá sàn liên tục, qua đó dẫn tới chuỗi giảm sàn kéo dài của cổ phiếu.