Cổ phiếu Novaland biến động giữa tin đồn, giá chuyển đổi trái phiếu cao gấp 3 lần thị giá

Phiên giao dịch 7/10, cổ phiếu NVL của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland) tiếp tục chịu áp lực, sau phiên giảm giá trước đó.

Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh trên mạng xã hội và một số trang thông tin xuất hiện các nội dung cho rằng Novaland “phá sản”, “mất khả năng hoạt động”. Novaland sau đó lên tiếng bác bỏ, khẳng định những thông tin này không phản ánh chính xác tình trạng pháp lý và hoạt động thực tế của doanh nghiệp.

Novaland chuyển đổi trái phiếu quốc tế với giá 34.000 đồng, cao gấp 3 lần thị giá.

Theo Novaland, doanh nghiệp đang triển khai các giải pháp tái cấu trúc, từng bước phục hồi hoạt động kinh doanh. Công ty cũng đề nghị các tổ chức, cá nhân rà soát, gỡ bỏ hoặc đính chính những nội dung thiếu căn cứ, chưa được kiểm chứng.

Dù thông tin được doanh nghiệp phủ nhận, diễn biến trên thị trường cho thấy tâm lý đối với cổ phiếu NVL vẫn khá nhạy cảm. Tính từ đầu tháng 9, thị giá NVL đã giảm hơn 21%, có thời điểm xuống dưới mệnh giá.

Trong bối cảnh đó, một thông tin gây chú ý khác liên quan đến Novaland là phương án chuyển đổi một phần trái phiếu quốc tế thành cổ phiếu. Theo phương án được Novaland phê duyệt, doanh nghiệp phát hành hơn 1,73 triệu cổ phiếu phổ thông để chuyển đổi 10 trái phiếu quốc tế, với tổng giá trị hơn 2,36 triệu USD, tương đương khoảng 59 tỷ đồng.

Điểm cần quan tâm nằm ở mức giá chuyển đổi. Novaland xác định giá chuyển đổi là 34.000 đồng/cp, trong khi thị giá NVL kết phiên 6/10 chỉ ở mức 10.250 đồng. Như vậy, mức giá chuyển đổi cao hơn khoảng 3,3 lần giá cổ phiếu đang giao dịch trên sàn.

Theo phương án, mỗi trái phiếu có giá trị chuyển đổi khoảng 236.000 USD và tương ứng 173.708 cổ phiếu NVL. Toàn bộ 10 trái phiếu trong đợt này được BNP Paribas Financial Markets đăng ký chuyển đổi. Đây là pháp nhân thuộc tập đoàn tài chính BNP Paribas của Pháp, hoạt động trong lĩnh vực sản phẩm đầu tư và thị trường vốn dành cho khách hàng tổ chức.

Lô trái phiếu được chuyển đổi thuộc chương trình trái phiếu chuyển đổi quốc tế trị giá 300 triệu USD mà Novaland phát hành từ năm 2021 và đã trải qua nhiều lần điều chỉnh các điều khoản.

Mức chênh lệch lớn giữa giá chuyển đổi và thị giá hiện tại tạo ra một điểm nhấn trong quá trình tái cấu trúc tài chính của Novaland. Tuy nhiên, giá chuyển đổi 34.000 đồng không nên được hiểu là mức giá mục tiêu hay giá trị thực của cổ phiếu NVL trên thị trường. Đây là mức giá được xác định theo các điều khoản của công cụ trái phiếu và phương án chuyển đổi đã được thỏa thuận.

Việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu về bản chất giúp doanh nghiệp xử lý một phần nghĩa vụ nợ bằng vốn chủ sở hữu, qua đó giảm áp lực thanh toán bằng tiền mặt. Đổi lại, số lượng cổ phiếu lưu hành tăng lên và có thể tạo ra tác động pha loãng đối với cổ đông hiện hữu.

Động thái này diễn ra song song với kế hoạch tăng vốn quy mô lớn của Novaland. Doanh nghiệp đang triển khai phương án chào bán hơn 800,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 3:1, với giá 10.000 đồng/cp. Nếu phát hành thành công toàn bộ, Novaland dự kiến thu về gần 8.007 tỷ đồng.

Theo doanh nghiệp, phần lớn nguồn vốn huy động sẽ được sử dụng để xử lý các áp lực tài chính, trong đó có việc bổ sung vốn cho các công ty con để thanh toán nợ và trực tiếp chi trả dư nợ gốc đối với các lô trái phiếu do Novaland phát hành.

Bài toán tài chính của Novaland vẫn là yếu tố thị trường đặt câu hỏi. Tại ngày 30/6/2026, tổng dư nợ vay của doanh nghiệp được ghi nhận ở mức 72.900 tỷ đồng, trong đó khoảng 30.500 tỷ đồng sẽ đáo hạn trong vòng 12 tháng. Novaland cũng ghi nhận hơn 16.700 tỷ đồng nợ gốc quá hạn thanh toán tại thời điểm cuối tháng 6, dù một phần đã đạt được thỏa thuận gia hạn với trái chủ và các tổ chức tín dụng.

Như vậy, diễn biến cổ phiếu NVL trên thị trường chứng khoán hiện không chỉ gắn với những thông tin lan truyền trên mạng xã hội mà còn phản ánh mối quan tâm của nhà đầu tư đối với tiến độ tái cấu trúc tài chính của doanh nghiệp.

Một mặt, Novaland đang tìm cách xử lý nghĩa vụ nợ thông qua các phương án chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, gia hạn nghĩa vụ và tăng vốn. Mặt khác, thị giá NVL vẫn ở mức thấp, cho thấy niềm tin của thị trường chưa thực sự phục hồi.

Theo đó, các vấn đề được nhà đầu tư theo dõi sẽ tập trung vào khả năng huy động thành công nguồn vốn mới, tiến độ xử lý các khoản nợ đến hạn, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh và quá trình triển khai các dự án bất động sản. Đây mới là những yếu tố có khả năng quyết định liệu khoảng cách lớn giữa 34.000 đồng giá chuyển đổi và hơn 10.000 đồng thị giá có được thu hẹp hay không.