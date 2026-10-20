Cổ phiếu PNJ 'cháy hàng' trước ngày họp bất thường

Thị trường chứng khoán Việt Nam đã khép lại phiên giao dịch ngày 20/10 với sắc xanh trở lại trên các chỉ số chính. Đáng chú ý, cổ phiếu PNJ của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận trở thành tâm điểm khi bất ngờ tăng hết biên độ, thậm chí dư mua hàng triệu cổ phiếu đến hết phiên.

Trong khi phần lớn thị trường giao dịch giằng co, cổ phiếu PNJ thu hút dòng tiền mạnh và nhanh chóng được đẩy lên mức giá trần 19.750 đồng/đơn vị.

Cổ phiếu PNJ tăng trần

Theo dữ liệu giao dịch, cổ phiếu PNJ mở cửa phiên 20/10 tại vùng giá 18.550 đồng, nhỉnh hơn mức tham chiếu 18.500 đồng/cổ phiếu. Trong phiên, thị giá có lúc lùi về 18.300 đồng trước khi lực cầu gia tăng, đưa cổ phiếu lên mức giá trần 19.750 đồng/đơn vị.

Kết thúc ngày giao dịch, thị giá PNJ tăng 6,8%, với hơn 16,34 triệu cổ phiếu được khớp lệnh, giá trị giao dịch đạt trên 315 tỷ đồng. Thanh khoản theo khối lượng cao gấp khoảng 2,6 lần phiên liền trước.

Đáng chú ý, tại thời điểm đóng cửa, cổ phiếu PNJ vẫn ghi nhận lượng dư mua giá trần lên tới hơn 4 triệu đơn vị, trong khi bên bán không còn lệnh chờ tương ứng.

Với đà tăng nói trên, vốn hóa của PNJ đã trở lại mốc 10.000 tỷ đồng.

Cổ phiếu PNJ vẫn ở vùng giá thấp nhất gần 10 năm qua. Ảnh: TradingView.

Cổ phiếu PNJ cũng thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài. Trong phiên, khối ngoại mua mua ròng khoảng 3,52 triệu cổ phiếu này. Xét theo giá trị, PNJ nằm trong nhóm 10 mã được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng nhiều nhất với giá trị gần 68 tỷ đồng.

Đợt tăng mạnh diễn ra sau giai đoạn cổ phiếu PNJ chịu áp lực bán kéo dài, có thời điểm giảm sâu về vùng giá thấp nhất nhiều năm. Trước phiên hôm nay, thị giá mã này liên tục biến động mạnh với những phiên tăng, giảm đan xen.

Diễn biến tăng trần hôm nay vì vậy đánh dấu một nhịp hồi phục đáng chú ý của PNJ, dù thị giá vẫn thấp hơn đáng kể so với vùng đỉnh thiết lập hồi đầu năm.

Theo báo cáo chuyên đề của Công ty Chứng khoán Vietcap, trong giai đoạn từ ngày 3/7 đến 9/10, tổng khối lượng khớp lệnh PNJ đạt hơn 602,6 triệu cổ phiếu, tương đương 118% lượng cổ phiếu lưu hành. Trong đó, nhà đầu tư trong nước chiếm khoảng 71% tổng khối lượng giao dịch.

Hoạt động sang tay quy mô lớn diễn ra trong bối cảnh PNJ đối mặt với nhiều thông tin bất lợi liên quan đến kết quả kinh doanh, chính sách mua lại sản phẩm và kế hoạch huy động vốn.

Đáng chú ý, ngày mai (21/10), PNJ dự kiến tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ bất thường để xem xét nhiều nội dung quan trọng, bao gồm phương án phát hành riêng lẻ tối đa 550 triệu cổ phiếu và điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026.

Theo tài liệu trình cổ đông, doanh nghiệp dự kiến điều chỉnh mục tiêu lợi nhuận sau thuế từ mức lãi 3.409 tỷ đồng sang lỗ 6.271 tỷ đồng, chủ yếu do khoản dự phòng 7.071 tỷ đồng liên quan đến chính sách thu đổi hàng hóa đã bán.

VN-Index hồi phục

Trong khi đó, chỉ số VN-Index mở cửa phiên 20/10 trong sắc xanh và có thời điểm tiến lên vùng 1.695 điểm. Tuy nhiên, áp lực bán nhanh chóng xuất hiện khiến chỉ số đảo chiều, có lúc lùi về gần 1.677 điểm trong buổi sáng.

Bước sang phiên chiều, thị trường tiếp tục giao dịch giằng co trong phần lớn thời gian. Phải đến những phút cuối, lực cầu mới cải thiện, giúp VN-Index lấy lại sắc xanh và đóng cửa ở vùng cao nhất phiên chiều.

Kết phiên, VN-Index tăng 2,13 điểm (+0,1%) lên 1.691,97 điểm. HNX-Index tăng 0,05 điểm (+0,1%) lên 257,96 điểm, trong khi UPCoM-Index nhích 0,2 điểm (+0,2%) lên 125,22 điểm.

Thanh khoản thị trường tiếp tục duy trì ở mức thấp. Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn đạt khoảng 14.219 tỷ đồng. Riêng thanh khoản VN-Index theo dữ liệu khớp lệnh đạt khoảng 13.252 tỷ đồng, giảm nhẹ so với phiên trước.

Thị trường chung nghiêng về bên mua với 384 cổ phiếu tăng giá (gồm 35 mã tăng trần) trong khi có 268 cổ phiếu giảm giá (gồm 21 mã giảm sàn). Số lượng cổ phiếu đứng giá lên tới 891 mã.

Trong rổ VN30, chỉ số tăng 6 điểm lên 1.845 điểm. Rổ này ghi nhận 14 mã tăng giá, 10 mã giảm và 6 mã đứng tham chiếu.

Xét về mức độ ảnh hưởng tới VN-Index, cổ phiếu VIC (+1%) đóng vai trò nâng đỡ lớn nhất, bên cạnh TCB (+2,1%), HPG (+2,7%), MSN (+1,7%), BCM (+4,3%), GVR (+1,4%), MWG (+0,9%), VPL (+0,6%), STB (+0,8%) và POW (+2%).

Trong khi đó, cổ phiếu VHM lại giảm tới 4,2%, trở thành mã gây sức ép lớn nhất lên chỉ số chung.

Ngoài VHM, các cổ phiếu VCB (-0,7%), HDB (-2,9%), LPB (-1,6%), SBT (-6,2%), HVN (-1,4%), BSR (-0,5%), BVH (-1,4%), GAS (-0,4%) và SSB (-1,3%) cũng tác động tiêu cực đến VN-Index.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục là điểm trừ khi khối này bán ròng gần 275 tỷ đồng trên cả 3 sàn.

Ở chiều bán ròng, ACB dẫn đầu với hơn 136 tỷ đồng, tiếp đến là VHM (-136 tỷ đồng), KDC (-100 tỷ đồng), VCB (-89 tỷ đồng) và VJC (-52 tỷ đồng).

Ngược lại, TCB được khối ngoại mua ròng mạnh nhất với giá trị hơn 345 tỷ đồng, bỏ xa HPG (+145 tỷ đồng), FRT (+78 tỷ đồng) và PNJ (+68 tỷ đồng).