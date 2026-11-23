VN-Index vẫn chưa lấy lại được mốc 1700 điểm.

VN-Index đóng cửa tăng 0,49% (+8,35 điểm), tốt hơn so với phiên sáng (+0,01%/+0,2 điểm). Tuy nhiên thay đổi tích cực nhất là độ rộng. Buổi sáng chỉ số này mới có 91 mã xanh và 201 mã đỏ, đóng cửa ghi nhận 164 mã xanh và 136 mã đỏ.

Như vậy sắc xanh đã lan rộng đáng kể, biểu hiện của số lượng lớn cổ phiếu đổi màu giá thành công. Điều này kết hợp với mức thanh khoản vẫn duy trì rất thấp, xác nhận bên bán cũng không xả hàng nhiều thêm, dù lực cầu vẫn còn hạn chế.

Nhóm blue-chips thay đổi không nhiều so với phiên sáng, nhất là ở các trụ. Điều này góp phần lý giải tại sao số lượng mã xanh đã đảo ngược hoàn toàn nhưng VN-Index vẫn lên điểm không nhiều. VN30-Index đóng cửa cũng chỉ tăng nhẹ 0,24% với 14 mã xanh và 11 mã đỏ. Chốt phiên sáng chỉ số này giảm 0,12% với 11 mã xanh và 17 mã đỏ.

Thống kê riêng trong nhóm VN30 chiều nay có 20 mã tăng giá so với mức chốt buổi sáng, 8 mã tụt giá. Tuy nhiên phần lớn số cổ phiếu tăng giá thêm với biên độ khá hạn chế. VIC nhích thêm 0,86%, đóng cửa tăng 1,57%. VHM nhích thêm 0,33% thành tăng 1,82%. VCB tăng 0,4%, đảo chiều thành +0,2% so với tham chiếu. CTG là trụ thay đổi khá nhất, chốt phiên sáng còn giảm 0,5%, đóng cửa đã tăng 0,83%, tương đương riêng chiều nay tăng 1,34%. Đây là những cổ phiếu giúp điểm số lên nhiều nhất buổi chiều.

Ngược lại, cũng có một số trụ đi lùi. GAS giảm thêm tới 1%, đóng cửa mất 1,7%. TCB rơi thêm 0,48%, nâng tổng mức giảm lên -2,12%, trở thành trụ yếu nhất nhóm blue-chips. STB rơi thêm 1,15%, chốt giảm 1,55%. BID, MSN, VPB là các cổ phiếu lớn khác cũng suy yếu thêm trong buổi chiều.

Sắc xanh đã cải thiện ở nhóm cổ phiếu thanh khoản cao nhất thị trường hôm nay.

Một trong những nguyên nhân khiến mặt bằng giá nhóm blue-chips cải thiện không rõ nét là sức cầu vẫn rất hạn chế. Tuy bên mua có thay đổi cách vào lệnh và nâng giá lên, nhưng tổng thể khả năng đẩy giá chưa mạnh. Rổ VN30 phiên chiều chỉ khớp chưa tới 2.573 tỷ đồng, tuy tăng gần 12% so với phiên sáng nhưng so với các phiên chiều trước đây thì rất nhỏ, giảm khoảng 26% so với phiên chiều liền trước và giảm 17% so với trung bình các phiên chiều tuần trước.

Với phần còn lại của thị trường cũng vậy, tuy độ rộng xác nhận khá nhiều cổ phiếu đảo chiều vượt tham chiếu thành công, nhưng biên độ tăng lại nhỏ. Trong 164 mã xanh có 72 mã tăng hơn 1% trong khi chốt phiên sáng là 46 mã. Điều quan trọng là cũng chỉ tầm 20 mã trong số này đạt thanh khoản trên 10 tỷ đồng. Nhóm blue-chips FPT, VIC, VHM, VNM chiếm các vị trí thanh khoản nổi bật và đều khớp trên trăm tỷ đồng mỗi mã.

Midcap đóng góp POW tăng 3,01%, GMD tăng 3,8%, HAG tăng 2,59%, CTS tăng 2,78%, HVN tăng 3,49%, NAB tăng 1,54%, VSC tăng 1,16%, HDG tăng 4,04%. Đó là các cổ phiếu nổi bật nhất về thanh khoản, khớp từ 40 tỷ đồng trở lên.

Sự cải thiện về lực cầu phiên chiều cũng không giúp cải thiện nhiều ở nhóm giảm giá mạnh từ sáng. Toàn sàn HoSE vẫn còn 71 cổ phiếu giảm quá 1%, nhưng điểm tốt là thanh khoản không tạo thêm sức ép. Nhóm này giảm sâu chủ yếu vì bị dòng tiền “bỏ rơi”. Cá biệt PNJ lao thẳng xuống giá sàn, giảm 6,67% trong khi buổi sáng giảm 5,19%. TCH cũng kém hơn, từ -3,24% buổi sáng thành -4,32% lúc đóng cửa. VND từ -1,02% thành -1,7%. Các cổ phiếu này đều khớp lệnh trên trăm tỷ đồng.

Khối ngoại chiều nay tăng cả mua lẫn bán nhưng tăng mua tốt hơn 77% so với buổi sáng trong khi bán tăng 26%. Vị thế ròng nhờ đó chỉ còn -109,5 tỷ so với -297,6 tỷ buổi sáng. Các cổ phiếu bị bán mạnh là HDB -98,6 tỷ, VPX -70,1 tỷ, SSI -69,4 tỷ, VIX -67,3 tỷ, TCB -51,9 tỷ. Bên mua ròng có POW +176,5 tỷ, GMD +61 tỷ, HVN +35,4 tỷ.