Cổ phiếu Nvidia mở phiên giảm 10% sau quyết định từ chức của CEO Jensen Huang

Ông Jensen Huang từ chức Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành (CEO) của Nvidia sau khi những báo cáo về mối quan hệ ngoài luồng thứ hai bị phanh phui, khiến cổ phiếu của nhà sản xuất chip này lao dốc không phanh ngay khi thị trường mở cửa ngày 12/11 (ngày 13/11 theo giờ Việt Nam).

(Ảnh: Google Finance)

Hội đồng quản trị Nvidia đã chấp nhận đơn từ chức với hiệu lực ngay lập tức. Ông Huang cũng đồng thời rút khỏi hội đồng quản trị công ty. Cùng thời điểm, bà Colette Kress, Phó Chủ tịch Điều hành kiêm Giám đốc Tài chính (CFO) của Nvidia từ năm 2013, đã được bổ nhiệm làm Quyền Giám đốc điều hành.

Phát biểu về cương vị mới, bà Kress cho biết: “Sức mạnh của Nvidia luôn bắt nguồn từ con người, và cùng với đội ngũ lãnh đạo, tôi cam kết sẽ tiếp tục phát triển dựa trên nền tảng phi thường mà Jensen đã dày công gây dựng suốt 33 năm qua”.

Bà sẽ tiếp tục kiêm nhiệm vai trò giám đốc tài chính trong thời gian hội đồng quản trị tìm kiếm người kế nhiệm chính thức. Cơ quan này cho biết sẽ xem xét cả các ứng viên trong và ngoài công ty.

Ông Harvey Jones đã được bổ nhiệm làm Chủ tịch độc lập đầu tiên của Nvidia. Ông tham gia hội đồng quản trị từ năm 1993 và đảm nhiệm vai trò đối tác quản lý của quỹ đầu tư gia đình Square Wave Ventures từ năm 2004. Trước đó, ông từng là CEO kiêm Chủ tịch Điều hành của Synopsys.

Việc rời đi của ông Huang diễn ra sau hai báo cáo riêng biệt liên quan đến các mối quan hệ tình cảm ngoài luồng. Vụ việc đầu tiên, được The New York Times đưa tin vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11, cáo buộc ông có liên hệ với một người phụ nữ mà giới chức Mỹ cho là có dính líu đến một chiến dịch tình báo bị tình nghi của Trung Quốc. Hội đồng quản trị Nvidia đã mở một cuộc điều tra độc lập về vấn đề này vào ngày 8/11.

Mối quan hệ thứ hai, vừa bị phanh phui vào thứ Tư, được cho là có liên quan đến một cấp dưới tại Nvidia, làm dấy lên những câu hỏi lớn về tính tuân thủ quy tắc ứng xử nội bộ của công ty.

Theo dữ liệu từ Google Finance, cổ phiếu của nhà sản xuất chip này đã tiếp tục chìm trong sắc đỏ ở phiên giao dịch ngoài giờ ngày thứ Tư sau khi báo cáo thứ hai được công bố, trước khi mở phiên ngày thứ Năm với mức giảm 10%. Biến động này kéo dài chuỗi lao dốc, thổi bay khoảng một phần ba giá trị vốn hóa của công ty so với thời kỳ đỉnh cao.

Ông Ben Barringer, Trưởng bộ phận nghiên cứu công nghệ tại Quilter Cheviot, nhận định: “Rõ ràng Jensen Huang đã thấy trước kết cục tất yếu và buộc phải đưa ra quyết định từ chức Giám đốc điều hành của Nvidia”.

Ông cũng nói thêm rằng hiện vẫn còn quá sớm để khẳng định liệu ông Huang có tiếp tục giữ một vai trò mang tính danh dự hoặc không điều hành tại doanh nghiệp này hay không. Điều này sẽ phụ thuộc vào kết quả của cuộc điều tra và những chi tiết mới có thể tiếp tục bị rò rỉ.

Chuyên gia Barringer đánh giá bà Kress là “ứng viên nội bộ sáng giá nhất” cho vị trí chính thức. Tuy nhiên, ông cho rằng Nvidia hiện không có một người kế nhiệm hiển nhiên nào sẵn sàng tiếp quản và bà Kress sẽ cần tận dụng giai đoạn chuyển tiếp này để chứng minh năng lực.

“Trong ngắn hạn, điều này chưa chắc đã gây tổn hại cho Nvidia. Lượng đơn đặt hàng vẫn mạnh mẽ và công ty có triển vọng thu nhập vững chắc. Tuy nhiên, rủi ro cốt lõi là những tin tức này có thể đe dọa đến hệ sinh thái AI trên diện rộng trong dài hạn”, ông phân tích.

“Ông Huang có tầm ảnh hưởng vô cùng lớn trong các cuộc thảo luận về quản lý AI và đã biến Nvidia trở thành tổ chức dẫn dắt định hướng đầu tư và tài trợ AI. Giờ đây, khi tiếng nói của ông không còn trên bàn đàm phán, kết hợp với nguy cơ Nvidia có thể phải thay đổi chiến lược theo thời gian, công ty này có thể sẽ đánh mất đi vị thế thống trị như đã từng”.

Ông cho biết thêm, Nvidia cùng các đối tác neo-cloud (các công ty cho thuê sức mạnh điện toán AI) có thể sẽ hứng chịu những tác động tức thì, trong khi các đối thủ cạnh tranh như AMD hay Broadcom lại đang đứng trước cơ hội lớn để hưởng lợi.

Theo kế hoạch, Nvidia sẽ công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý III năm tài chính 2027 vào ngày 17/11 tới.