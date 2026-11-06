Cổ phiếu Nvidia hướng tới tuần giảm thứ 5 liên tiếp

Giao dịch viên tại sàn chứng khoán New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Cổ phiếu Nvidia đang hướng tới tuần giảm thứ 5 liên tiếp, chứng kiến đà lao dốc kể từ mức kỷ lục hồi tháng 10 đã khiến vốn hóa thị trường của hãng mất gần 1.400 tỷ USD.

Riêng trong phiên giao dịch ngày 5/11, cổ phiếu Nvidia giảm hơn 9%, khiến vốn hóa “bốc hơi” gần 450 tỷ USD, xuống còn khoảng 4.400 tỷ USD. Đây là phiên giảm mạnh nhất của cổ phiếu này kể từ đợt bán tháo liên quan đến DeepSeek hồi tháng 1/2025.

Nhiều cổ phiếu cùng ngành cũng lao dốc cùng ngày. AMD, Micron và Arm đều ghi nhận mức giảm hai chữ số, trong khi Broadcom và hãng sản xuất chip Đài Loan (Trung Quốc) TSMC mất hơn 10%. Cổ phiếu Sandisk giảm tới 22%.

Chỉ số bán dẫn PHLX ghi nhận phiên giảm mạnh nhất kể từ tháng 3/2020 và hiện thấp hơn hơn một phần ba so với mức kỷ lục hồi tháng 6.

Cổ phiếu Nvidia hiện thấp hơn khoảng 24% so với mức đóng cửa cao kỷ lục ngày 6/10 và đã xuống dưới mức trung bình giá 200 ngày.

Đợt bán tháo lần này bắt nguồn từ diễn biến chính trị tại Mỹ. Đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội Mỹ, trong khi các ứng cử viên của cả hai đảng đều vận động tranh cử với lập trường phản đối các trung tâm dữ liệu AI, vốn sử dụng chip của Nvidia.

Trong mùa Thu năm nay, Thượng viện Mỹ đã tiến gần đến việc thông qua một dự luật yêu cầu các trung tâm dữ liệu chi trả phần lớn hơn trong chi phí điện phát sinh từ hoạt động của mình.

Những chuỗi giảm kéo dài như hiện nay hiếm khi xảy ra với Nvidia. Kể từ khi niêm yết cổ phiếu lần đầu ra công chúng năm 1999, cổ phiếu công ty này mới có 12 đợt giảm từ năm tuần liên tiếp trở lên trước đợt giảm này. Chuỗi giảm dài nhất kéo dài 7 tuần, vào mùa Hè năm 2008./.