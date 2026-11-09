Cổ phiếu Nvidia sụt hơn 4% sau bê bối tình ái của Jensen Huang

CEO của Nvidia, Jensen Huang, phát biểu trên sân khấu tại Hội nghị Thượng đỉnh Đầu tư vào Đức ở Berlin, Đức, ngày 19/10. Ảnh: Reuters.

Cổ phiếu Nvidia giảm trong phiên giao dịch ngoài giờ ngày thứ Hai, sau khi cuộc điều tra nội bộ về khả năng CEO Jensen Huang trở thành mục tiêu của một chiến dịch tình báo nước ngoài khiến tương lai của ông tại hãng sản xuất chip AI hàng đầu thế giới bị đặt dưới sự chú ý.

Cuộc điều tra được tiến hành sau một bài báo cho biết ông Huang có mối quan hệ thân thiết với một nữ doanh nhân Trung Quốc bị cáo buộc chuyển thông tin cho Bắc Kinh. Trong thông điệp gửi nhân viên Nvidia, ông Huang thừa nhận đã không chung thủy với vợ nhưng không tiết lộ chi tiết về mối quan hệ này.

Được công bố hôm Chủ nhật, cuộc điều tra khiến tương lai của ông Huang trở thành tâm điểm chú ý, trong bối cảnh Nvidia hiện là nhà sản xuất chip có giá trị lớn nhất thế giới và vị CEO này giữ vai trò một trong những nhân vật bán hàng nổi bật nhất của làn sóng AI.

Những diễn biến cũng gây tác động đến Hàn Quốc. Theo các doanh nghiệp dự kiến gặp gỡ, bà Madison Huang, con gái ông Jensen Huang và là một lãnh đạo của Nvidia, đã hủy chuyến thăm Seoul theo kế hoạch để tham dự một hội nghị của hãng, dự kiến khai mạc hôm đầu tuần.

Giao dịch hợp đồng tương lai vĩnh cửu trên sàn Hyperliquid và giao dịch cổ phiếu ngoài giờ trên hệ thống Blue Ocean cho thấy giá Nvidia ở mức khoảng 178,60 USD/cổ phiếu, giảm hơn 4% so với mức đóng cửa 186,64 USD trên sàn Nasdaq hôm thứ Sáu.

“Diễn biến thị trường có lẽ đang cho thấy sự việc này hoàn toàn không có lợi cho cổ phiếu Nvidia, nhất là vào thời điểm xuất hiện nhiều đồn đoán về tốc độ mở rộng các trung tâm dữ liệu”, ông Chris Weston, Giám đốc nghiên cứu tại công ty môi giới Pepperstone ở Melbourne, nhận định.

Tuy nhiên, ông Weston không cho rằng ông Huang – người được ông gọi là “cha đỡ đầu của AI” – sẽ bị thay thế.

“Nếu thực sự tin rằng ông ấy sẽ từ chức, cổ phiếu sẽ giảm sâu hơn nhiều. Thành thật mà nói, đó sẽ là một đợt bán tháo thảm khốc”, ông nói.

Tháng trước, tờ New York Times đưa tin ông Huang có mối quan hệ với bà Alice Huang, cựu lãnh đạo của Megaspeed – công ty có trụ sở tại Singapore và không có quan hệ họ hàng với ông. Theo bài báo, giới chức Mỹ đã điều tra và kết luận bà Alice Huang là một nhân viên tình báo Trung Quốc.

Megaspeed chưa phản hồi ngay lập tức yêu cầu bình luận hôm thứ Hai, ngày nghỉ lễ tại Singapore.

Bà Alice Huang cũng không phản hồi New York Times khi tờ báo lần đầu đưa tin về mối quan hệ giữa bà và ông Huang hồi tháng trước.

Các đối tác châu Á chưa bị ảnh hưởng

Cổ phiếu của các nhà cung cấp chip chủ chốt của Nvidia tại châu Á gồm TSMC, Samsung Electronics và SK Hynix đồng loạt phục hồi hôm thứ Hai, sau đợt bán tháo cổ phiếu liên quan đến AI trong tuần trước. Cổ phiếu TSMC tăng 6,5%, trong khi Samsung và SK Hynix lần lượt tăng 2,9% và 4,7%.

Một số nhân vật nổi tiếng cũng lên tiếng về lời thừa nhận của ông Huang. Tỷ phú đầu tư Bill Ackman, nhà sáng lập quỹ Pershing Square Capital Management, viết trên mạng xã hội X rằng CEO Nvidia là “một con người phi thường”. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng nếu “đây thực sự là chuyện lớn hơn một cuộc ngoại tình, thì rõ ràng đó là một vấn đề nghiêm trọng”.

“Tôi hy vọng đây chỉ đơn thuần là một cuộc ngoại tình, chứ không phải nguy cơ đối với an ninh quốc gia của chúng ta”, ông Ackman viết.

CEO Tesla Elon Musk bình luận “Tôi đồng ý” dưới bài đăng của Shaun Maguire, đối tác tại quỹ đầu tư Sequoia. Ông Maguire cho rằng ông Huang đã “làm một việc cực kỳ ngu ngốc”, gây bất lợi cho nước Mỹ, nhưng Jensen Huang vẫn là nhân vật “không thể thay thế” đối với vị thế dẫn đầu của Mỹ trong lĩnh vực AI.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm Chủ nhật cho biết ông chưa trao đổi với ông Huang về những cáo buộc nói trên, nhưng gọi CEO Nvidia là một người tốt.

“Tôi hy vọng mọi chuyện đều ổn. Ông ấy đã làm được những điều phi thường”, ông Trump nói.

Khi được hỏi liệu ông có cho rằng mình nên hành động sau khi được báo cáo về các thông tin tình báo hay không, ông Trump trả lời: “Không, tôi không nghĩ vậy. Tôi cho rằng ông ấy là một người đáng kính. Có lẽ ông ấy có lý do để giải thích chuyện đó. Chúng ta cần lắng nghe ông ấy”.

New York Times đưa tin ông Trump đã được báo cáo về những phát hiện tình báo này khoảng một năm trước nhưng quyết định không hành động.

Hủy chuyến thăm Hàn Quốc

Theo kế hoạch ban đầu, bà Madison Huang sẽ thăm công ty khởi nghiệp AI Rebellions của Hàn Quốc và tham gia một buổi hỏi đáp với Kakao Mobility. Rebellions cho biết các sự kiện đã bị hủy do “những tình huống nội bộ bất khả kháng tại Nvidia”.

Trong khi đó, theo truyền thông Hàn Quốc, sự kiện Nvidia AI Day Seoul kéo dài hai ngày vẫn sẽ diễn ra theo kế hoạch. Chương trình dự kiến thu hút khoảng 2.000 người tham dự, tập trung thảo luận về AI vật lý, AI tác nhân và hạ tầng công nghệ. Nvidia chưa phản hồi ngay lập tức yêu cầu bình luận.

Các nhà phân tích nhận định nếu cuộc điều tra hoặc quá trình rà soát nội bộ kéo dài, Nvidia có thể phải trì hoãn một số quyết định đầu tư hoặc kế hoạch ra mắt sản phẩm. Điều này có thể tạo ra những tác động rộng hơn đối với toàn ngành bán dẫn.

Ông Ryu Young-ho, chuyên gia phân tích cấp cao tại công ty chứng khoán NH Investment & Securities, cho rằng các đối thủ của Nvidia, trong đó có Advanced Micro Devices (AMD), có thể thu hút sự chú ý lớn hơn trong ngắn hạn. Diễn biến này cũng có thể đưa Samsung – doanh nghiệp có quan hệ kinh doanh chặt chẽ với AMD – trở thành tâm điểm chú ý của thị trường.

Dù vậy, ông Ryu cho rằng sản phẩm của Nvidia vẫn rất khó bị thay thế, qua đó hạn chế mức độ ảnh hưởng tiềm tàng. Tuy nhiên, các lô hàng xuất khẩu sang Trung Quốc có thể tiếp tục bị trì hoãn, tùy thuộc vào diễn biến của vụ việc.

Thứ trưởng Khoa học Hàn Quốc hôm thứ Hai cho biết chính phủ nước này không dự kiến xảy ra gián đoạn đối với các đơn hàng chip xử lý đồ họa Nvidia đã ký kết, bất chấp những vấn đề mà công ty đang phải đối mặt.

Theo Reuters