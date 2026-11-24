Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số Dow Jones tăng 1.447,98 điểm, tương đương 3%, lên 49.595,31 điểm. S&P 500 tăng 4,73%, đạt 7.237,17 điểm, trong khi Nasdaq Composite bứt phá 6,51%, lên 24.089,56 điểm. Đây là phiên tăng mạnh nhất của S&P 500 và Nasdaq kể từ tháng 4-2025.

Tâm điểm thị trường là Nvidia, với cổ phiếu tăng 31,48%, đóng cửa ở mức 165,05 USD, ghi nhận mức tăng theo ngày lớn nhất trong hơn 2 thập niên. Đà tăng giúp vốn hóa hãng chip này tăng thêm khoảng 952 tỷ USD, lên gần 4.000 tỷ USD chỉ trong một phiên.

Trước đó, HĐQT của Nvidia thông báo khôi phục chức vụ CEO cho Jensen Huang, người đã từ chức ngày 12-11 sau bê bối liên quan các mối quan hệ ngoài hôn nhân, trong đó có một phụ nữ bị nghi liên quan hoạt động tình báo Trung Quốc. Cáo buộc gián điệp chưa được Reuters xác minh độc lập và bị Bắc Kinh bác bỏ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã đạt thỏa thuận với Nvidia nhằm đưa ông Huang trở lại lãnh đạo tập đoàn. Quyết định này lập tức khơi lại niềm tin vào nhóm cổ phiếu AI. Chỉ số bán dẫn Philadelphia tăng mạnh, trong khi Amazon, Microsoft, Meta và Alphabet đồng loạt đi lên. Cổ phiếu các doanh nghiệp hạ tầng điện toán đám mây và trung tâm dữ liệu cũng phục hồi đáng kể.

Trước phiên tăng này, Phố Wall trải qua tuần giao dịch tồi tệ khi lo ngại về chi phí đầu tư AI, nợ vay và khả năng sinh lời khiến S&P 500 cùng Dow Jones rơi vào vùng điều chỉnh.

Tuy nhiên, giới phân tích cảnh báo sự trở lại của Huang mới chỉ giải quyết một phần bất ổn. Nhà đầu tư vẫn phải đánh giá triển vọng lợi nhuận của ngành AI và chính sách tiền tệ Mỹ.

Tâm điểm tiếp theo là báo cáo Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) công bố ngày 25-11, có thể cung cấp thêm tín hiệu về định hướng lãi suất của FED.