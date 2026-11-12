Cổ phiếu Nvidia bốc hơi hơn 9%, ghế CEO Jensen Huang lung lay vì bê bối cá nhân

Cổ phiếu lao dốc và sức ép từ Hội đồng quản trị

Sáng ngày 12/11, cổ phiếu của tập đoàn công nghệ Nvidia đã ghi nhận mức giảm hơn 9% ngay trong phiên giao dịch ngoài giờ. Sự sụt giảm mạnh này xuất hiện sau khi tờ Wall Street Journal dẫn các nguồn tin thân cận cho biết Hội đồng quản trị Nvidia đang chuẩn bị các thủ tục để xem xét miễn nhiệm Giám đốc điều hành Jensen Huang. Cuộc họp cấp bách quyết định tương lai của người đứng đầu tập đoàn dự kiến diễn ra sớm nhất vào ngày 11/11 theo giờ Mỹ.

Căng thẳng tại thượng tầng Nvidia leo thang ngay sau khi tờ New York Times công bố thông tin ông Jensen Huang có mối quan hệ tình cảm lâu năm với bà Kimberly Powell, Phó chủ tịch phụ trách mảng y tế của tập đoàn. Nữ lãnh đạo 48 tuổi này đã gia nhập và làm việc tại hãng chip Mỹ từ năm 2008. Sự việc diễn ra tiếp nối thông tin CEO Nvidia vướng vào một bê bối ngoại tình với nữ doanh nhân Alice Huang, người đứng đầu một doanh nghiệp đối tác và đang bị nghi ngờ là gián điệp.

Bản thân ông Jensen Huang đã lên tiếng thừa nhận hành vi ngoại tình nhưng từ chối tiết lộ danh tính người phụ nữ liên quan. Sự việc nghiêm trọng đến mức Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và cơ quan kiểm soát nội bộ của Nvidia đều đã phải mở các cuộc điều tra độc lập. Phản hồi về các nghi vấn gián điệp, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 9/11 đã lên tiếng bác bỏ hoàn toàn, đồng thời gọi các cáo buộc nhắm vào bà Alice Huang là sự suy đoán vô căn cứ và hành động bôi nhọ.

Khoảng trống quản trị và rủi ro từ kế hoạch kế nhiệm

Tương lai của ông Jensen Huang tại Nvidia đang trở nên bấp bênh hơn bao giờ hết, đe dọa trực tiếp đến sự ổn định của tập đoàn. Trong suốt 33 năm qua, ông là người đồng sáng lập và trực tiếp chèo lái Nvidia, đóng vai trò kiến trúc sư trưởng thúc đẩy làn sóng trí tuệ nhân tạo toàn cầu. Hiện tại, vị CEO này vẫn là cổ đông cá nhân lớn nhất của doanh nghiệp với khối lượng nắm giữ 3,6% tổng số cổ phần lưu hành.

Đáng chú ý, cơ cấu quản trị của Nvidia đang bộc lộ rủi ro lớn khi công ty chưa công khai bất kỳ kế hoạch kế nhiệm nào. Chính ông Jensen Huang cũng từng nhiều lần tuyên bố không đặt niềm tin vào các quy trình chuyển giao quyền lực theo khuôn mẫu. Sự vắng bóng của một lộ trình thay thế lãnh đạo rõ ràng đang tạo ra nguy cơ hiện hữu cho một trong những công ty công nghệ có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới khi vị trí cao nhất đứng trước khả năng bị bỏ trống.

Trong tài liệu chính thức gửi đến các cổ đông gần đây nhất, ban điều hành Nvidia đã phải đưa ra lời cảnh báo về việc tập đoàn đang phụ thuộc rất nhiều vào đội ngũ lãnh đạo lâu năm. Báo cáo quản trị chỉ rõ việc thiếu hụt một kế hoạch kế nhiệm hiệu quả có thể cản trở quá trình hoạch định chiến lược, làm suy giảm năng lực thực thi và tác động tiêu cực đến sự thành công dài hạn của doanh nghiệp trên thị trường quốc tế.