Cổ phiếu NVL ngược dòng hút tiền sau kế hoạch doanh thu hơn 500.000 tỷ đồng

Thị trường chứng khoán hôm nay chứng kiến áp lực chốt lời bao phủ phần lớn nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, khiến VN-Index ghi nhận điều chỉnh khá rõ. Kết phiên, VN-Index đóng cửa tại mức 1.714,32 điểm, giảm 11,04 điểm tương ứng mức sụt giảm 0,64%.

Trong đó, nhóm bất động sản chịu áp lực bán đè mạnh tại hầu hết các mã lớn, đặc biệt tại VHM (-2,74%) kéo tụt 2,54 điểm của Vn-Index. Ngoài ra, VIC giảm 0,04%, VPI giảm 1,64%, TCH giảm 1,85%, PDR giảm 1,28%, KDH giảm 0,33%, DXG giảm 0,45%. Trong phiên sáng, VIC thậm chí kéo tụt đến hơn 9 điểm.

Đi ngược lại xu hướng trên, mã NVL của Tập đoàn Đầu tư địa ốc No Va (Novaland) ghi nhận tăng điểm cùng dòng tiền đi vào mạnh mẽ. Cụ thể, NVL ghi nhận tăng 1,94% đạt 10.500 đồng/cổ phiếu. Trong phiên sáng, mã này có lúc đạt mức tăng hơn 3% với 10.900 đồng/cổ phiếu, so với giá trần là 11.000 đồng.

Giá trị giao dịch ghi nhận hơn 209 tỷ đồng với khối lượng giao dịch gần 20 triệu cổ phiếu. Bên cạnh đó, mã NVL nằm trong top 6 mã đóng góp nâng đỡ điểm cho VN-Index hôm nay khi +0,1 điểm.

Khối ngoại cũng có động thái mua ròng với NVL trong khi cả thị trường ghi nhận trạng thái bán ròng mạnh mẽ. Cụ thể, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 1,96 triệu cổ phiếu NVL trong khi bán ra 1,3 triệu đơn vị.

Diễn biến giá mã NVL ngày 9/11 (Ảnh: Trading View).

Dù vậy, nhìn rộng hơn, NVL vẫn chủ yếu dao động trong vùng giá giữa 10.000 đồng và hơn 11.000 đồng suốt hơn một tháng qua. Đáng chú ý, thanh khoản bình quân 20 phiên gần đây tăng lên khoảng 17 triệu đơn vị mỗi phiên, cao hơn khoảng 40% so với thời điểm đầu tháng 9.

Đáng chú ý, đà tăng của cổ phiếu NVL xuất hiện ngay sau buổi gặp gỡ nhà đầu tư diễn ra ngày 7/11, nơi Novaland hé lộ bức tranh tài chính 9 tháng tích cực cùng các định hướng chiến lược dài hạn.

Theo đó, doanh nghiệp báo lãi sau thuế 9 tháng đầu năm 2026 đạt 2.874 tỷ đồng, chính thức vượt 55% mục tiêu cả năm. Song song với đó, gánh nặng nợ vay tiếp tục thu hẹp khi tổng dư nợ tại thời điểm 30/9/2026 lùi về mức 61.000 tỷ đồng (giảm 826 tỷ đồng so với cuối năm ngoái và hơn 1.300 tỷ đồng so với cuối quý II).

Đáng chú ý, Novaland đặt kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2026 - 2030 với tổng doanh thu dự án dự kiến ghi nhận hơn 516.800 tỷ đồng, trong khi tổng lợi nhuận dự án ước đạt hơn 188.300 tỷ đồng.

Việc đẩy nhanh tiến độ tại các đại dự án như Aqua City, NovaWorld Hồ Tràm hay NovaWorld Phan Thiết đang tạo lực đẩy quan trọng trong quá trình thực hiện mục tiêu của doanh nghiệp. Công ty dự kiến lượng sản phẩm bàn giao tiếp tục tăng lên 7.969 căn vào năm 2028 và 12.513 căn năm 2029. Từ năm 2030 trở đi, kế hoạch còn thêm 10.429 căn tại các dự án trên.

Tính lũy kế đến cuối tháng 9, bốn cụm dự án đã bàn giao 7.818 sản phẩm, phần lớn tại trung tâm TP. HCM, tiếp đến là NovaWorld Phan Thiet và Aqua City.