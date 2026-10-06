Cổ phiếu NVL quay đầu giảm sau tin đồn Novaland 'phá sản'

Trong phiên sáng 6/10, cổ phiếu NVL của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland) quay đầu giảm 2,84%, xuống 10.250 đồng/cổ phiếu, chấm dứt chuỗi 3 phiên tăng liên tiếp.

Trước đó, mã này đã trải qua nhịp giảm mạnh, có thời điểm giảm sàn liên tiếp và gần như mất thanh khoản trong bối cảnh xuất hiện nhiều thông tin liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp. Tính trong hơn một tuần gần đây, dù đã có 3 phiên hồi phục, thị giá NVL vẫn giảm khoảng 18%.

Diễn biến đáng chú ý này xuất hiện ngay sau khi Novaland phát đi thông báo liên quan đến các thông tin đang xuất hiện trên một số trang điện tử, nền tảng mạng xã hội và kênh truyền thông về tình hình hoạt động của doanh nghiệp.

Theo Novaland, thời gian gần đây xuất hiện và lan truyền những nội dung mang tính khẳng định hoặc suy diễn rằng tập đoàn “phá sản”, “mất khả năng hoạt động” hoặc các thông tin có nội dung tương tự.

Doanh nghiệp khẳng định những thông tin này không phản ánh chính xác tình trạng pháp lý cũng như hoạt động thực tế của công ty, đồng thời có thể khiến công chúng hiểu không đầy đủ hoặc sai lệch về tình hình của Novaland.

Novaland cho biết trong bối cảnh tập đoàn đang tập trung triển khai các giải pháp tái cấu trúc, từng bước phục hồi hoạt động kinh doanh, đồng thời thực hiện các giải pháp liên quan đến nghĩa vụ đối với khách hàng, đối tác và các bên có liên quan, việc đăng tải, trích dẫn hoặc tiếp tục lan truyền những thông tin thiếu căn cứ hoặc chưa được kiểm chứng có thể tạo ra cách hiểu không đầy đủ về tình hình của công ty.

Doanh nghiệp cũng khẳng định những thông tin trên đã ảnh hưởng đến uy tín của Novaland, quyền lợi và tâm lý của khách hàng, đối tác, nhà đầu tư, người lao động cũng như các nỗ lực phục hồi, ổn định hoạt động của công ty.

Tập đoàn Novaland cho biết tôn trọng quyền tự do ngôn luận, quyền tiếp cận và cung cấp thông tin của các cơ quan truyền thông, tổ chức và cá nhân. Tuy nhiên, doanh nghiệp cho rằng việc đăng tải và phổ biến thông tin cần bảo đảm tính khách quan, chính xác, có căn cứ và được kiểm chứng, đặc biệt đối với những thông tin có khả năng ảnh hưởng lớn đến uy tín, hoạt động, quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp cũng như các bên liên quan.

Novaland cam kết tiếp tục cung cấp thông tin đến cổ đông, nhà đầu tư, khách hàng, đối tác và các bên liên quan trên cơ sở minh bạch, nhất quán và tuân thủ các quy định về công bố thông tin.

Đồng thời, tập đoàn lưu ý tổ chức hoặc cá nhân tiếp tục đăng tải, phát tán hoặc duy trì những thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng sau khi đã được thông báo, nếu gây thiệt hại đến uy tín, thương hiệu, hoạt động kinh doanh hoặc các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công ty, sẽ phải chịu trách nhiệm theo quy định.

Tập đoàn Novaland bảo lưu quyền áp dụng các biện pháp cần thiết theo quy định pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, cổ đông, nhà đầu tư và các bên liên quan, bao gồm yêu cầu cải chính, gỡ bỏ thông tin, bồi thường thiệt hại và thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan.

Diễn biến thị giá cổ phiếu NVL trong thời gian qua

Với mức giá 10.250 đồng/cổ phiếu trong phiên sáng 6/10, thị giá NVL hiện chỉ cao hơn không đáng kể so với giá chào bán. Diễn biến này càng đáng chú ý trong bối cảnh doanh nghiệp đang cần huy động một lượng vốn lớn để phục vụ quá trình tái cấu trúc.

Theo phương án sử dụng vốn, phần lớn số tiền huy động được dự kiến dùng để xử lý các nghĩa vụ tài chính. Trong đó, gần 2.054 tỷ đồng sẽ được dùng để góp vốn vào hai công ty con, gồm hơn 916 tỷ đồng cho Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Nova Saigon Royal và hơn 1.137 tỷ đồng cho Công ty TNHH No Va Thảo Điền. Nguồn tiền tại các đơn vị này sau đó được sử dụng để thanh toán các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính và khoản phải trả đã quá hạn.

Hơn 5.953 tỷ đồng còn lại dự kiến được dùng để thanh toán một phần hoặc toàn bộ dư nợ gốc của 13 lô trái phiếu do Novaland phát hành, tùy theo thỏa thuận với các trái chủ. Thời gian thực hiện dự kiến từ quý 4/2026 đến quý 1/2027.

Đợt huy động vốn diễn ra trong bối cảnh Novaland vẫn đang tiếp tục quá trình tái cấu trúc và xử lý áp lực nợ. Tại ngày 30/6/2026, tổng dư nợ vay của doanh nghiệp ở mức khoảng 72.900 tỷ đồng, trong đó khoảng 30.500 tỷ đồng sẽ đáo hạn trong vòng 12 tháng. Công ty cũng ghi nhận hơn 16.700 tỷ đồng nợ gốc quá hạn tại thời điểm cuối kỳ, dù một phần nghĩa vụ đã được các bên thống nhất gia hạn.