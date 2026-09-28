Cổ phiếu PNJ, NVL bị bán tháo, nhóm dầu khí đỡ chỉ số

Thị trường chứng khoán vừa trải qua một tuần giao dịch tiêu cực khi VN-Index kết thúc tuần qua giảm hơn 30 điểm cùng thanh khoản sụt giảm, khối ngoại bán ròng.

Bước sang phiên đầu tuần mới, thị trường mở cửa với chỉ số tăng nhẹ, tuy nhiên nhanh chóng gặp áp lực quay đầu điều chỉnh ngay khi bước sang đợt khớp lệnh liên tục.

Đà giảm ngày càng lan rộng trên bảng điện tử, khiến VN-Index có thời điểm thủng mốc 1.770 điểm.

Một số cổ phiếu bị bán tháo mạnh. Trong đó, PNJ giảm sàn sau khi điều chỉnh kế hoạch lỗ hơn 6.000 tỷ đồng trong năm 2026. Cổ phiếu này giữ mức giá sàn đến cuối phiên, khối lượng khớp lệnh hơn 2,1 triệu đơn vị, dư bán giá sàn hơn 27 triệu đơn vị.

NVL hôm nay cũng là cổ phiếu giảm sàn, khớp lệnh gần 11,8 triệu đơn vị, dư bán giá sàn hơn 54 triệu đơn vị.

Nhiều cổ phiếu lớn chịu áp lực bán phiên hôm nay

Tạm nghỉ giữa phiên, VN-Index giảm hơn 16 điểm (-0,92%), lùi về còn 1.768,71 điểm. Tương tự, HNX-Index giảm 3,24 điểm (-1,19%) xuống 268,97 điểm. UPCoM-Index giảm 0,25 điểm (-0,2%) xuống 124,96 điểm.

Phiên chiều, VN-Index thu hẹp đà giảm, chủ yếu nhờ một số cổ phiếu năng lượng. Trong đó, BSR tiến sát giá trần, chốt phiên với mức tăng 6,6%, GAS tăng 3,7%... Một cổ phiếu khác cũng đóng góp giữ chỉ số là BVH, khi được kéo lên mức giá trần, dù bị khối ngoại bán ròng mạnh.

Nhóm VN30 hôm nay có tới 21 mã giảm, 8 mã tăng và 1 mã đứng giá. Chỉ số VN30-Index giảm 16,08 điểm (-0,83%) xuống 1.922,42 điểm.

Trên toàn sàn HOSE hôm nay có 227 mã giảm, 105 mã tăng. VN-Index giảm 4,43 điểm (-0,25%) xuống 1.780,68 điểm. Thanh khoản đạt 676,7 triệu đơn vị, trị giá 15.095 tỷ đồng.

HNX-Index giảm 0.9 điểm (-0,33%) xuống 271,31 điểm với 96 mã giảm, 41 mã tăng. UPCoM- Index giảm 0,25 điểm (-0,2%) xuống 124,96 điểm với 117 mã giảm, 102 mã tăng.

Khối ngoại hôm nay bán ròng 221 tỷ đồng, trong đó VPB là mã bị bán ròng mạnh nhất, lên tới gần 200 tỷ đồng, tiếp đến là BVH với 114 tỷ đồng.