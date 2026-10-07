Cổ phiếu PNJ lao dốc về vùng 1x.000 đồng/cp sau gần 1 thập kỷ, khối ngoại "rời ghế" cổ đông lớn

Phiên sáng 7/10 ghi nhận cổ phiếu PNJ giảm về vùng 1x.000 đồng/cp, thấp nhất kể từ năm 2017.

Sau 9 phiên giảm liên tiếp, trong đó có 5 phiên giảm sàn, cổ phiếu PNJ của Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận đã rơi mạnh từ vùng 37.000 đồng/cp xuống 20.150 đồng/cp. Lực cầu bắt đáy từng xuất hiện mạnh, hấp thụ lượng lớn cổ phiếu được đặt bán sàn, nhưng áp lực cung vẫn ở mức cao khiến PNJ tiếp tục chịu sức ép.

Sáng nay 7/10, lực cầu bắt đáy có thời điểm giúp PNJ đảo chiều tăng và vươn lên dẫn đầu thị trường về thanh khoản. Tuy nhiên, lượng cung bán nhanh chóng gia tăng, trong đó đáng chú ý là áp lực từ khối ngoại, khiến cổ phiếu chìm tiếp trong sắc đỏ.

Chốt phiên sáng 7/10, cổ phiếu PNJ giảm gần hết biên độ và ghi nhận về 18.750 đồng/cp với tổng khối lượng đã sang tay lên tới hơn 36,3 triệu đơn vị. Hiện ghi nhận tại 13h30, vẫn còn tới gần 4,3 triệu đơn vị PNJ đang nằm ở mức giá sàn chờ khớp lệnh.

Diễn biến cổ phiếu PNJ sáng 7/10. Ảnh chụp màn hình.

So với mức giá đỉnh được tạo lập vào cuối tháng 1/2026 là 85.000 đồng/cp, hiện thị giá của PNJ đã mất tới gần 80%.

Còn nếu so với trước biến cố vào tháng 7, PNJ đã sụt giảm 71% chỉ trong vòng 3 tháng. Vốn hóa thị trường cũng theo đó “bốc hơi” hơn 33.000 tỷ, xuống chỉ còn chưa đến 10.000 tỷ đồng.

Ở diễn biến khác, nhóm quỹ liên quan đến T. Rowe Price Associates, Inc vừa thông báo hoàn tất bán gần 5,5 triệu cổ phiếu PNJ.

Sau giao dịch, nhóm tổ chức này giảm sở hữu từ 30,8 triệu đơn vị (tỷ lệ 6,02%) xuống còn 25,3 triệu đơn vị (tỷ lệ 4,95%) và không còn là cổ đông lớn tại công ty vàng bạc đá quý này.

Giao dịch được thực hiện trong ngày 2/10, cùng với thời điểm PNJ bùng nổ thanh khoản với khớp lệnh kỷ lục hơn 76 triệu đơn vị (tương đương gần 15% tổng lượng cổ phiếu lưu hành của PNJ).

Cũng trong phiên đó, khối ngoại tổng cộng bán ròng đến 54 triệu đơn vị. Do đó, ngoài nhóm T. Rowe Price, vẫn sẽ còn thêm các tổ chức nước ngoài khác “tháo chạy” khỏi PNJ.

Đáng nói, T. Rowe Price là đơn vị đã mua ròng 4,9 triệu cổ phiếu PNJ vào giữa tháng 8 để nâng sở hữu lên trên 6%. Như vậy chỉ trong chưa đầy hai tháng, tổ chức ngoại này đã đổi ý “quay xe”.

Mới đây, Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) đã công bố Báo cáo triển vọng thị trường tháng 10/2026 và dự phóng kết quả kinh doanh quý III/2026 của các doanh nghiệp, trong đó có PNJ.

Theo đó, PNJ được dự báo doanh thu quý III vừa qua đạt 11.748 tỷ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, VDSC dự báo PNJ lỗ 145 tỷ đồng trong quý do doanh thu chủ yếu đến từ hoạt động chuyển đổi với biên lợi nhuận gộp rất thấp.