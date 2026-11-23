Tại thời điểm 10h05, cổ phiếu PNJ giao dịch quanh mức 12.650 đồng/cổ phiếu, đưa vốn hóa thị trường xuống khoảng 6.473 tỷ đồng. Trong đầu phiên, có thời điểm hơn 1,6 triệu cổ phiếu được giao dịch tại mức giá sàn 12.600 đồng/cổ phiếu.

Đến khoảng 10h, thanh khoản PNJ đạt hơn 7 triệu cổ phiếu khớp lệnh, tương ứng giá trị giao dịch gần 90 tỷ đồng. Khối lượng dư mua đạt hơn 1,5 triệu cổ phiếu, trong khi dư bán khoảng 240.000 đơn vị. Cùng thời điểm, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 10 tỷ đồng.

Đây là phiên giảm điểm thứ hai liên tiếp của PNJ. Với mức giá đang giao dịch, cổ phiếu đã lùi về vùng thấp nhất kể từ phiên 9/8/2016. So với mức đỉnh lịch sử 84.670 đồng/cổ phiếu thiết lập trong phiên 30/1/2026, thị giá hiện tại đã giảm hơn 85%.

Diễn biến giá cổ phiếu PNJ trong còng ba năm trở lại đây. (Nguồn: TradingView).

Diễn biến trên xuất hiện trong bối cảnh PNJ vừa có một số thay đổi về nhân sự cấp cao và chính sách thu đổi sản phẩm.

Ngày 18/11, PNJ cho biết đã nhận được đơn từ nhiệm của ba nhân sự gồm ông Đào Trung Kiên, Giám đốc cao cấp Chiến lược và Quản trị hiệu quả hoạt động; ông Nguyễn Chí Kiên, Giám đốc cao cấp Nguồn Nhân lực; và bà Trương Hoài Anh, Giám đốc cao cấp Khách hàng và Bán lẻ.

HĐQT công ty đã thông qua việc để cả ba nhân sự thôi đảm nhiệm các chức danh trên kể từ ngày 26/11/2026.

Trước đó, từ ngày 21/11, PNJ điều chỉnh phương án xử lý giao dịch thu đổi, cho phép khách hàng lựa chọn chuyển đổi sang sản phẩm khác hoặc nhận tiền theo lộ trình riêng của từng nhóm hàng.

Với phần lớn nhóm sản phẩm, khách hàng được thanh toán 100% giá trị vào ngày giao dịch hoặc ngày tiếp theo. Riêng trang sức kim cương, trang sức vỏ, trang sức đá màu, trang sức ngọc trai và kim cương rời, tiền được chi trả thành 5 đợt trong tối đa 120 ngày, lần lượt theo tỷ lệ 10%, 20%, 25%, 25% và 20%.

Khách hàng cũng có thể kết hợp hai phương án, chuyển đổi một phần giá trị hàng thu đổi sang sản phẩm mới và nhận tiền đối với phần còn lại.

Liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, ông Phan Quốc Công, Tổng Giám đốc PNJ, cho biết công ty đang trong quá trình tái cấu trúc toàn diện, từ tinh gọn bộ máy, xử lý lượng hàng tồn kho và các cam kết mua lại sản phẩm đến cải thiện doanh thu, trong bối cảnh hoạt động kinh doanh chưa đủ bù đắp chi phí vận hành.