Cổ phiếu niêm yết HNX sẽ chuyển sang HOSE từ cuối tháng 12

Trong ảnh: Nhà đầu tư theo dõi bảng giá chứng khoán tại sàn HOSE. Ảnh: Hứa Chung - TTXVN

Ngày 30/9, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) thông báo các mốc thời gian thực hiện việc chuyển cổ phiếu niêm yết từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sang Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

Theo VNX, việc chuyển giao được triển khai theo Phương án sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu niêm yết và Thông tư số 139/2025/TT-BTC ngày 30/12/2025 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2021/TT-BTC ngày 12/7/2021.

Theo kế hoạch, ngày giao dịch cuối cùng của toàn bộ cổ phiếu niêm yết tại HNX là ngày 23/12/2026.

Trong 2 ngày 24 và 25/12/2026, các cổ phiếu niêm yết tại HNX thuộc phạm vi chuyển giao sẽ tạm ngừng giao dịch. Trong thời gian này, hoạt động giao dịch chứng khoán tại HOSE và giao dịch chứng khoán tại các thị trường khác do HNX tổ chức vẫn được thực hiện theo quy định hiện hành.

Ngày giao dịch đầu tiên tại HOSE đối với các cổ phiếu niêm yết được chuyển từ HNX sang HOSE là ngày 28/12/2026. Kể từ thời điểm này, toàn bộ cổ phiếu niêm yết sẽ được tổ chức giao dịch tại HOSE./.