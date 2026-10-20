Cổ phiếu PNJ bất ngờ 'cháy hàng' trước Đại hội đồng cổ đông

Trong phiên giao dịch hôm nay, thị trường chứng khoán tiếp tục giao dịch ảm đạm, phần lớn thời gian các chỉ số giao dịch dưới tham chiếu với sắc đỏ chiếm chủ đạo trên bảng điện tử.

Tuy nhiên, sau 14h, thị trường dần phân hóa với một số ngành như Bán lẻ, Thép, Hóa chất, Bất động sản khu công nghiệp, Vận tải biển… dần lấy lại sắc xanh, giúp điểm số rút chân hồi phục. Một số trụ lớn như VIC, TCB, HPG… cũng được kéo lên trên tham chiếu trước giờ đóng cửa, giúp VN-Index rút chân từ đỏ qua xanh.

Kết phiên, VN-Index tăng nhẹ 2,13 điểm (+0,13%) lên 1.691,97 điểm với 188 mã tăng, 115 mã giảm. HNX-Index tăng 0,05 điểm (+0,02%) lên 257,95 điểm. UPCoM-Index tăng 0,2% (+0,16%) lên 125,22 điểm.

Thanh khoản ở mức thấp với trên 14.000 tỷ đồng giao dịch trên 3 sàn, khối ngoại bán ròng hơn 272 tỷ đồng.

Tâm điểm thị trường hôm nay là cổ phiếu PNJ của Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận. Sau khoảng thời gian giao dịch giằng co trong buổi sáng, lực cầu bất ngờ gia tăng mạnh trong phiên chiều đã kéo thị giá PNJ lên mức trần 19.750 đồng/cổ phiếu.

Không chỉ tăng mạnh về thị giá, thanh khoản PNJ cũng ghi nhận sự cải thiện đáng kể với hơn 16,3 triệu cổ phiếu được sang tay, dư mua hơn 4 triệu đơn vị ở mức giá trần. Nhà đầu tư nước ngoài cũng tham gia tích cực khi mua ròng gần 68 tỷ đồng sau khi liên tục rút ròng trước đó.

Diễn biến bất ngờ của cổ phiếu PNJ diễn ra ngay trước ngày doanh nghiệp tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường, dự kiến vào ngày mai, 21/10. Theo kế hoạch, ĐHĐCĐ sẽ xem xét hàng loạt phương án liên quan đến hoạt động kinh doanh, huy động vốn và tái cấu trúc sau những biến cố phát sinh từ đầu tháng 7/2026.

Tâm điểm của đại hội là khoản dự phòng tổn thất lên tới 7.071 tỷ đồng liên quan đến chính sách thu đổi hàng hóa đã bán và dự kiến được khách hàng bán lại trong tương lai. Theo tài liệu trình cổ đông, khoản dự phòng này được xây dựng trên giả định có tới 80% lượng hàng hóa đã bán được khách hàng thực hiện thu đổi. Nếu ghi nhận toàn bộ khoản dự phòng theo phương án đề xuất, PNJ dự kiến lỗ sau thuế khoảng 6.270 tỷ đồng trong năm 2026.

Tuy nhiên, trong tài liệu bổ sung gần nhất, PNJ cũng dự kiến trình cổ đông thông qua việc hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Theo báo cáo tài chính riêng giữa niên độ đã được soát xét, Quỹ đầu tư phát triển của PNJ có số dư hơn 4.602 tỷ đồng, HĐQT doanh nghiệp muốn hoàn nhập toàn bộ quỹ này vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối nhằm tăng tính linh hoạt trong quản lý và sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu theo quy định pháp luật hiện hành. Thời gian thực hiện dự kiến từ quý IV/2026 đến hết năm 2027, trong đó thời điểm cụ thể sẽ do HĐQT quyết định.

Cùng với đó, phương án huy động vốn cũng là nội dung dự kiến thu hút sự quan tâm lớn tại đại hội. PNJ dự kiến trình cổ đông kế hoạch chào bán riêng lẻ tối đa 550 triệu cổ phiếu phổ thông cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, con số thậm chí vượt lượng cổ phiếu đang lưu hành hiện nay là khoảng 511,7 triệu đơn vị. Nếu toàn bộ phương án được triển khai thành công, số lượng cổ phiếu lưu hành có thể tăng lên hơn 1 tỷ đơn vị.

Song song với đó, doanh nghiệp còn dự kiến trình phương án huy động tối đa 8.000 tỷ đồng thông qua nhiều hình thức nhằm bổ sung nguồn lực tài chính phục vụ quá trình tái cấu trúc. Việc xác định đối tượng tham gia đợt phát hành, mức giá chào bán, điều kiện huy động vốn và kế hoạch sử dụng nguồn tiền sẽ là những vấn đề cổ đông quan tâm tại phiên họp.