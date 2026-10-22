Cổ phiếu Novaland: Vợ nhà sáng lập muốn hạ sở hữu, cổ đông lớn tranh thủ gom thêm

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HoSE: NVL) vừa công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của hai bên liên quan đến gia đình ông Bùi Thành Nhơn - nhà sáng lập doanh nghiệp với động thái trái chiều.

Cụ thể, bà Cao Thị Ngọc Sương - vợ ông Bùi Thành Nhơn đăng ký bán 6,3 triệu cổ phiếu NVL trong thời gian từ ngày 26/10 đến 30/10/2026. Giao dịch nhằm đáp ứng nhu cầu cá nhân, dự kiến thực hiện thông qua phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.

Hiện bà Sương sở hữu hơn 51,83 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 2,16% vốn điều lệ Novaland. Nếu hoàn tất giao dịch, lượng cổ phiếu nắm giữ sẽ giảm xuống còn khoảng 45,53 triệu đơn vị, tương ứng tỉ lệ 1,89%.

Diễn biến thị giá cổ phiếu NVL (Ảnh: SSI).

Ở chiều ngược lại, CTCP Diamond Properties đăng ký mua 7 triệu cổ phiếu NVL trong cùng khoảng thời gian nhằm cân đối danh mục đầu tư. Nếu mua thành công toàn bộ số cổ phiếu đăng ký, tổ chức này sẽ nâng lượng nắm giữ từ hơn 178,44 triệu lên hơn 185,44 triệu đơn vị, tương ứng tỉ lệ sở hữu tăng từ khoảng 7,42% lên 7,72%.

Diamond Properties là cổ đông lớn thuộc hệ sinh thái gia đình ông Bùi Thành Nhơn. Ông Nhơn là chồng bà Cao Thị Ngọc Sương, đồng thời là cha của ông Bùi Cao Nhật Quân - Chủ tịch HĐQT Novaland.

Đăng ký mua mới được đưa ra sau khi Diamond Properties bán 2,58 triệu cổ phiếu NVL trong phiên 6/10 theo phương thức thỏa thuận. Trước đó, tổ chức này đăng ký bán 2,7 triệu cổ phiếu nhưng không thực hiện hết khối lượng đã đăng ký do thay đổi kế hoạch.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu NVL giao dịch trong phiên 22/10 ở mức 10.650 đồng/cổ phiếu. Tạm tính theo thị giá này, số cổ phiếu Diamond Properties đăng ký mua có giá trị khoảng 74 tỷ đồng, trong khi lượng cổ phiếu bà Sương dự kiến bán tương đương 67 tỷ đồng.

Cùng với diễn biến giao dịch cổ phiếu của các bên liên quan, Novaland đang triển khai kế hoạch chào bán hơn 800 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, dự kiến huy động khoảng 8.000 tỷ đồng để thanh toán các khoản nợ trái phiếu của doanh nghiệp và công ty con. Đây là đợt huy động vốn từ cổ đông được doanh nghiệp thực hiện sau khoảng 5 năm.

Về hoạt động kinh doanh, Novaland ước tính doanh thu thuần quý III/2026 đạt khoảng 5.000 tỷ đồng, tăng 200% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 1.100 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, doanh nghiệp ước đạt 10.000 tỷ đồng doanh thu và 2.800 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tương đương khoảng 1,5 lần kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Trước đó, trong nửa đầu năm 2026, Novaland ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 1.700 tỷ đồng, đảo chiều so với khoản lỗ hơn 666 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Kết quả này chủ yếu đến từ hoạt động bàn giao sản phẩm tại các dự án như Aqua City, NovaWorld Ho Tram, Victoria Village, cùng khoản thu từ thoái vốn công ty con và thu hồi các khoản đầu tư mua vốn.