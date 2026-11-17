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Tính đến cuối tuần vừa rồi, so với mức đỉnh thiết lập hồi tháng 10, cổ phiếu Nvidia đã mất khoảng 1/3 giá trị.

Theo Dow Jones Market Data, Nvidia đã ghi nhận 6 tuần giảm giá liên tiếp, chuỗi dài nhất kể từ tháng 10/2012. Riêng trong tuần trước, cổ phiếu hãng giảm 12,7%, trong khi chỉ số bán dẫn PHLX tăng 8,1%. Chênh lệch lên tới 20,8 điểm phần trăm là mức lớn nhất kể từ năm 2008.

Vốn hóa Nvidia sụt 573,34 tỷ USD trong tuần, mức giảm lớn nhất từng được ghi nhận trong một tuần của công ty.

Cổ phiếu Nvidia đã chịu sức ép từ trước khi các bê bối đời tư khiến nhà đồng sáng lập Jensen Huang phải từ chức được công khai. Giới đầu tư lo ngại đà tăng chi tiêu cho trí tuệ nhân tạo (AI) khó kéo dài, trong bối cảnh sức khỏe tài chính của các công ty điện toán đám mây thế hệ mới bị đặt dấu hỏi và môi trường chính trị kém thuận lợi có thể làm chậm tiến độ xây dựng trung tâm dữ liệu.

Những bất định này càng lớn sau khi ông Huang, nhà đồng sáng lập Nvidia, từ chức CEO. Quyết định được đưa ra sau khi xuất hiện thông tin ông có quan hệ ngoài hôn nhân với một lãnh đạo doanh nghiệp có liên quan đến khách hàng của Nvidia, cũng như với nhân viên của công ty.

KẾT QUẢ KINH DOANH TỐT CÓ ĐỦ ĐỂ KHÔI PHỤC NIỀM TIN?

Ngày 17/11, Nvidia sẽ công bố kết quả kinh doanh quý kết thúc vào tháng 10. Theo dữ liệu từ LSEG, Phố Wall kỳ vọng doanh thu quý 3 năm tài khóa của hãng đạt 109 tỷ USD và lợi nhuận tăng 90%.

Trước thềm báo cáo, giới phân tích cũng đặt câu hỏi liệu Nvidia có đẩy mạnh mua lại cổ phiếu để hỗ trợ giá hay không. Tính đến cuối tháng 9, hãng này còn 235 tỷ USD trong hạn mức mua lại cổ phiếu đã được phê duyệt.

Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, một quý kinh doanh vượt kỳ vọng có thể chưa đủ để đảo chiều cổ phiếu.

“Khi thị trường mất niềm tin vào những giả định làm nền tảng cho định giá, ngay cả kết quả kinh doanh xuất sắc cũng khó giữ được giá cổ phiếu”, ông Chris Weston, Giám đốc nghiên cứu của công ty Pepperstone, nhận định trong một báo cáo ngày 16/11.

Theo ông Weston, giới đầu tư đang chú ý nhiều hơn đến triển vọng của Nvidia trong vài năm tới, giữa những bất định về ban lãnh đạo và khả năng duy trì lợi thế cạnh tranh. Vì vậy, dự báo kinh doanh có thể quan trọng hơn kết quả của quý vừa qua.

Đặc biệt, thị trường sẽ theo dõi những thay đổi trong đơn đặt hàng chip và lịch giao hàng. Đây cũng là các tín hiệu có thể ảnh hưởng trực tiếp đến những nhà cung cấp của Nvidia tại châu Á.

Bà Charu Chanana, chiến lược gia đầu tư trưởng của công ty Saxo, có quan điểm tương tự. Theo bà, kết quả vượt kỳ vọng có thể không còn nhiều ý nghĩa nếu ban lãnh đạo đưa ra đánh giá thận trọng hơn về nhu cầu trong tương lai.

Giới đầu tư cũng sẽ theo dõi nhu cầu đối với dòng chip Blackwell, đồng thời xem xét liệu Nvidia có sản xuất và giao hàng thế hệ chip kế tiếp Rubin đúng kế hoạch hay không.

BÀI TOÁN KẾ NHIỆM VÀ LOẠT VẤN ĐỀ KHÁC

Ngoài triển vọng kinh doanh, một trong những câu hỏi lớn nhất của giới đầu tư là ai sẽ trở thành CEO chính thức tiếp theo của Nvidia. Công ty này đã chỉ định bà Colette Kress, Giám đốc Tài chính (CFO) có hơn một thập kỷ gắn bó, làm CEO tạm quyền trong thời gian tìm người kế nhiệm.

Trong báo cáo ngày 12/11, nhóm phân tích của công ty TD Cowen do ông Joshua Buchalter dẫn đầu nhận định việc ông Huang ra đi để lại khoảng trống lớn. Bên cạnh bà Kress ở vai trò lãnh đạo mảng tài chính, Nvidia cần một người có thẩm quyền rõ ràng về công nghệ và vận hành. Nhu cầu này có thể dẫn đến một cơ cấu lãnh đạo khác với thông thường.

Theo TD Cowen, việc chọn người kế nhiệm sẽ quyết định hướng đi của Nvidia. Quá trình chuyển giao có thể tương tự giai đoạn Apple chuyển từ nhà lãnh đạo có tầm nhìn Steve Jobs sang ông Tim Cook, người thiên về vận hành hơn.

Việc thay đổi lãnh đạo cũng có thể ảnh hưởng đến quan hệ của Nvidia với khách hàng và nhà cung cấp, đặc biệt là đối tác sản xuất chip TSMC. Theo TD Cowen, nếu khách hàng hoặc nhà cung cấp rời bỏ Nvidia, đó sẽ là dấu hiệu rõ ràng cho thấy tình hình tại công ty chưa ổn định.

Nhóm phân tích còn lưu ý ba vấn đề khác. Thứ nhất là tương lai các khoản đầu tư của Nvidia vào lĩnh vực AI, khi chưa rõ công ty có thể phải thu hẹp bao nhiêu khoản đầu tư.

Thứ hai là ai sẽ thay ông Huang đảm nhận vai trò cổ vũ và quảng bá cho AI. Theo TD Cowen, khi uy tín của ông bị tổn hại, khoảng trống ông để lại khó có người lấp đầy và có thể ảnh hưởng rộng đến toàn ngành.

Thứ ba là khả năng giữ chân nhân sự chủ chốt trong bối cảnh nguồn nhân lực AI đang khan hiếm.

“Việc các nhân sự chủ chốt ra đi và những quyết định giữ chân nhân tài sẽ tác động đến giá cổ phiếu của công ty”, nhóm phân tích nhận định.

Bất định tại Nvidia cũng đang ảnh hưởng đến châu Á, nơi công ty này dựa vào công ty Đài Loan TSMC để sản xuất bộ xử lý tiên tiến và hai nhà sản xuất Hàn Quốc gồm SK Hynix và Samsung Electronics cung cấp bộ nhớ băng thông cao.

Nhu cầu chip AI, bộ nhớ và máy chủ đã góp phần thúc đẩy thị trường chứng khoán Hàn Quốc và Đài Loan tăng mạnh. Vì vậy, giới đầu tư đang cân nhắc liệu bất định tại Nvidia có làm gián đoạn đơn hàng và đầu tư hạ tầng AI hay không. Nếu điều này xảy ra, kỳ vọng về chi tiêu cho AI, yếu tố đang hỗ trợ đà tăng của hai thị trường này, cũng có thể bị ảnh hưởng.