Cổ phiếu NVIDIA thêm áp lực trước bất ổn của CEO

Tính đến khoảng 12h trưa 9/11 (giờ Việt Nam), cổ phiếu của Tậo đoàn Công nghệ NVIDIA (Nasdaq: NVDA) giảm khoảng 4,2% trong phiên giao dịch qua đêm (Overnight), xuống còn khoảng 178,8 USD/cổ phiếu, thấp hơn so với mức đóng cửa 186,64 USD trong phiên cuối tuần trước. Trước đó, vào khoảng lúc 10 giờ sáng, mức giảm được ghi nhận mới chỉ ở khoảng 3%.

Diễn biến này chưa phản ánh xu hướng giao dịch của NVDA trong phiên chính thức ngày 9/11 trên sàn Nasdaq, song cho thấy áp lực bán vẫn hiện hữu đối với cổ phiếu công nghệ này ngay cả khi thị trường Mỹ chưa mở cửa trở lại.

Jensen Huang CEO của Nvidia

Trước đó, NVIDIA đã trải qua một đợt điều chỉnh mạnh cùng làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ trên thị trường. Tính đến hết phiên 6/11, vốn hóa thị trường của hãng đã giảm khoảng 1.068 tỷ USD, tương đương 19,2% so với ngày 1/10. Diễn biến này phản ánh những lo ngại ngày càng lớn của nhà đầu tư về hiệu quả kinh tế và khả năng duy trì quy mô đầu tư khổng lồ cho trí tuệ nhân tạo (AI), trong bối cảnh thị trường bắt đầu đặt câu hỏi về thời gian thu hồi vốn và triển vọng lợi nhuận từ làn sóng đầu tư hạ tầng AI.

Áp lực đối với NVIDIA càng gia tăng khi doanh nghiệp đứng trước những bất ổn liên quan đến CEO Jensen Huang. Ngày 8/11, NVIDIA thông báo tiến hành cuộc điều tra độc lập nhằm làm rõ thông tin CEO Jensen Huang có thể trở thành mục tiêu của một chiến dịch tình báo nước ngoài hay không? Động thái được đưa ra sau khi truyền thông Mỹ đăng tải thông tin về mối quan hệ thân thiết giữa ông Huang và Alice Huang, cựu lãnh đạo Megaspeed, công ty có trụ sở tại Singapore. Nữ doanh nhân bị nghi có liên hệ với hoạt động tình báo của Trung Quốc.

Cũng trong ngày, Jensen Huang gửi thông điệp tới nhân viên NVIDIA, thừa nhận có quan hệ ngoài hôn nhân và tuyên bố nhận hoàn toàn trách nhiệm về hành động của mình.

Jensen Huang đồng sáng lập Nvidia năm 1993. Ông đã lãnh đạo NVIDIA liên tục hơn 33 năm. Với NVIDIA, Jensen Huang không chỉ là CEO mà còn là kiến trúc sư chiến lược và một trong những nhân vật có tiếng nói quan trọng trong việc định hướng các khoản đầu tư công nghệ. Do đó, bất kỳ thông tin nào liên quan đến vai trò, khả năng tiếp tục điều hành hoặc những rủi ro đối với cá nhân ông đều có thể thu hút sự chú ý của nhà đầu tư.

Nvidia sẽ công bố kết quả kinh doanh quý 3 vào ngày 17/11 và tổ chức một hội nghị lớn ở thủ đô Washington (Mỹ) cuối tháng này. Cuối tháng này, doanh nghiệp cũng tổ chức hội nghị công nghệ GTC Washington, D.C. từ ngày 30/11 đến 3/12, với bài phát biểu quan trọng của Jensen Huang dự kiến diễn ra ngày 1/12. Đây sẽ là những sự kiện đáng chú ý để nhà đầu tư đánh giá triển vọng kinh doanh, nhu cầu chip AI cũng như khả năng duy trì niềm tin vào ban lãnh đạo NVIDIA.