Cổ phiếu PNJ giảm sàn 'full' tuần, công ty lên tiếng giải trình

CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (Mã: PNJ) vừa công bố văn bản giải trình gửi lên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) về việc cổ phiếu PNJ giảm sàn 5 phiên liên tiếp.

Việc giải trình được thực hiện theo quy định về công bố thông tin đối với tổ chức niêm yết khi giá cổ phiếu giảm sàn 5 phiên liên tiếp trong cùng một tháng.

Trong văn bản, PNJ cho biết thị trường chứng khoán Việt Nam thời gian gần đây nhìn chung có xu hướng điều chỉnh và tâm lý nhà đầu tư còn thận trọng. Bên cạnh đó, việc một số công ty chứng khoán điều chỉnh tỷ lệ cho vay ký quỹ (margin) đối với cổ phiếu PNJ có thể làm gia tăng áp lực bán, ảnh hưởng đến thanh khoản và diễn biến giá cổ phiếu.

Trong giai đoạn từ ngày 4/9 đến ngày 30/9, PNJ cho biết đã thực hiện công bố thông tin đối với nhiều sự kiện phát sinh liên quan đến hoạt động tài chính, quản trị công ty, giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty, người có liên quan của người nội bộ và các nội dung dự kiến trình ĐHĐCĐ của công ty xem xét.

PNJ cho rằng: “Các thông tin của công ty và các cá nhân nêu trên được hình thành độc lập về mặt chủ thể, diễn ra ở từng thời điểm và đều được công bố thông tin theo quy định pháp luật hiện hành”.

Phía công ty cũng nhận thấy tần suất và số lượng thông tin được công bố trong thời gian ngắn có thể ảnh hưởng đến tâm lý của nhà đầu tư.

Đặc biệt, thông tin công bố ngày 25/9 về kế hoạch kinh doanh hợp nhất điều chỉnh năm 2026 của công ty có biến động lớn so với kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua (dự kiến lỗ sau thuế gần 6.300 tỷ đồng).

Đồng thời công ty cũng dự kiến trích lập dự phòng hơn 7.000 tỷ đồng. Theo PNJ, khoản dự phòng nêu trên là giá trị ước tính được xác định trên cơ sở các thông tin và giả định hiện có, trong đó có giả định về khả năng khách hàng thực hiện thu đổi sản phẩm, và không phải là khoản chi tiền mặt thực tế phát sinh ngay tại thời điểm trích lập. Giá trị dự phòng chính thức sẽ được xác định trên cơ sở dữ liệu thực tế và các quy định, chuẩn mực kế toán áp dụng tại thời điểm lập báo cáo tài chính.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu PNJ chứng kiến 5 phiên giảm sàn liên tiếp bắt đầu từ đầu tuần nay – tức ngày 28/9. Trong phiên hôm nay – 2/10, PNJ giảm sàn về 23.050 đồng/cp và là mức thấp nhất kể từ tháng 8/2020. Vốn hóa thị trường còn khoảng 11.795 tỷ đồng.

PNJ trải qua 5 phiên sàn liên tiếp từ đầu tuần ngày 28/9 đến 2/10.

Tính trong một tuần vừa qua, giá cổ phiếu của công ty vàng bạc này đã mất khoảng 30%; nếu tính trong một quý gần nhất, mức giảm lên tới 63%.

Thanh khoản là điểm nhấn lớn nhất của phiên. PNJ khớp lệnh kỷ lục 76,07 triệu cổ phiếu, cùng hơn 1,06 triệu cổ phiếu giao dịch thỏa thuận. Tổng khối lượng đạt 77,13 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị khoảng 1.797 tỷ đồng, cao nhất thị trường.

Quy mô giao dịch này tương đương khoảng 15% lượng cổ phiếu đang lưu hành của PNJ. Đây cũng là phiên có thanh khoản cao nhất trong lịch sử giao dịch của mã này.

Khối ngoại thoái vốn mạnh khi bán ròng 54,5 triệu cổ phiếu PNJ, toàn bộ qua phương thức khớp lệnh. Giá trị bán ròng đạt 1.264 tỷ đồng, tương ứng giá bình quân khoảng 23.204 đồng/cp, cao hơn giá sàn 23.050 đồng/cp. Lượng bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài chiếm khoảng 72% khối lượng khớp lệnh trong phiên.