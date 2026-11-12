Cổ phiếu Nvidia phục hồi khi Jensen Huang chịu giám sát trước báo cáo lợi nhuận

Sau hai phiên giảm sâu do thông tin về mối quan hệ cá nhân gây tranh cãi của CEO Jensen Huang, cổ phiếu Nvidia đã có dấu hiệu phục hồi khi ông Huang trở lại làm việc và dẫn dắt các cuộc họp chuẩn bị cho báo cáo tài chính quý vào ngày 17/11. Công ty cũng thuê luật sư điều tra khả năng rò rỉ thông tin nhạy cảm liên quan đến vụ việc.

CEO Jensen Huang trở lại làm việc, dẫn dắt các cuộc họp quan trọng trước báo cáo tài chính quý của Nvidia. Ảnh: CNBC

Cổ phiếu Nvidia đã tăng 3% trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, sau khi giảm liên tiếp trong hai ngày trước đó do những tiết lộ về mối quan hệ cá nhân giữa CEO Jensen Huang và một điệp viên Trung Quốc. Cổ phiếu công ty đã mất lần lượt 4,3% và 5,47% trong hai phiên trước đó khi thông tin này được công bố.

Trước những lo ngại về an ninh và rủi ro tiềm ẩn đối với công ty, Nvidia đã thuê công ty luật Wachtell, Lipton, Rosen & Katz để tiến hành điều tra xem có sự rò rỉ bí mật thương mại hoặc ảnh hưởng đến an ninh quốc gia nào liên quan đến vụ việc hay không.

CEO Jensen Huang đã trở lại làm việc và chủ trì các cuộc họp quan trọng nhằm chuẩn bị cho báo cáo kết quả kinh doanh quý dự kiến công bố vào ngày 17/11. Sự trở lại của ông được xem là tín hiệu tích cực giúp ổn định tâm lý nhà đầu tư phần nào.

Các nhà phân tích và nhà đầu tư hiện đang đánh giá các kịch bản tác động từ vụ bê bối này, từ mức độ ảnh hưởng có thể được kiểm soát cho đến khả năng gián đoạn lãnh đạo nghiêm trọng, ảnh hưởng đến định giá và triển vọng kinh doanh của Nvidia.

Morgan Stanley đã loại Nvidia khỏi danh sách các cổ phiếu ưu tiên do giá cổ phiếu giảm hơn 25% kể từ đầu tháng 10 và những lo ngại về vai trò lãnh đạo của Jensen Huang. Giới chuyên gia đánh giá ông Huang đóng vai trò then chốt trong chiến lược phát triển và thành công của Nvidia.