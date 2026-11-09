Cổ phiếu Nvidia lao dốc giữa ồn ào đời tư của CEO Jensen Huang

Cổ phiếu Nvidia bất ngờ giảm mạnh trong phiên giao dịch ngoài giờ, khiến hãng chip hàng đầu thế giới mất gần 273 tỷ USD vốn hóa. Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh CEO Jensen Huang được cho là đã thừa nhận không chung thủy với vợ, đồng thời công ty tuyên bố thành lập ủy ban độc lập để điều tra những vấn đề liên quan đến an ninh và hoạt động tình báo nước ngoài.

Ảnh: Forbes

Theo Liberty Times, cổ phiếu Nvidia (NVIDIA) chịu áp lực đáng kể trong phiên giao dịch ngoài giờ ngày 9/11. Có thời điểm, mã cổ phiếu này giảm xuống còn 175,32 USD, mất 11,32 USD, tương đương 6,06% so với mức trước đó. Đà lao dốc khiến vốn hóa thị trường của tập đoàn công nghệ Mỹ bốc hơi khoảng 272,8 tỷ USD.

Diễn biến bất lợi xảy ra sau khi xuất hiện thông tin liên quan đến đời tư của CEO Jensen Huang. Theo nội dung được truyền thông nước ngoài đăng tải, ngày 8/11, ông đã gửi thư nội bộ tới toàn thể nhân viên Nvidia, thừa nhận hành vi không chung thủy với vợ và công khai gửi lời xin lỗi đến gia đình, đồng nghiệp, hội đồng quản trị, đối tác cũng như các cổ đông.

Trong bức thư, Jensen Huang được dẫn lời thừa nhận hành động của mình đã làm tổn thương vợ và các con. Vị CEO nhấn mạnh bản thân không có bất kỳ lời bào chữa nào cho những gì đã xảy ra, đồng thời bày tỏ sự hối lỗi sâu sắc.

Ông cũng cho biết sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về hành động cá nhân và chấp nhận những lời chỉ trích từ dư luận. Jensen Huang hy vọng gia đình có thể từng bước vượt qua tổn thương, đồng thời thừa nhận bản thân đã khiến những người xung quanh thất vọng.

Đối với nhân viên, hội đồng quản trị, đối tác và cổ đông Nvidia, ông cho rằng họ xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp hơn từ người đứng đầu tập đoàn. Jensen Huang cam kết sẽ tập trung toàn bộ tâm sức vào hoạt động kinh doanh, nỗ lực lấy lại niềm tin từ những người đã đồng hành cùng công ty.

Jensen Huang, Giám đốc điều hành của NVIDIA, giới thiệu sản phẩm mới NVIDIA Vera Rubin DSX Pod Full-Stack Modular AI Factory trong bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị Công nghệ GPU Berlin, ngày 21 tháng 10 năm 2026, tại Berlin, Đức.Sean Gallup/Getty Images

Không chỉ đối mặt với những thông tin liên quan đến đời tư của CEO, Nvidia còn thông báo thành lập một ủy ban đặc biệt gồm các thành viên hội đồng quản trị độc lập để tiến hành điều tra.

Theo thông tin được công bố, cuộc điều tra sẽ có sự hỗ trợ của cố vấn pháp lý độc lập bên ngoài, tập trung xác minh liệu Jensen Huang có trở thành mục tiêu trong một chiến dịch của cơ quan tình báo nước ngoài hay không. Hội đồng quản trị Nvidia cho biết hiện chưa có cơ sở để tin rằng các lợi ích liên quan đến an ninh quốc gia hoặc những bí mật kinh doanh cốt lõi của tập đoàn đã bị tổn hại. Tuy nhiên, ủy ban vẫn sẽ tiến hành rà soát toàn diện những thông tin có thể tiếp cận nhằm làm rõ sự việc.

Sự kết hợp giữa những thông tin gây chú ý về đời tư của người đứng đầu và cuộc điều tra độc lập đã khiến Nvidia trở thành tâm điểm chú ý của giới đầu tư. Đà giảm hơn 6% của cổ phiếu cùng khoản vốn hóa hàng trăm tỷ USD bị thổi bay cho thấy thị trường đang đặc biệt nhạy cảm trước những diễn biến liên quan đến tập đoàn.

Dù vậy, cần phân biệt giữa những thông tin được công bố, các cáo buộc đang được xác minh và tác động thực tế đến hoạt động kinh doanh của Nvidia. Cuộc điều tra của hội đồng quản trị vẫn cần thời gian để đưa ra kết luận, trong khi những biến động của cổ phiếu cũng chưa đủ để khẳng định nguyên nhân duy nhất đến từ đời tư của CEO.

Ảnh: Reuters