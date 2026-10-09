Cổ phiếu PNJ tăng trần sau kết quả kiểm định kim cương

Cổ phiếu PNJ tăng trần sau chuỗi 13 phiên giảm liên tiếp

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 9-10 với thanh khoản tăng mạnh do lực cầu bắt đáy đổ vào thị trường. Dù vậy, VN-Index chốt phiên vẫn giảm điểm, đã thu hẹp gần 12 điểm so với mức thấp nhất trong phiên. Thị trường vẫn nghiêng về sắc đỏ.

Tâm điểm thị trường là cổ phiếu PNJ khi mở cửa tăng kịch trần lên 19.500 đồng/cổ phiếu. Kết phiên, hơn 6,43 triệu cổ phiếu PNJ được khớp lệnh nhưng chốt phiên vẫn dư mua giá trần gần 4,23 triệu cổ phiếu và trắng bên bán.

Đây là phiên đảo chiều tăng điểm đầu tiên của cổ phiếu PNJ sau chuỗi 13 phiên giảm liên tiếp, trong đó có 6 phiên giảm sàn, kéo thị giá cổ phiếu này xuống mức thấp nhất trong gần 10 năm.

Diễn biến đảo chiều tăng mạnh của cổ phiếu PNJ diễn ra sau khi Công ty PNJ công bố kết quả kiểm định kim cương. Theo PNJ, các mẫu kim cương đang kinh doanh được Vinacontrol lựa chọn ngẫu nhiên, niêm phong và chuyển đến Viện Khoa học Đá quý Châu Á (AIGS) để kiểm định. Kết quả cho thấy, 100% mẫu được kiểm định là kim cương thiên nhiên, đồng thời đáp ứng các thông số 4C do PNJ công bố.

Nhóm cổ phiếu bất động sản cũng tăng trở lại sau chuỗi giảm điểm mạnh trước đó: NVL tăng trần, CEO tăng 4,04%, TCH tăng 2,38%, DXG tăng 1,46%, PDR tăng 1,8%, KDH tăng 1,13%, IDC tăng 1,72%, HDC tăng 1,2%...

Khối ngoại bán ròng hơn 9.631 tỷ đồng trên toàn thị trường, trong đó bán ròng phiên thứ 12 trên sàn HOSE với tổng giá trị bán ròng gần 9.736 tỷ đồng. Khối ngoại chủ yếu tập trung bán cổ phiếu MCH gần 9.600 tỷ đồng, tiếp đến là HDB gần 227 tỷ đồng và FPT 122 tỷ đồng.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng nhưng chủ yếu tập trung bán cổ phiếu MCH trên sàn HOSE ﻿gần 9.600 tỷ đồng

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index giảm 3,88 điểm (0,22%) còn 1.735,09 điểm với 130 mã tăng, 175 mã giảm và 63 mã đứng giá. Ngược lại, chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index tăng 5,38 điểm (2,1%) lên 261,6 điểm với 60 mã tăng, 70 mã giảm và 67 mã đứng giá.

Thanh khoản tăng mạnh, tổng giá trị giao dịch trên HOSE lên đến hơn 27.500 tỷ đồng, tăng 11.600 tỷ đồng so với phiên trước. Tính cả sàn HNX thì tổng giá trị giao dịch gần 28.600 tỷ đồng, tăng 11.900 tỷ đồng so với phiên trước.