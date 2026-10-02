Cổ phiếu PET giảm sàn sau chuỗi 7 phiên tăng lập đỉnh

Ảnh minh họa: PET.

Kết phiên ngày 1/10, cổ phiếu PET của Tổng CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco) đảo chiều rơi hết biên độ 6,85% xuống 53.000 đồng/cổ phiếu, với hơn 540.000 đơn vị được sang tay.

PET đã bắt đầu chuỗi 7 phiên tăng từ ngày 22/9. Khoảng thời gian này, mã có hai phiên tăng trần liên tiếp vào ngày 22-23/9, đưa thị giá từ 38.800 đồng/cổ phiếu mở cửa phiên 22/9 lên đỉnh lịch sử 56.900 đồng/cổ phiếu vào phiên 30/9.

Sau phiên điều chỉnh ngày 1/10, thị giá PET vẫn cao hơn khoảng 37% so với thời điểm bắt đầu chuỗi tăng trên. Tính từ đầu năm 2026 đến nay, mã đã tăng khoảng 126%, từ mức 23.440 đồng/cổ phiếu trong phiên 5/1.

Với mức giá hiện tại, vốn hóa Petrosetco đạt khoảng 8.325 tỷ đồng.

Thị giá cổ phiếu PET tăng mạnh thời gian gần đây. Nguồn: Fireant.

Lợi nhuận tăng mạnh trong nửa đầu năm

Về tình hình kinh doanh, quý 2/2026, Petrosetco mang về 6.968 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 48% so với cùng kỳ năm 2025 (YoY).

Giá vốn hàng bán tăng 45% YoY, thấp hơn tốc độ tăng trưởng doanh thu, góp phần giúp lợi nhuận gộp của công ty tăng 111% YoY lên 429 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp từ đó được cải thiện từ 4% lên 6%.

Khép lại quý 2, công ty báo lãi sau thuế đạt 101 tỷ đồng, tăng 85% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế nửa đầu năm 2026, doanh thu thuần của PET đạt 13.097 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 202 tỷ đồng. So với doanh thu 8.732 tỷ đồng và lãi sau thuế 102 tỷ đồng ghi nhận cùng kỳ năm 2025, kết quả năm nay đã tăng lần lượt 50% và 98%.

Năm 2026, công ty đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 318 tỷ đồng, giảm 9% so với thực hiện trong năm 2025. Như vậy, sau nửa chặng đường, Petrosetco đã hoàn thành 63,5% chỉ tiêu lợi nhuận năm.