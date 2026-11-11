Cổ phiếu Nvidia sụt giảm phơi bày điểm yếu kế nhiệm của Jensen Huang

Nvidia đang vận hành mà không có một kế hoạch người kế nhiệm công khai cho CEO Jensen Huang. Ảnh: Bloomberg

Việc CEO Jensen Huang thừa nhận bê bối cá nhân đã đẩy tập đoàn sản xuất chip lớn nhất thế giới vào cuộc khủng hoảng quản trị chưa từng có. Cú sụt giảm hàng trăm tỷ USD vốn hóa của Nvidia không chỉ là một đợt điều chỉnh giá cổ phiếu thông thường, mà còn là lời cảnh báo về rủi ro quản trị khi một tập đoàn nghìn tỷ USD thiếu phương án nhân sự kế thừa rõ ràng.

Áp lực thị trường

Khi đợt bán tháo cổ phiếu Nvidia quét qua Phố Wall và thổi bay khoảng 190 tỷ USD vốn hóa chỉ trong hai phiên giao dịch - kéo tổng mức sụt giảm từ đỉnh lên hơn 400 tỷ USD, giới đầu tư quốc tế không chỉ nhìn vào những con số thiệt hại đơn thuần, CNBC phân tích.

Cú sốc này đã làm lộ rõ một thực tế mà thị trường cố tình bỏ qua trong suốt giai đoạn bùng nổ của trí tuệ nhân tạo: Nvidia đang vận hành mà không có một kế hoạch người kế nhiệm công khai cho CEO Jensen Huang.

Theo Bloomberg, trong vòng 48 giờ sau khi các thông tin phát sinh bất ổn nội bộ xuất hiện, khối tài sản cá nhân của ông Jensen Huang cũng ghi nhận mức sụt giảm ước tính khoảng 15 tỷ USD. Với việc nắm giữ đồng thời vị trí điều hành chính lẫn vai trò định hướng chiến lược công nghệ, mọi biến động xung quanh uy tín hay khả năng lãnh đạo của ông đều lập tức chuyển hóa thành sự sợ hãi của các nhà đầu tư tổ chức.

Mô hình quản trị của Nvidia được đánh giá là cực kỳ đặc biệt trong giới công nghệ khi có tới hơn 50 giám đốc cấp cao báo cáo trực tiếp cho Jensen Huang. Cấu trúc quản lý phẳng này giúp tập đoàn đưa ra phản ứng cực kỳ linh hoạt trong đợt sóng chip AI, nhưng đồng thời tạo ra một khoảng trống quyền lực nguy hiểm nếu ông không còn ở vị trí điều hành.

Làn sóng bán tháo trên Phố Wall đã giáng đòn mạnh vào định giá của nhà sản xuất chip trí tuệ nhân tạo lớn nhất thế giới sau những diễn biến bất ngờ từ thượng tầng lãnh đạo. Theo CNBC, giá trị vốn hóa của tập đoàn bốc hơi khoảng 190 tỷ USD trong hai phiên giao dịch liên tiếp khi nhà đầu tư phản ứng trước thông tin nội bộ. Sự việc bùng phát sau bức email gửi nhân viên vào ngày 8/11, trong đó CEO Jensen Huang xác nhận hành vi ngoại tình và gửi lời xin lỗi đến gia đình cùng đội ngũ nhân sự.

Sự cố này không chỉ là một biến động giá cổ phiếu ngắn hạn mà còn chạm trực tiếp đến niềm tin của các quỹ đầu tư tổ chức đối với sự ổn định vận hành của hạ tầng công nghệ toàn cầu.

Việc thiếu vắng một người kế nhiệm đủ tầm vóc có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh cốt lõi. Ảnh: Bloomberg

Khoảng trống kế nhiệm và rủi ro cấu trúc

Hội đồng quản trị Nvidia đã nhanh chóng lên tiếng xác nhận qua Reuters rằng chưa có bằng chứng về việc bí mật kinh doanh hay an ninh quốc gia Mỹ bị xâm phạm. Một ủy ban độc lập đã được thành lập để giám sát quá trình xác minh với sự hỗ trợ từ các cố vấn pháp lý bên ngoài. Dù vậy, cuộc điều tra này làm dấy lên câu hỏi lớn về tương lai của nhà sáng lập khi công ty chưa từng chuẩn bị một phương án nhân sự thay thế rõ ràng.

Các nhà phân tích tại Melius Research đánh giá rằng việc thiếu vắng một người kế nhiệm đủ tầm vóc có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh cốt lõi. Nhận định về sự phụ thuộc tuyệt đối này, nhà phân tích Stacy Rasgon của Bernstein khẳng định: "Jensen chính là Nvidia. Nvidia chính là Jensen", theo CNBC.

Trả lời Bloomberg, ông Dan Ives, Chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Wedbush Securities, cho biết khi một doanh nghiệp đạt đến định giá nghìn tỷ USD nhờ vào hình ảnh và năng lực của một cá nhân duy nhất, rủi ro tập trung (Key Person Risk) sẽ trở thành điểm yếu chí mạng trước bất kỳ đợt rung lắc nào của thị trường.

Sự phụ thuộc tuyệt đối vào Jensen Huang phơi bày điểm yếu lớn nhất của Nvidia so với các tập đoàn công nghệ cùng quy mô như Apple hay Microsoft - những đơn vị đã hoàn tất quá trình chuyển giao thế hệ lãnh đạo một cách bài bản từ nhiều năm trước. Việc thiếu vắng một phương án B rõ ràng cho ghế nóng CEO khiến niềm tin của các quỹ đầu tư mạo hiểm bị lung lay mạnh mẽ mỗi khi xuất hiện tín hiệu bất ổn.

Giáo sư Jeffrey Sonnenfeld từ Trường Quản lý Yale (Yale School of Management) đã chỉ trích mạnh mẽ việc thiếu vắng ứng viên lãnh đạo dự phòng trong cơ cấu quản trị doanh nghiệp. Trong bối cảnh dòng vốn đầu tư tại Việt Nam và quốc tế đang đổ mạnh vào hệ sinh thái công nghệ, câu chuyện của Nvidia là bài học đắt giá về rủi ro tập trung quyền lực đối với các doanh nghiệp tăng trưởng nóng.

Đợt suy giảm kỷ lục của Nvidia là minh chứng cho thấy Phố Wall không chỉ định giá doanh nghiệp dựa trên doanh thu hay lợi nhuận, mà còn dựa trên mức độ bền vững của bộ máy lãnh đạo khi đối mặt với biến cố.