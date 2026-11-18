Tổng Giám đốc tạm lỗ hàng chục tỷ đồng khi cổ phiếu liên tục dò đáy

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 17/11, cổ phiếu PNJ dừng ở mức 14.400 đồng mỗi cổ phiếu. Nếu so với vùng giá đầu tháng 7, thị giá của doanh nghiệp bán lẻ trang sức này đã sụt giảm khoảng 77%. Đà lao dốc kéo dài khiến nhiều cổ đông chịu áp lực lớn, trong đó bao gồm cả lãnh đạo cấp cao của công ty. Khoảng 3 tháng trước, ông Phan Quốc Công đã chi hàng chục tỷ đồng mua vào cổ phiếu giữa lúc thị giá đang trên đà đi xuống.

Báo cáo kết quả giao dịch người nội bộ cho thấy, ông Phan Quốc Công, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc PNJ, đã mua thành công 1 triệu cổ phiếu từ ngày 31/7 đến ngày 14/8/2026. Lượng cổ phiếu này được giao dịch thông qua phương thức khớp lệnh và thỏa thuận, giúp ông Công nắm giữ 0,2% vốn điều lệ. Trước thời điểm này, vị Tổng Giám đốc không trực tiếp sở hữu bất kỳ cổ phiếu nào của doanh nghiệp.

Thực tế khoản đầu tư này từng mang lại mức lợi nhuận tốt cho ông Công khi cổ phiếu PNJ phục hồi mạnh vào nửa cuối tháng 8. Trong phiên giao dịch ngày 26/8, thị giá leo lên mức 43.100 đồng mỗi cổ phiếu, giúp giá trị tài sản cổ phiếu của ông đạt 43,1 tỷ đồng, cao hơn khoảng 8,7 tỷ đồng so với giá vốn ước tính. Tuy nhiên, nhịp phục hồi diễn ra chớp nhoáng và cổ phiếu liên tục xuyên thủng các mốc hỗ trợ quan trọng từ 30.000 đồng xuống dưới 15.000 đồng.

Tính theo mức giá hiện tại, khối tài sản 1 triệu cổ phiếu PNJ chỉ còn trị giá 14,4 tỷ đồng. Giả định vị Tổng Giám đốc vẫn giữ nguyên lượng cổ phiếu đã mua, khoản đầu tư này đang tạm lỗ khoảng 20 tỷ đồng, tương đương 58% số vốn ban đầu. Nếu so sánh với thời điểm cổ phiếu đạt đỉnh phục hồi, giá trị thị trường của khoản đầu tư đã sụt giảm gần 29 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh sụt giảm và kế hoạch huy động hàng nghìn tỷ đồng

Ông Phan Quốc Công tham gia Hội đồng quản trị PNJ từ năm 2015 và chính thức tiếp nhận ghế Tổng Giám đốc vào ngày 3/4/2026. Chỉ sau vài tháng nắm quyền điều hành, ban lãnh đạo mới phải đối mặt với hàng loạt thách thức lớn về hiệu quả kinh doanh và quản trị dòng tiền. Báo cáo tài chính quý 3/2026 ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 7.000 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ năm trước. Biên lợi nhuận gộp thu hẹp mạnh từ mức 19,8% xuống chỉ còn 8,7%, khiến công ty báo lỗ sau thuế 258 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh trên chưa bao gồm khoản dự phòng bổ sung hơn 7.071 tỷ đồng liên quan đến chính sách thu đổi sản phẩm dự kiến hạch toán trong năm 2026. Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 21/10, các cổ đông đã biểu quyết thông qua kế hoạch kinh doanh điều chỉnh. Theo đó, công ty dự kiến lỗ sau thuế gần 6.271 tỷ đồng, hoàn toàn trái ngược với mục tiêu lãi hơn 3.400 tỷ đồng được đặt ra hồi đầu năm.

Để giải quyết bài toán dòng tiền, Đại hội đồng cổ đông cũng đã thông qua phương án chào bán riêng lẻ tối đa 550 triệu cổ phiếu. Đợt phát hành này dự kiến huy động khoảng 8.000 tỷ đồng, tạo nguồn lực tài chính phục vụ cho quá trình tái thiết toàn diện hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong thời gian tới.