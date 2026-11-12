Cổ phiếu Nvidia lao dốc sau quyết định từ chức của Jensen Huang, giới đầu tư lo ngại khoảng trống kế nhiệm

Thị trường phản ứng tiêu cực và sự xáo trộn cấu trúc thượng tầng

Ngay sau khi thông tin thay đổi nhân sự cấp cao được công bố, cổ phiếu Nvidia đã phải chịu áp lực bán tháo dữ dội trên thị trường chứng khoán. Theo dữ liệu từ kênh tài chính CNBC, thị giá cổ phiếu của hãng chip này đã giảm 11,9% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa, lùi sâu về mức 152,52 USD mỗi cổ phiếu vào lúc 9 giờ 14 phút sáng theo giờ miền Đông nước Mỹ. Mức giảm này có thời điểm được mở rộng lên tới 12,21% trong các giao dịch ngoài giờ. Tính rộng hơn trong vòng một tháng qua, cổ phiếu Nvidia đã đánh mất hơn 20% giá trị vốn hóa. Phản ứng trước sự kiện này, tổ chức tài chính Bernstein ngày 12/11 đã quyết định cắt giảm một nửa mức giá mục tiêu đối với cổ phiếu Nvidia từ 400 USD xuống chỉ còn 200 USD.

Quyết định rời vị trí Giám đốc điều hành và rút khỏi Hội đồng quản trị của ông Jensen Huang kéo theo những thay đổi mang tính lịch sử trong cơ cấu quản trị của Nvidia. Giám đốc tài chính Colette Kress đã được tín nhiệm giao trọng trách đảm nhận vai trò Giám đốc điều hành tạm quyền cho đến khi tập đoàn tìm kiếm được người kế nhiệm chính thức. Một sự điều chỉnh đáng chú ý khác là việc cựu lãnh đạo của Synopsys là ông Harvey C. Jones được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng quản trị đầu tiên trong lịch sử hình thành và phát triển của doanh nghiệp bán dẫn này.

Sự xáo trộn nhân sự thượng tầng này xuất phát từ sức ép dư luận và giới chức trách sau loạt thông tin tiêu cực về đời tư của cựu Giám đốc điều hành. Vào ngày Chủ nhật vừa qua, ông Huang đã lên tiếng thừa nhận có quan hệ ngoài hôn nhân với bà Alice Huang, một lãnh đạo cấp cao tại công ty điện toán đám mây Megaspeed. Báo cáo từ Financial Times trích dẫn nguồn tin cho biết giới chức tình báo Mỹ đang đặt nghi vấn người phụ nữ này có liên quan đến các hoạt động gián điệp. Khủng hoảng tiếp tục leo thang khi tờ The New York Times ngày 11/11 công bố thêm thông tin ông Huang có mối quan hệ tình cảm với cấp dưới trực tiếp là bà Kimberly Powell, Phó chủ tịch phụ trách lĩnh vực y tế của Nvidia. Những thông tin này đã thúc đẩy Hội đồng quản trị phải họp khẩn vào ngày 11/11 để xem xét việc miễn nhiệm, kết hợp cùng áp lực từ nhiều nghị sĩ Mỹ yêu cầu ông phải lập tức từ bỏ quyền lực.

Thách thức định hướng chiến lược và bài toán tìm người kế vị

Việc thiếu vắng ông Jensen Huang đang đặt ra bài toán vô cùng nan giải cho con đường phát triển tiếp theo của Nvidia. Chuyên gia phân tích cấp cao Stacy Rasgon tại tổ chức Bernstein nhận định những thông tin tiêu cực về mối quan hệ tình cảm với nhân viên cấp dưới đã khiến Hội đồng quản trị không thể giữ vị cựu lãnh đạo này ở lại vị trí cao nhất. Ông Rasgon chỉ ra rằng thách thức cốt lõi đối với Nvidia hiện tại là sự khuyết thiếu một ứng cử viên đủ tầm vóc để dẫn dắt công ty. Là người đồng sáng lập từ năm 1993, ông Huang đã đóng vai trò hạt nhân trong việc chuyển đổi doanh nghiệp từ sản xuất phần cứng trò chơi điện tử thành trung tâm của kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo toàn cầu.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, sự thành công rực rỡ của Nvidia ngày hôm nay được bồi đắp từ những quyết định chiến lược do chính ông Huang đưa ra từ một thập kỷ trước. Việc mất đi người có tầm nhìn dài hạn khiến giới phân tích hoài nghi về việc ai sẽ là người đủ năng lực đưa ra các quyết sách định hình tương lai công ty trong mười năm tới. Giám đốc đầu tư Richard Reyle tại quỹ Questar Capital Partners thẳng thắn đánh giá việc Nvidia không chuẩn bị sẵn một kế hoạch kế nhiệm rõ ràng đang biến cổ phiếu của doanh nghiệp này trở thành một tài sản rất khó để đưa ra quyết định giải ngân.

Phân tích sâu hơn về tình thế tiến thoái lưỡng nan của doanh nghiệp, ông Richard Reyle cho rằng nếu tiếp tục bảo vệ ông Huang, Nvidia sẽ phải đối diện với nhiều tháng trời bị các cơ quan thuộc Quốc hội Mỹ chất vấn gắt gao. Ngược lại, việc cắt đứt quan hệ với nhà lãnh đạo mang tính biểu tượng này lại đẩy công ty vào vòng xoáy bất ổn do chưa có người thay thế xứng tầm. Dù xu hướng đầu tư vào công nghệ trí tuệ nhân tạo vẫn duy trì được sức hấp dẫn to lớn, những rủi ro thượng tầng nói trên đang khiến cổ phiếu Nvidia trở thành một ẩn số khó lường và phức tạp hơn rất nhiều trong mắt các nhà đầu tư tổ chức.