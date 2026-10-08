Cổ phiếu PNJ 'thủng đáy' thời COVID-19 sau chuỗi 13 phiên giảm

Kết thúc phiên sáng 8/10, cổ phiếu CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (Mã: PNJ) tiếp tục giảm, nối dài chuỗi đi xuống lên 13 phiên liên tiếp. Trong đó, PNJ có 6 phiên giảm sàn; riêng giai đoạn 28/9 - 2/10, cổ phiếu này có 5 phiên giảm sàn liên tiếp.

PNJ giảm 3,44% xuống quanh 18.250 đồng/cổ phiếu, kéo vốn hóa doanh nghiệp còn khoảng 9.339 tỷ đồng.

Có thời điểm, PNJ giảm 5,56% xuống 17.850 đồng/cổ phiếu. Đây là mức giá thấp nhất của cổ phiếu kể từ cuối tháng 4/2017, tức hơn 9 năm, đồng thời xuyên thủng đáy từng lập vào năm 2020 khi dịch COVID-19 bùng phát.

Cổ phiếu PNJ giảm về thấp nhất kể từ 2017. (Nguồn: TradingView).

Thanh khoản phiên sáng ghi nhận hơn 13,6 triệu cổ phiếu được sang tay, tương ứng giá trị giao dịch hơn 254 tỷ đồng. Khối ngoại tiếp tục bán ròng PNJ với giá trị khoảng 145 tỷ đồng.

Diễn biến này nối tiếp phiên giao dịch đột biến ngày 2/10, khi hai nhóm nhà đầu tư nước ngoài do Sprucegrove Investment Management và T. Rowe Price Associates đại diện cùng giảm sở hữu PNJ xuống dưới ngưỡng 5%.

Tổng cộng, hai nhóm này bán hơn 12 triệu cổ phiếu PNJ, với giá trị ước tính khoảng 278 tỷ đồng theo giá đóng cửa ngày 2/10.

Trong đó, nhóm Sprucegrove bán gần 6,6 triệu cổ phiếu, giảm tỷ lệ sở hữu từ 5,04% xuống hơn 3,75% vốn. Trước đó chưa đầy hai tháng, nhóm này mới nâng sở hữu lên trên 5% và trở thành cổ đông lớn của PNJ.

Nhóm T. Rowe Price bán hơn 5,46 triệu cổ phiếu, sau giao dịch còn nắm hơn 25,3 triệu cổ phiếu, tương đương 4,95% vốn và không còn là cổ đông lớn.

Cũng trong ngày 2/10, PNJ ghi nhận thanh khoản cao nhất lịch sử giao dịch. Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 54,5 triệu cổ phiếu PNJ qua phương thức khớp lệnh, với giá trị khoảng 1.264 tỷ đồng. Giá bán bình quân ước khoảng 23.204 đồng/cổ phiếu. Lượng bán ròng của khối ngoại chiếm khoảng 72% khối lượng khớp lệnh trong phiên.

Thanh khoản PNJ lập kỷ lục với 76,07 triệu cổ phiếu khớp lệnh và hơn 1,06 triệu cổ phiếu giao dịch thỏa thuận. Tổng khối lượng đạt 77,13 triệu đơn vị, tương ứng giá trị khoảng 1.797 tỷ đồng, bằng khoảng 15,1% lượng cổ phiếu đang lưu hành.

PNJ nói gì về chuỗi giảm sàn?

Trước đó, PNJ đã có văn bản giải trình gửi HOSE về việc cổ phiếu giảm sàn 5 phiên liên tiếp, theo quy định công bố thông tin đối với tổ chức niêm yết.

Doanh nghiệp cho biết thị trường chứng khoán Việt Nam thời gian gần đây nhìn chung có xu hướng điều chỉnh, trong khi tâm lý nhà đầu tư còn thận trọng. Bên cạnh đó, một số công ty chứng khoán điều chỉnh tỷ lệ cho vay ký quỹ đối với cổ phiếu PNJ có thể làm gia tăng áp lực bán, ảnh hưởng đến thanh khoản và diễn biến giá.

Doanh nghiệp cũng đề cập loạt thông tin đã được công bố trong tháng 9, gồm chủ trương nhận khoản vay từ bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch HĐQT; giao dịch cổ phiếu của người liên quan; điều chỉnh thời gian thanh toán khi mua lại sản phẩm từ khách hàng; tài liệu ĐHĐCĐ bất thường; báo cáo kinh doanh tháng 7 và tháng 8; thay đổi nhân sự và việc bổ sung tài liệu họp cổ đông bất thường.

Theo PNJ, các thông tin này được hình thành độc lập về mặt chủ thể, diễn ra ở từng thời điểm và đã được công bố theo quy định. Tuy nhiên, công ty cho rằng tần suất và số lượng thông tin được công bố trong thời gian ngắn có thể ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư.