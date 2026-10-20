Cổ phiếu PNJ 'cháy hàng' trước thềm đại hội cổ đông bất thường

Vào khoảng 14g chiều 20/10/2026, cổ phiếu PNJ ghi nhận cú lội ngược dòng khi tăng kịch trần gần 7%. Diễn biến trên xảy ngay trước thềm Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HOSE: PNJ) vào ngày mai, 21/10, với hàng loạt phương án tái cấu trúc doanh nghiệp sẽ được trình đại hội.

Kết phiên, PNJ tiếp tục giữ giá trần tại 19.750 đồng/cp, với hơn 16 triệu cổ phiếu được trao tay trong phiên; hoàn toàn cháy hàng trắng bảng chiều dư bán, trong khi chiều dư mua có tới hơn 4 triệu đơn vị, cho thấy lực cầu áp đảo. Nhà đầu tư có tiền cũng khó mua được cổ phiếu PNJ trong phiên chiều nay.

Ảnh minh hoạ

Nhiều vấn đề sẽ được PNJ thông qua tại đại hội cổ đông bất thường. Cụ thể, PNJ dự kiến xin ý kiến cổ đông điều chỉnh chỉ tiêu kinh doanh năm nay, dự kiến lỗ sau thuế 6.271 tỷ đồng trong năm nay, trong khi đó năm 2025 lãi 2,8 nghìn tỷ đồng, do phải trích lập dự phòng hơn 7.000 tỷ đồng liên quan chính sách thu đổi hàng hóa với giả định 80% doanh thu liên quan đến kim cương trong quá khứ sẽ được khách hàng bán lại.

Ngoài ra, PNJ sẽ thông qua chia cổ tức với tỷ lệ 10%/mệnh giá hay hoàn nhập 4,6 ngàn tỷ đồng từ quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Thông tin trên đang cho thấy sự quyết liệt của PNJ trong việc tái cấu trúc lại doanh nghiệp, chuẩn bị cho một giai đoạn mới phía trước.